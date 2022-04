Son günlerin en önemli haberi, insanları aylarca evlerine kapatan salgının hafiflemesidir. Son rakamlara göre artık küresel bir salgın yok. Önlemler kalktıkça salgın da söndü.

Tabii bunun tersi olduğu iddiası da mevcut ama sonuç olarak pandemi bitti.



İSRAİL'DE GERGİNLİK

Şu an dünya gündemini iki sorunlu ülke meşgul ediyor. Bunlardan bir tanesi tabii ki Rusya. Ukrayna ile olan savaş bitmek bilmiyor.

İkinci ülke ise İsrail. İsrail içinde halk kitleleri sürekli bir gerginlik halinde. Aynı zamanda hükümet pamuk ipliğine bağlı dengelere dayanıyor.

Bu hafta İsrail'de silahlı saldırılar ve bunlar için alınacak güvenlik önlemleri gündemdeydi.

İsrail, bulunduğu coğrafyanın, hatta dünyanın huzurunu etkileyen bir ülke olduğu için oradaki gelişmeler herkes için önemli.



RÜŞVETÇİ BULGAR POLİSİ

Geçen hafta kamuoyunda çok ses getiren ilginç bir olay vardı.

Komşumuz Bulgaristan'da bir polis, kendisine rüşvet vermeyi reddettiği için bir Türk şoföre tokat attı.

Bu video yayılınca Bulgaristan panik oldu.

Sonuç olarak Bulgaristan, bu polisi affetmedi. Özür dilemekten öteye ne yapacağını da şaşırmış durumda.



SAVAŞIN MALİYETİ ARTIYOR

Tabii dünyanın asıl gündemi, Ukrayna'da yaşanan insanlık dramı ve bunun ekonomik konular dahil yansımaları.

Savaşın Ukrayna'ya verdiği maddi hasar her geçen gün artıyor.

Bu konuda nedense Putin hiç açıklama yapmıyor, ama Rusya'nın içinden gelen bilgilere göre Ukrayna'daki durum abartılıyor.

Gerçek savaşın yanında müthiş bir kara propaganda ve yalan savaşı da devam ediyor.

Çıkan her türlü habere ihtiyatlı yaklaşmak lazım.



BATI BİTMESİNİ İSTEMİYOR

Bu arada Avrupa ülkelerinin ve Amerika'nın Ukrayna'ya silah yardımı tırmanmakta.

Birileri savaş bitmesin diye adeta elinden geleni yapıyor.

Eğer bu tırmanış devam ederse şu an yaşadığımız günleri mumla arayacak duruma gelebiliriz.