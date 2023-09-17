Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzey Kore lideri Kim Yong-Un ile görüşmesini 'iki irrasyonel diktatörün kıyamet zirvesi' manipülasyonuyla pazarlayan Batı medyası ve siyasileri hiç ummadıkları yerden ağır bir akademik darbe aldı.
Batı'da soğuk duş etkisi yapan çıkışın sahibi uluslararası ilişkiler alanındaki yaşayan en büyük teorisyenlerden John J. Mearsheimer. 15 yıl önce Stephen M. Walt ile birlikte 'İsrail Lobisi ve Amerikan Dış Politikası' kitabını yayımlayan Mearsheimer, "Amerikan dış politikası ABD'ye değil İsrail'e hizmet ediyor" çıkışında bulunarak korku duvarlarını yıkmıştı.
Ünlü akademisyen son kitabında ise Batı'nın Putin'e ve Ukrayna savaşına dair tedavüle soktuğu küresel manipülasyonları teker teker ifşa ediyor.
Mearsheimer, Sebastian Rosato ile yazdığı ve 5 Eylül'de Yale Üniversitesi'nce basılan "How States Think: The Rationality of Foreign Policy/Devletler Nasıl Düşünür: Dış Politikanın Rasyonalitesi" kitabında, Ukrayna krizinde Kremlin'in son derece rasyonel hareket ettiğini belirterek "Putin'i ciddiye almak Batı'nın yararınadır" tavsiyesinde bulunuyor.
***Chicago Üniversitesi'nde ders veren Mearsheimer, bu tutumuyla hep Fukuyama, Rostow, Huntington, Brzezinski, Kagan, Nye, Ferguson ve Kissinger gibi Amerikan derin devletinin kirli politikalarını temize çekenlere karşı adeta teorik panzehir işlevi gördü. Batı'nın pervasız, beceriksiz ve yozlaşmış egemen sınıflarının ve kontrolden çıkmış askeri sanayi kompleksinin izlediği dış politikaları eleştiren Mearsheimer, son kitabında küreselcilerin Ukrayna savaşı ve Putin ile ilgili psikolojik harp mahsulü karalamalarını çürütmüş.
***Zira Batı'nın saldırganlığını agresif diplomasiyle durdurmaya çalışan Putin, 17 Aralık 2021'de ABD'ye tarafsız bir Ukrayna ve NATO'nun Doğu Avrupa'da 1997'deki sınırlarına çekilmesi önerisinde bulundu. Fakat kabul edilmedi.