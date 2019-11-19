HAZAL ATEŞ

Devlet Tiyatroları, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Devlet Opera ve Balesi ülkemizde kültür ve sanatı besleyen en önemli değerlerimiz. Sadece ülkemizin değil dünyanın da sayılı kurumları… Üçü de kuruluşundan mimarisine kadar tarihimizden önemli izler taşıyor. Sanat; müzik, tiyatro, bale, opera, resim, dans her bir koluyla yaşamsal zenginliğimiz.

Kente ruhunu veren, tarihi, mimarisi, eğitim seviyesi, sanata bakışı ve orada yaşayanlardır.

CSO yeni sanat kurumlarının doğmasında öncü rolü nedeniyle bir orkestranın ötesinde. Bestecilerin eserlerini, dünyaca ünlü şef ve solistlerin yorumlarıyla izleyicilere sunmayı gelenekselleştiren Orkestra eğitim konserleriyle de binlerce öğrenciye ulaşıyor.

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Gelelim temeli 22 yıl önce atılan, 30 bakan, 6 başbakan, 4 cumhurbaşkanı gören CSO Konser Salonu ve koro çalışma binalarının yapımına. İnşaatı defalarca askıya alındı. İki yıl önce de talihsiz bir olay yaşandı. Binanın elektrik sistemleri, jeneratör, asansör motorları çalındı. Müjdeli haber geçen hafta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan geldi. Ersoy, "2020'de ilk konseri izleyeceğiz. Özel olarak ay ay çalışmaları takip ediyorum" diyerek gelecek yıla açılış sözü verdi.

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Hadi hayırlısı! Bu yapıt Anıtkabir ile Ankara Kalesi aksının ortasında konuşlanan devasa bir sanat kompleksi olacak.

CSO, Türkiye'nin gerçek anlamdaki ilk müzik salonu olacak. Binanın akustik yapısı konusunda uluslararası üniversitelerden destek alınıyor. Beş bloktan oluşan bina 154 bin metrekare alana kuruluyor.

Yumurta şeklindeki salonda 2 binin üzerinde kişi ağırlanabilecek. Binada 500 kişilik oda orkestrası salonu ve sergi alanları da yer alacak. Unutmayalım ki!

Ankara sadece siyasetin değil sanatın da merkezi. CSO Konser Salonu'nda düzenlenecek her bir etkinlik sanatı gelecek nesillere aktarmaya katkı sunacak.