HAZAL ATEŞ

Ankara kışa inat yüreğimizi ısıtan, yüzümüzü güldüren oyunlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Sezonun en yeni oyunlarından biri olan "Sevmekten Öldü Desinler" de geçen hafta seyircisiyle buluştu. MEB Şura Salonu'nda sergilenen oyun İstanbul'un kenar mahallelerinden pavyon ışıklarına uzanan bir keyifli bir masalı anlatıyor. Yeşilçam filmlerinden arabesk şarkılara, hüzünden kahkahaya inanılmaz renkli. Gönül, Mustafa, Hamdi, Sevda ve Ahmet'in bu koca şehirde ölümüne tutundukları hayalleri. Ödüllü yazar Murat Mahmut Yazıoğlu'nun kaleme aldığı oyunu yönetmen Ebru Kara sahneye taşıdı.

Hande Subaşı, Hakan Bilgin, Bülent Alkış, Serdar Yeğin gibi başarılı bir oyuncu kadrosuyla Eskişehir, Sakarya, İstanbul'un ardından 11 Ocak'ta Ankara Panora Sanat Merkezi'nde yine seyirciyle buluşacak.

Başrol oyuncularından Hande Subaşı, çok keyif alarak oynadığı bir oyunu Ankara'da oynamaktan mutlu olduklarını söylüyor.

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Oyuncu Hakan Bilgin de Ankara seyircisinin farkına dikkat çekiyor. Bilgin, "Yıllardır bizim bir önyargımız var; 'Ankara seyircisi eğer bir oyunu beğenirse o oyun iyi bir oyundur' diye. Başka şehirlerde seyirci değişir. Ancak Ankara'da aynı kültürde izleyici izlediğinden Ankara seyircisi bizim için önemli" diyor. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Tenor Murat Karahan'ın yorumu da Bilgin'i haklı çıkarıyor aslında. Karahan, "Ankara izleyicisi farklıdır. Çünkü onlar sanatın peşinden koşar" bir konserinin ardından demişti.

Dinlenen müzik, sinema, tiyatro, sanatın bütün dalları ülkenin eğitim seviyesini de gösteriyor aslında. Başkent sakinleri bu kentin resmi görünümüne karşın renkleri, motifleri, sanat eserlerini, melodileri dinler, görür ve kucaklar. Hadi bakalım, Panora Sanat Merkezi'ndeki gösterimi kaçırmayın derim.

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SABAH Ankara dün yıldönümünü kutladı. Başkentin sokaklarından sahnelerine, belediyelerinden bürokrasisine kadar her köşenin nabzını tutan gazetemiz 15 yaşına girdi. Neredeyse kuruluşundan bu yana yazmaya devam ettiğim SABAH Ankara dar kadrosuyla büyük işlere imza atmaya devam ediyor. Ankara'nın her bir 24 saatine tanıklık edip kaleme alan, kentin nabzını tutan gazetemize nice uzun yıllar diliyorum. Bölge Yayınları Koordinatörümüz Şaban Arslan, Yazıişleri Müdürü Hülya Ünlü, SABAH Ankara Yayın Yönetmeni Osman Altınışık, Haber Müdürü Bahri Büke ve kalemi güçlü ekibimizle "yola devam" diyoruz.