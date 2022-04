Ukrayna ile Rusya arasındaki ilişkiler zaman zaman insafsızlığın simgesi haline dönüşüyor.

Dün Doğu Ukrayna'da bir tren istasyonu, füzeler tarafından vuruldu. Çok sayıda ölü ve yaralı olduğu söyleniyor.



İKİ ÜLKE DE TÜKENİYOR

Rusya'nın bu davranışları doğal olarak tepkilere sebep oluyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu, bu nedenle Rusya'yı örgütün dışına çıkardı.

Rusya ile Ukrayna'nın bu tatsız hesaplaşmaları ne zaman bitecek bilemiyoruz ancak savaş uzadıkça Ukrayna eriyor.

Her iki taraf için de akılcı olan, mevcut durumu kabullenip barışı inşa etmek.

Tabii Zelenski'ye savaşması için yapılan telkin, kışkırtma ve silah desteklerinin ardı arkası da kesilmiyor.



YAPTIRIMLARIN FAYDASI YOK

Dün İstanbul'da İngiliz, İtalyan ve Türk dışişleri bakanları toplanarak son durumu ele aldılar.

Türkiye bu konuda, özellikle ateşkes konusunda elinden geleni yapıyor ama çatışmalar devam ediyor. Avrupa'nın yaptırımlar nedeniyle içine düştüğü ekonomik kriz ise bundan sonra ayrı bir başlık olarak gündemimizde yer alacak.



YENİ PANDEMİ TUZAKLARI

Bu arada salgın hastalık haberleri yeniden tırmanmaya başladı. Hatta bir adada kuş gribi salgını görüldüğü söyleniyor.

Küresel Batı Bloku çok sevdiği pandemi senaryosunu devam ettirmek için elinden geleni yapıyor.

Dünya bu tuzağa bir daha düşmeyecek, ancak biz yine de gözümüzü açık tutalım.



FİYAT ARTIŞINI ÖNLEMELİYİZ

Bereket Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile dünyanın şu an karşı karşıya olduğu krizi yönetecek siyasi iradeye ve hızlı karar alma mekanizmalarına sahip. Zaten bulunduğumuz coğrafya da bunu gerektiriyor.

Günümüzde her ülkenin olduğu gibi Türkiye'nin de birinci hedefi, tedarik zincirlerini koruyarak fiyat artışlarını önlemek.

Pandemi senaryosunun hemen ardından gelen savaş ve Putin'e verilen cezalar, tüm dünyayı enflasyon ateşinin içine attı.

Karamsarlık tüm dünyaya hâkim.