Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzey Kore lideri Kim Yong-Un ile görüşmesini 'iki irrasyonel diktatörün kıyamet zirvesi' manipülasyonuyla pazarlayan Batı medyası ve siyasileri hiç ummadıkları yerden ağır bir akademik darbe aldı.

Batı'da soğuk duş etkisi yapan çıkışın sahibi uluslararası ilişkiler alanındaki yaşayan en büyük teorisyenlerden John J. Mearsheimer. 15 yıl önce Stephen M. Walt ile birlikte 'İsrail Lobisi ve Amerikan Dış Politikası' kitabını yayımlayan Mearsheimer, "Amerikan dış politikası ABD'ye değil İsrail'e hizmet ediyor" çıkışında bulunarak korku duvarlarını yıkmıştı.

Ünlü akademisyen son kitabında ise Batı'nın Putin'e ve Ukrayna savaşına dair tedavüle soktuğu küresel manipülasyonları teker teker ifşa ediyor.

Mearsheimer, Sebastian Rosato ile yazdığı ve 5 Eylül'de Yale Üniversitesi'nce basılan "How States Think: The Rationality of Foreign Policy/Devletler Nasıl Düşünür: Dış Politikanın Rasyonalitesi" kitabında, Ukrayna krizinde Kremlin'in son derece rasyonel hareket ettiğini belirterek "Putin'i ciddiye almak Batı'nın yararınadır" tavsiyesinde bulunuyor.

***

Chicago Üniversitesi'nde ders veren Mearsheimer, bu tutumuyla hepgibi Amerikan derin devletinin kirli politikalarını temize çekenlere karşı adetaişlevi gördü. Batı'nın pervasız, beceriksiz ve yozlaşmış egemen sınıflarının ve kontrolden çıkmış askeri sanayi kompleksinin izlediği dış politikaları eleştiren Mearsheimer, son kitabında küreselcilerin Ukrayna savaşı ve Putin ile ilgili psikolojik harp mahsulü karalamalarını çürütmüş.Batı'nınşeklindelanse ettiği Putin'in Ukraynakararının hem zamanlama hem deRusya'nın çıkarları ve bekası açısındanolduğunun altını çiziyor.Çünkü ABD,değiştirmeye çalışarakRusya'nın kırmızı çizgilerini çiğnedi. Buna işaret eden Mearsheimer, "Batı, Ukrayna'yı Rusya sınırında bir siper haline getirdi. Bu Rusya için varoluşsal bir tehdittir. Putin buiçin harekete geçti. Bu bakımdanSavaşın hedefiUkrayna'nın tamamını fethetmekdeğildi" diyor.

***

Zira Batı'nın saldırganlığınıdurdurmaya çalışan Putin,ABD'yeveönerisinde bulundu. Fakat kabul edilmedi.Ve neticede Putin kararını öylevermedi.da bu gerçeği doğruluyor. Zira Burns, Rusya elçisiyken 2008'de Beyaz Saray'a "Ukrayna'nın NATO'ya girmesi sadece Putin için değil en keskin liberal muhalifler de dâhil bütün Rus seçkinleri için tüm kırmızı çizgilerin en parlak olanıdır" demişti.Yani ABD, Ukrayna senaryosuylabiliyordu. Kışkırttı da. Ancak bu provokasyondan umduğunu bulamadı.Rus ekonomisi şuan İngiltere, Fransa ve Almanya gibiülkelerden çok daha iyi konumda.Üstelik irrasyonel diye yaftalanan Putin deABD Başkanı Biden ile karşılaştırılamayacak kadar zinde.Hâsılı kelam, Mearshemier'ın da kanıtladığı gibi asılolan Putin değil Batılı liderlerin bizzat kendileri.Ukrayna krizi, Batı'nın ve Batılı egemen sınıfın bu çürümüşlüğünü dünyaya bir kez daha gösterdi.