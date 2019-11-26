HAZAL ATEŞ

Kablosuz elektrik üretimi, yarının akıllı evleri, sürücüsüz taksiler, kağıt kalınlığında pil, deniz suyundan jet yakıtı, 3D cep telefonu, nükleer piller cebe giriyor, uçaklarda yeni yakıt, sürücüsüz taksiler, akıllı masa, kablosuz elektrik üretimi...

Yeni nesil teknolojinin hızına yetişmek ne mümkün! Teknoloji çağı hayatımızı kolaşlaştırdığı gibi modern hastalıkları da beraberinde getiriyor. Son dönemde sıkça konuşulan "teknoloji bağımlılığı" da bunlardan biri. Yüksek teknolojik hız ile gerçek yaşam arasındaki farklılık davranışlara doğrudan yansıyor.

Bağımlı çocuklar, gençler empati kurmakta, çözüm üretmede zorluk çekiyor.

Yaşamdan kaçma, içe kapanıklık, uyku kalitesinde bozulma, fiziksel sorunlar, telefondan bir saniye bile ayrılamama...



Çocuklarımızı sanal dünyadan uzaklaştırmak için biz ailelere de önemli rol düşüyor.

Alışveriş merkezleri yerine güzel bir tiyatro oyunu, film bileti ya da yaratıcılığını geliştirecek, merakını artıracak müze, sergi ziyareti... Dünyanın eşsiz şehri İstanbul'u tarih ve kültür başkenti yapan 60'a yakın müze bulunuyor. Topkapı Sarayı, Ayasofya Müzesi, Beylerbeyi Sarayı, Aya Eleni Kilisesi Müzesi, Anadolu Hisarı Müzesi, Aşiyan Müzesi, Deniz Müzesi, Dolmabahçe Sarayı... Başkent Ankara da müze cenneti. Kurtuluş Savaşı Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Anıtkabir, Etnografya Müzesi, Galeri Siyah Beyaz, Rahmi Koç Müzesi, Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi...Her biri tarihimizi, kültürel değerlerimizi, geçmişten bugüne değişimi izleme fırsatı sunuyor.

Gezi sonrası çocuklarınızın düşüncelerini, hislerini mutlaka dinleyin. Göreceksiniz, gezinin ardından tabletteki oyunun kıpkırmızı yaptığı gözleri ışıl ışıl parlayacak.



Bu arada güzel bir haber de vermek istiyorum.

Şu anda 70 lira olan müze kartlarında zam yapılmayacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müze ve ören yerlerinde cep yakan yiyecek içecek fiyatlarında yüzde 50 indirime gidildiğini anımsatıyor. İstenilen düzenlemleri yapmayanların da sözleşmelerini iptal edeceklerini vurguluyor. Bakan Ersoy, bu uygulamanın ardından müzelerde ziyaretçi sayısı ve gelirin arttığınında altını çiziyor. Hadi hayırlısı.

Türkiye'de müzeleri gezenlerin yüzde 85'i yabancı...Tarihini, kültürünü bilmeden yetişen bir nesilden "hayal ile gerçeği" ayırt etmesini nasıl bekleriz.