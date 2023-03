İYİ Parti lideri Meral Akşener'in masayı devirmesi siyaseti de hareketlendirdi. Ersan Şen'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı ise yeni tartışmalar yarattı. Şimdi gözler Muharrem İnce'de.

İYİ Parti masadan kalkmadan önce 6'lı masanın bir anlamı vardı. Çünkü İYİ Parti'nin ispatlanmış oyu söz konusuydu. Masa devrildikten sonra CHP lideri Kılıçdaroğlu, sahada varlığı ve yokluğu belli olmayan sağ-muhafazakar kökenli, egosu tavan yapmış ama etkisi sıfır olan 4 liderle başbaşa kaldı. Şimdi kara kara "Ben bunlardan nasıl kurtulurum?" diye düşünüyor. Nedenini anlatayım...

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican 54 vekil karşılığında DP, Saadet, Deva ve Gelecek Partisi'nin Kılıçdaroğlu'na destek verdiğini iddia etti. Ahat Andican ciddi bir siyasetçi, kaynağı sağlam olmasa böyle bir iddiayı ortaya atmaz.



BU 4 LİDERİN KAPRİSLERİ BİTMEZ

Bu 4 lider, 54 miletvekili ile yetinir mi sizce? Davutoğlu'nun asla 10 milletvekili ile ikna olmayacağını düşünüyorum. Saadet ve Demokrat Parti'nin oyları sıfıra çok yakın olduğu için kaç miletvekili verirsen kabul ederler. Ama Babacan ve Davutoğlu mecliste grup kurmak isteyecektir. Yani en az 20 milletvekili koltuğuna ihtiyaçları var. Öyle bir ihtimal görünmüyor ama diyelim Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçildi. Bu 4 liderin sadece meclisten değil bürokrasiden de talepleri olacak. Karar verici her mekanizmada yer almak isteyecekler.

Kılıçdaroğlu masaya ne zaman kritik bir mesele getirse bu 4 liderin onayını almak isteyecek ve pazarlık masası yeniden kurulacak.

Kılıçdaroğlu biliyorsunuz PKK'nın siyasi kanadı HDP ve marjinal sol örgütlerle sürekli görüşüyor. Seçimi kazanmak için bu partilerin ve örgütlerin desteğine ihtiyacı var. KHK'lı FETÖ'cülere verdiği vaatleri saymıyorum bile. Bu konuların hepsi 5'li masada ayrı bir pazarlık konusu olacaktır. Bu 4 lider için sorun olmaz her yola gelirler ama her seferinde yeni şartlar öne sürerler. Bu sorunlu liderlerin kaprisleri hiç bitmeyecek Kemal Bey. Bana inanmıyorsanız CHP'nin Genel Başkan Yardımcılığını yapmış olan ve eski Milli Görüşçü Mehmet Bekaroğlu'na sorun...



AKŞENER'İ MUMLA ARARSIN KEMAL BEY!

Peki Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan düşmanlığından başka hiçbir misyonu olmayan bu 4 sağcı lidere ihtiyacı var mı? Bunların oylarını toplasan yüzde 4 etmiyor. Sağ-muhafazakar gelenekten gelen bu 4 partinin tabanının en az yarısı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na değil Erdoğan'a oy verir. O zaman Kılıçdaroğlu neden bu 4 küçük partinin liderini 5 yıl boyunca sırtında taşısın? Diyelim bütün kaprislerine rağmen bu 4 partiyi meclise ve bürokrasiye taşıdı. Yıllardır bu günlerin hayalini kuran CHP'li yol arkadaşları iktidarı paylaşmayı kabul edecek mi? CHP teşkilatlarına bu yağmayı nasıl kabul ettirecekler? 30 yıldır CHP'ye hizmet eden bir siyasetçi, yaşadığı şehirde daha önce kimsenin tanımadığı birini liste başı görürse ne hissedecek? Belediyelerin İYİ Parti'ye teslim edilmesinin CHP teşkilatlarında yarattığı rahatsızlık, milletvekili listelerinin de hoyratça dağıtılmasından sonra isyana dönüşmeyecek mi? Akşener deneyiminden sonra bu isimlere güvenen tek bir CHP'li seçmen bulamazsınız. Benden Kılıçdaroğlu'na bir dost tavsiyesi. Meral Akşener'den kurtularak biraz rahatlamış görünüyorsun. Yol yakınken Davutoğlu'ndan, Karamollaoğlu'ndan, Uysal'dan ve Babacan'dan da kurtul. Başına öyle çorap örerler ki Meral Akşener'i mumla ararsın. Erdoğan gibi güçlü ve tecrübeli bir lideri arkadan vuranlar seni neden ciddiye alsın? Kemal Kılıçdaroğlu son konuşmasında 6'lı masa için "Sofra" kelimesini kullandı. Masadaki egosu büyük etkisi küçük liderleri sofraya çağırıp, yemek ısmarlayıp yollama zamanı geldi de geçiyor bile Kemal Bey.