HAZAL ATEŞ

Rus besteci İlyiç Çaykovski'nin bestelediği klasik balenin ölümsüz eseri Kuğu Gölü Balesi 13 yıl sonra yine Ankara'da…Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin Başkentlilerle buluşturduğu eserin 14, 21 ve 25 Kasım tarihli gösterimi için biletler tükenmiş durumda. Büyülü dekor, ışıltılı ve renkli kostümlerle göz alıcı, zengin bir repertuvarla seyirciyi selamlıyor. Eser ilk kez yaklaşık 54 yıl önce Türkiye'de sergilenmiş. Kuğu Gölü Balesi'nin başlıca rollerinde, Özge Onat, Sultan Menteşe, Polen Gezmiş, Serapsu Gürman, İlhan Durgut, Eren Keleş, Burak Serkan Cebeci, Umut Can Arzuman, Eren Keleş, Berkay Saraçoğlu, Kadir Okurer, Aralcan Kocabey ve Etkin Yüzer yer alıyor. Kuğuya dönüşen Odette'ye Özge Onat, prense İlhan Durgut hayat veriyor. Oyuncular, Armağan Davran, Meriç Sümen gibi bu rolleri defalarca oynayan sanatçılardan aylarca ders alarak sahne çıkıyor. Eserin koreografisi ise Volkan Ersoy ve Armağan Davran'a ait.

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Çaykovski'nin Bolşoy Balesi için bestelediği Kuğu Gölü'nde bir büyücü tarafından kuğuya dönüştürülen Odette ile Prens Siegfried arasındaki aşk anlatılır. Eserde büyücü, kızı Odile'i prenses Odette kılığına sokarak prensi kandırmaya çalışır. Kuğu Gölü biletleri bitti diye üzülmeyin, bu ay birbirinden muhteşem eserler sergileniyor. Müzikal komedide "Bir Tenor Aranıyor", operada "Aşk İksiri ve IV. Murat", çocuk balesinde Kırmızı Çiçeğin Rüyası, balede Carmina Burana… Güzel bir hayat isteyen güzel insanlar, güzel anılar biriktirir. Bu fırsat kaçmaz. Sevdikleriniz için iki çift bilet alıp sürpriz yapmaya ne dersiniz? Yüreğimizi, ruhumuzu ısıtan bu sanat festivaline imza atan Ankara Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan ve ekibine sonsuz teşekkürler.

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Sanat gibi sosyal sorumluluk projeleri de ruhumuzu besleyen değerler. Pursaklar İlçe Sağlık Müdürlüğü onlarca kalbe uzanan çalışmalara imza atıyor. Önceki haftaki durakları Pursaklar Necla Kızılbağ Huzurevi oldu.Pursaklar İlçe Sağlık Müdürü Dr. Okan Çelik, Dr. Özlem Sarıca Saraçoğlu, müdürlükteki diyetisyen hemşire ekibiyle huzurevi sakinlerinin sorunlarını dinleyip, güzel vakit geçirdiler. Ziyarete Pursaklar Halk Eğitim Merkezi'nin müzisyenleri de eşlik etti. Pursaklar KETEM ve İlçe Sağlık Müdürlüğü meme kanseri farkındalık ayı nedeniyle önemli çalışmalara da imza atıyor. Azmi Ertuğrul İlköğretim okulunda stant açarak velilerde kanserle ilgili farkındalık yarattı. Ankara'nın yüreği güzel doktorları, hemşirelerine SABAH Ailesi olarak sevgilerimizi iletiyoruz.