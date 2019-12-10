HAZAL ATEŞ

Ülkenin dört bir yanında dondurucu soğuklar başladı. Zorlu kış şartları nedeniyle kedi, köpek, kuşlar barınak, yiyecek bulmakta zorlanıyor. Ankara'nın Nallıhan, Çankaya ilçesi başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından güzel haberler geliyor. Nallıhan Belediyesi, sakinleri kışın yiyecek bulmakta zorluk çeken hayvanların aç kalmaması için belirli noktalara yem, yiyecek bırakıyor. Çankaya'da kadınlar sokak hayvanlarının üşümelerini önlemek için kıyafet örüyor. Van'da üniversite öğrencileri yemekhaneye koydukları konteynerlerde biriken yemek atıklarını sokak hayvanlarına dağıtıyor.

Motosikletlerle sahipsiz kedi ve köpeklerin bulunduğu bölgelere taşıyor.





Bitlis'te bir grup üniversite öğrencisi topladıkları atık araç lastiklerini sokak kedileri için kulübeye dönüştürerek belli noktalara bırakıyor.

Öğrenciler oto sanayi sitesindeki ustalardan aldıkları destekle lastikleri sokak kedilerinin soğuktan korunabilecekleri yuvalara dönüştürüyor. Yuvaları kentin farklı yerlere yerleştiren öğrenciler, kış boyunca bu alanlara sokak hayvanları için yemek de bırakıyor. Bursa'da Nilüfer Arama Kurtarma ile ANDA arama kurtarma ekipleri, Her Eve Bir Pati Derneğine destek amaçlı atık tahtaları kulübeye dönüştürüyor. İzmir Bornova Hasan Tahsin Özel Eğitim Meslek Okulu'nda metal atölyesinde ders gören engelli öğrenciler, okulda besledikleri kedileri soğuktan korumak için atık mobilya malzemelerinden kulübeler yapıyor. Velilerden de sipariş alan öğrenciler, şimdi atık parça buldukça kulübeleri mama karşılığında yaparak, okuldaki kedileri besliyor.





Adore Mobilya da örnek bir davranışa imza attı. Firma, mobilya yapımında kullandıkları taşınırken hasar gören yonga levhaları sokak hayvanları için değerlendiriyor.

Sokak kedileri için ev yapan firma ücretsiz olarak gönderiyor. Sadece sipariş edenler 10 lira kargo ücreti veriyor. Hem malzemeleri israf etmedikleri hem de kedilere şu soğuk günlerde ısınabilecekleri, korunabilecekleri ev sahibi yapıyor. Ahbap Derneği gönüllüleri kış mevsiminin sert geçtiği Van'da sokak hayvanları için barınak yapıyor. İşyerlerinden temin edilen straforlarla barınaklar kuruyorlar.





Apartmanınızın, evinizin, bahçemizin, sokağımızın önüne bir kap yemek ve su bırakarak ilk adımı atabiliriz. İyilik, sevgi sadece insanlara değil, Allahın yarattığı her bir varlığa yönelik olmalı. Unutmayalım ki, cennetin kapılarını açacak en önemli anahtarlardan biri de merhamet. Yanı başımızdaki bu dostlar sokakta donarken biz nasıl huzurla uyuyabiliriz.

Hadi bir patiye de biz el uzatalım!