CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun kesin gözüyle bakılan cumhurbaşkanlığı adaylığı iyice belirsizliğe büründü. Ne zaman ibre Kılıçdaroğlu'ndan yana dönse İyi Parti'den bir hamle geliyor ve pazarlık kızışıyor. ABD ise 6'lı Masa'nın performansı konusunda tam bir hayal kırıklığı yaşıyor. ABD Büyükelçiliği, Avrupa ülkelerini de arayarak İstanbul'daki başkonsolosluklarını kapattırıyor. Bahane ise terör tehlikesi. Türkiye'yle tek bir istihbarat paylaşmıyorlar. Amaç çok açık: "Seçim öncesi Türkiye'yi güvensiz bir ülke gibi göstermek. Turizmi, borsayı, ekonomiyi, ihracatı baltalamak."

Dünkü yazımda bununla yetinmeyeceklerinin altını çizmiştim. 15 Temmuz darbe girişimi ile Gezi Parkı kalkışmasının göbeğinde yer alan, CIA ile bağlantıları bilinen Henri Barkey, ABD Dış İlişkiler Konseyi'nin yayın organı Foreign Affairs'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tehditlerin de yer aldığı bir makale kaleme aldı.



İFLAH OLMAZ DÜŞMANLIK

"Kim bu Henri Barkey?" derseniz kısaca özetleyeyim: Hem FETÖ, hem PKK, hem de CHP medyasıyla karanlık ilişkileri olan bir CIA aparatı. Türkiye düşmanlığının ABD'de ete kemiğe bürünmüş hali. PKK'yı barışçıl bir halk hareketi olarak gören biri. ABD medyasında, 15 Temmuz'un Fetullahçı hainlerle uzaktan yakından ilgisi olmadığı yalanını her fırsatta anlatmayı görev kabul eden bir kara propagandacı.

Barkey, Türkiye'nin Batı'yı rahatsız eden siyasetlerini sıralarken, 6'lı Masa'ya aday önerisinde bulunuyor. Ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tehdit edilmesi gerektiğini belirten küstah ifadeler kullanıyor.

Barkey'in yazısına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve AB için tehdit oluşturuyormuş. Nedenini de şöyle sıralıyor: "Rusya-Türkiye arasındaki iyi ilişkiler, İsveç'in NATO'ya girişinin engellenmesi, PKK ile aktif mücadele, Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'deki hukuksuzluklarını tanımaması, Şam rejimiyle diyalog süreci..." Liste böyle uzayıp gidiyor. Yani Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda attığı her adımdan rahatsız olduklarını itiraf ediyor.

Aylardır "Erdoğan düşmanlığı aslında Türkiye düşmanlığıdır" diyorduk. Barkey'in her cümlesi bu söylediklerimizi doğrular nitelikte. Özetle şunu söylüyor: "ABD 20 yılda Erdoğan'a diz çöktüremedi. Şimdi güçlendi, artık teslim olmasına imkân yok. Bunun tek yolu Erdoğan'ın iktidardan düşürülmesi ve 6'lı Masa'nın doğru adayı açıklaması." Bunu söylerken de 6'lı Masa'ya ve ABD yönetimine bazı taktikler veriyor.



MUHALEFETTEN ÖLÜ TAKLİDİ

Makalenin sonunda ise Erdoğan düşmanlığını açık açık dışa vuruyor. Askeri darbe dahil bütün kartlarını açıyor. Şimdi merak ediyorum, 6'lı Masa ve iki görünmeyen ortağı olan PKK/HDP ve FETÖ'den Barkey'e nasıl tepki gelecek? Mesela, Atatürkçü olduğunu iddia eden CHP, milliyetçi olduğunu söyleyen İyi Parti, muhafazakâr çizgideki Saadet, "stratejik derinlik"ten bahseden Davutoğlu'ndan bir ses çıkacak mı?

"Sen ne hakla bizim kimi aday göstereceğimize karışıyorsun, ülkemizi nasıl tehdit edersin" diyebilecekler mi? Elbette hayır. Ölü taklidi yapacaklarından emin olabilirsiniz. Kapalı kapılar ardında, "Ne derseniz yapacağız, biz her yola geliriz" diyeceklerinden emin olabilirsiniz. 2023 yılında dünyanın en önemli seçimi Türkiye'de yapılacak. Bu seçimlerin önemi, her geçen gün daha da artıyor. Türkiye düşmanlarının müdahalesi de. Ancak ne eski Türkiye, ne de eski ABD var. Bunu 14 Mayıs'ta yedikleri tokatla bir kez daha görecekler.