HAZAL ATEŞ

Yılın son günü! Umutla, iyimserlikle karşılayalım yeni yılı. Sabah yeni bir güne uyanırken her birinizin hayallerinin gerçeğe dönüşmesini diliyorum. Yeni yıla Ankara Devlet Opera Balesi'nin muhteşem konseriyle merhaba dedik. Congresium'da gerçekleşen yeni yıl konserinde seslendirilen napoliten parçalar, aryalar, Türk eserleri ile izleyiciler muhteşem dakikalar geçirdi. Başarılı tenor ve sopranolar "Carmen'den Memleketim'e "geniş bir repertuvarla sahne aldı. ADOB orkestrasını yeni yıl öncesi Ankaralılarla buluşmanın mutluluk verici olduğunu söyleyen Sunay Muratov yönetti. Sopranolar Çiğdem Önol, Esin Talınlı, Funda Ateşoğlu, Burcu Uyar, mezzo-soprano Ferda Yetişer, Aykut Çınar, Emre Akkuş ile bariton Kamil Kaplan'ın sahnede olduğu konserin ışık tasarımını Fuat Gök yaptı. DOPB, her konserde olduğu gibi bu yıl da genç bir yeteneği izleyiciyle buluşturdu. Genç jenerasyon solistlerinden Kamil Kaplan da Verdi'nin Maskeli Balo, Saygun'un "Bozlak", J. Bock'un "Damdaki Kemancı" parçalarıyla sahnede yer aldı. Bizet'in Carmen, Hacıyev'in "Sevgilim", Strauss'un "Rosalinda" ve üç bine yakın izleyicinin eşlik ettiği "Memleketim", "Çökertme" parçası… Dilerim ki, yeni yılda memleketimin her karışında yüzler gülsün, hayaller yeşersin, huzur ve refah her yana yayılsın. Hoş geldin 2020!





Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, hedeflerinin yeni "Türk operası" markasını ortaya çıkarmak olduğunu söylüyor. Anadolu topraklarının tarihinden gelen çok ciddi bir melodik zenginliğe sahip olduğunu anımsatan Karahan, "İşte bizim esas ana damarımız orası. Anadolu'nun çok zengin bir kültürü var. Çünkü çok ciddi bir tarih barındırıyor bünyesinde. Bin yıllar öncesine gidiyor. Sonra Osmanlı Devleti var. Çok ciddi tarihi zenginlik ve çeşitlilik var Anadolu topraklarında. Bu, ister istemez kültürel anlamda, melodik yapıya da yansıyor. O yüzden melodik çeşitlilik ve zenginlik oluşmuş. İşte bu bizim ana kaynağımız olacak. Biz Avrupa'da ve dünyada olmayan bu melodik zenginlik, çeşitlilik içerisinde, uluslararası formlarda eserler ortaya koyup Avrupa'ya Türk operasını tanıtmalıyız" diyor. Hadi hayırlısı. Anadolu operası da hoş geliyor kulağa. Bu arada, yeni yıl konseri için büyük emek veren Murat Karahan, babası Süleyman Özden Karahan'ı kaybettiği için programa katılamadı. Kendisine ve ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum.