OSMAN ALTINIŞIK ANKARA

Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından düzenlenen "Hizmet Sektörü Arama Konferansı" geride bıraktığımız hafta içinde tarihe not düştü. Hemen her birimizin zaman zaman hizmet sektörüne ilişkin serzenişte bulunuruz. İnsan odaklı toplumsal yaşam alanımızın en önemli iş koludur...

Her ne kadar kariyer planlamamızın geçiş sürecini oluştursa da iş dünyasının üzerinde önemle durması gerekir.

Bu bağlamda Ankara Ticaret Odası konunun önemine dikkat çekmek için bir birinden değerli konuşmacıları il dünyası ile buluşturdu.

ATO farkını farklı çalışmaları ile hayata geçiriyor. Gürsel Baran başkanlığında proje üzerine proje üretiyor.

Kentin tüm dinamiklerini bir araya getiriyor. 'Ortak akıl' oluşturmak adına çaba sarf ediyor.

Hizmet sektörü bir işten başka bir işe geçiş aracı olarak kullanılan bir ülke olmamalıyız. Gelişmiş ülkelerde ileri yaşlarda insanların hizmet sektöründe istihdam edilerek mesleklerini icra ettikleri görüyoruz. Toplum maalesef hizmet sektörünü meslek olarak görür hale gelmedi.

Sektörde insan faktörünü önemli.

Ekonomik yatırımların yanı sıra insana da yatırım yapılması gereklilik. Hangi sektör olursa olsun bu işin temelini eğitim oluşturuyor.

Arama konferansının açılışına ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Sermaye Piyasası Kurulu Eski Başkanı Prof. Dr. Doğan Cansızlar, Hürriyet Gazetesi Ankara Haber Koordinatörü Deniz Gürel ve bendeniz katıldık.

Eğitim... eğitim... eğitim... Her işin başı. Hal böyle olunca konu başlıklarına takılmadan iş dünyasının tüm unsurlarıyla iletişim ve eğitime önem vermesi gerekliliğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum.

ATO'nun bu tür çalıştayları iş dünyasının dışında kentin yönetimsel farkındalığını da ortaya koyuyor.

Fikirleri, görüşler ve dünyaya bakış farkındalıkları yeni pencerelerin açılmasına vesile oluyor.

Yeni ufuklara pencere aralayan Ankara Ticaret Odası'nı tebrik ederim.

Gürsel Baran ve Halil İbrahim Yılmaz'a teşekkür ederim.

Kente değer katıyorlar...