HAZAL ATEŞ

"İstiyoruz ki bütün okullarımızda edebiyat, sanat, kültür, tabiatla ilgili faaliyetler olsun. Çocuklarımızın gönülleri bezensin, zihinleri zenginleşsin, kalpleri coşsun. Hepimizin daha çok sanata, toplumun daha çok şiire ihtiyacı var." Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bu sözlerine yürekten katılıyorum.

Hatta her okulun giriş kapısında sanat panosu oluşturulmalı. Yaşanılan il, ilçelerdeki etkinlikler, konserler, şiir dinletileri gibi sanatsal etkinlikler düzenli olarak duyurulmalı.

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Söz sanattan açılmışken Başkent Ritim Festivali başlıyor. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Vurmalı Çalgılar Şefi Dinçer Özer bu yıl da çocukları, gençleri müzikle buluşturuyor. Türkiye genelinde anaokulları, üniversiteler, gençlik ve kurs merkezlerine festival duyuruları gönderilmiş durumda. Şef Dinçer Özer, binlerce başvuru arasından grupları, öğretmenleri, öğrencileri Ankara'ya davet ettiklerini belirterek, ekliyor; "Çağrılmayan gruplar ve kişilerle de bulundukları illerde veya Ankara'da yapılan diğer etkinliklerde bir araya geliyoruz. İllerde, ilçelerde, daha küçük yerlerdeki okullarda müzik odaları açtık. Gelecek yıl da okullarımıza vurmalı çalgılar odaları açmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin genline bu sistem yayıldı. Anaokulundan üniversitelere kadar her yerde vurmalı çalgılar odası açılmaya başlandı." Bu etkinliklerden bazılarını öğretmen, öğrencilerle yapılan eğitimler oluşturuyor. CSO sahnesinde öğrenciler, yurt dışındaki başarılı vurmalı çalgılar sanatçıları ve yeni enstrümanlarla buluşturuluyor.

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Festival yıl boyu sürecek. Festivalde ana konserler dışında yıl boyu köy konserleri, festival yürüyüşü gibi etkinlikler de düzenlenecek. Festivalin sanat yönetmeni, vurmalı çalgılar sanatçısı Soner Özer'in Ankara Devlet Konservatuarı'nda vereceği Ritim Çalıştayı da festival kapsamında yapılacak.

Ana etkinlik, CSO Konser Salonu'nda 16-17 Nisan 2020'de yıllık konser programı dâhilinde gerçekleştirilecek. Ankara, Türkiye'nin dört bir yanından ve Bosna'dan geleceğin sanatçılarına ev sahipliği yapacak. Unutmayalım ki hayal gücü; sanatla, edebiyatla, müzikle, şiirle beslenen çocuklar büyük işler başarır.