Yaklaşık bir yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerine kurulan 6'lı Masa dün itibarıyla dağılmıştır. Bu masanın üyelerinin, içinde yaşadıkları toplumu ve yaklaşmakta olan seçimin önemini anladıklarını zannetmiyorum.

Egosu tavan yapmış 6 kişi, 12 kez bir araya geldi. Türkiye'nin gündemini meşgul ettiler, insanların vaktini çaldılar. "Her şey çok iyi gidiyor" yalanıyla aylarca seçmenlerini kandırdılar. Sonuç ise hayal kırıklığı.

Meral Akşener, dün kameralar karşısına çıktı ve masayı tekmeleyerek devirdi. Bir yıldır büyük gülücükler dağıtarak toplantı yaptığı isimlere ağzına geleni söyledi. Yedi içti, hesabı ödemeden kalktı. Artık yüz yüze bakmaları çok zor görünüyor.



CUMHURBAŞKANLIĞI YARIŞI BİTMİŞTİR

Akşener konuşmasında bir de sürpriz yaptı. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı göreve davet etti. Akşener'in sözlerinden, bu iki belediye başkanıyla konuştuğunu ama olumsuz cevap aldığını anlıyoruz. Biliyorsunuz Akşener ile Kılıçdaroğlu, farklı zamanlarda İBB Başkanı İmamoğlu'nu "evladı" gibi gördüklerini söylemişlerdi. Anlaşılan o ki, İmamoğlu babasının yanında durmayı tercih etmiş.

Ancak cevapları ne olursa olsun bundan sonra yapılacak hiçbir açıklama bu iki CHP'li ismin partilerinin arkasından gizli kapaklı işler çevirdiği gerçeğini değiştirmeyecektir. Aylardır Akşener ile adaylık planları yapan bu iki CHP'li belediye başkanı, şimdi Kılıçdaroğlu'nun yüzüne nasıl bakacak? Anlayacağınız Akşener, büyük bir siyasi kumar hamlesi yaparken son dakikada kendisiyle birlikte hareket etmek istemeyen İmamoğlu ile Yavaş'ın siyasi hayatını da büyük ölçüde bitirdi.

Peki şimdi ne olacak? Akşener'in çağrısına büyük bir sürpriz olur ve bu CHP'li belediye başkanlarından biri olumlu cevap verirse, o zaman CHP biter, Kılıçdaroğlu'nun sonu gelir. Akşener bu çağrısına olumsuz cevap alırsa, yani bu kadar öfke nöbetlerine rağmen bir aday çıkaramazsa bu kez İyi Parti siyasetten silinir.

Bu saatten sonra cumhurbaşkanlığı yarışı bitmiştir. Konuşacağımız tek yarış, Akşener ile Kılıçdaroğlu arasındaki ana muhalefet yarışı olacaktır. Akşener ile Kılıçdaroğlu'nun önünde şimdi uzun bir dikenli yol var. Bakalım bu yolun sonunda ayakta kim kalacak?



14 MAYIS HAMLESİ MASAYI ÇÖKERTTİ

Peki bir yıldır birbirlerine gülücükler dağıtan 6'lı Masa'nın üyeleri nasıl bir günde birbirlerine girdi? Bunun cevabı basit. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs seçim tarihinin arkasında durması, masanın dağılmasına neden oldu. Aslında onlar kasım ayına kadar zaman kazanmayı umuyorlardı. Hatta uzun süre ortalarda görünmeyen Bülent Arınç'ı bile piyasaya sürdüler, ancak başarılı olamadılar.

Akşener, şubat ayı içinde 6'lı Masa'yı kendi adayı üzerine ikna edeceğini düşünüyordu. Ancak 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi, muhalefetin bütün planlarını bozdu. Sonuç olarak Erdoğan'ın 14 Mayıs hamlesi 6'lı Masa'yı aday çıkarmaya zorladı ve çökertti. Muhalefet dağılan masanın enkazının altından çıkmaya çalışırken Erdoğan ne yapıyordu biliyor musunuz? Deprem bölgesindeki 21 bin konutun temelini atıyordu.

6'lı Masa'nın bu kepaze haliyle ülkeye vereceği hiçbir şey yoktu. Biz zaten biliyorduk ama muhalif seçmenin de bunu anlaması çok iyi oldu. Şimdi 14 Mayıs seçimleri için geri sayım başladı. Çok zaman kaybettik, bu seçimleri kazasız belasız atlatmamız lazım. Daha fazla vakit kaybetme lüksümüz yok. Erdoğan'ın yapacağı çok şey var.