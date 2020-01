HAZAL ATEŞ

Müzikal, müzik, dans ve diyalogların olaylarla bütünleştiği, duygunun ve ritmin yoğun şekilde yaşandığı sahne sanatıdır. "Operadaki Hayalet, Grease, Mamma Mia, Singin'in the Rain, The Cats" milyonlarca izleyici ile buluşan, sahnelendikleri döneme damga vuran müzikallerden ilk aklıma gelenler.

Başkent de yeni yıla harika bir müzikalle merhaba dedi. Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu ilk kez bir müzikale imza attı."Gangster" Müzikali 1930'ların Amerika'sını adeta Ankara'ya getirdi.

Müzikal, dans ve tiyatronun birleştiği, caz, tap, rock and roll, çarliston, twist dansları, dönemin kostümleriyle izleyenlerden tam not aldı Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu dansçılarının sahneye koyduğu, caz orkestrası ve opera sanatçılarının eşlik ettiği müzikalin ilk gösterimi yoğun ilgi gördü. Eserin rejisör ve koreografı Nilgün Bilsel Demiriller, "dans, caz orkestrası, tiyatro gibi müzikalde olması gereken her şeyin mozaiği olarak" tanımlıyor müzikali.



İki perdelik müzikalde, ekonomik buhranda, halkın yaşadığı sıkıntıların sorumlusu olarak görülen bankaları soyan bir gangsterin hikâyesi anlatılıyor. Hakkında birçok film çekilen gangster olan John Dillinger'in yaşamından kesitler içeren eser banka soygunu ile başlıyor. Dillinger karakterini Kerem Ünal İnanç canlandırıyor.

Dillinger'ın uzatmalı sevgilisi revü dansçısı Rita rolünde Beste Üstün, yeni aşkı Kate rolünde İlke Sayıner oynuyor. Eser dans ağırlıklı, şan, caz orkestrası, tiyatro ile Brodway müzikallerini andırıyor. Müzik yelpazesi inanılmaz başarılı. Singing in the Rain, All That Jazz, There Was a Girl ve daha birçok parça… Gangster, 20 Ocak'ta bir kez daha Opera Sahnesi'nde izleyici ile buluşacak. Biletler tükenmiş durumda.



Müzikalde yer alan bütün sanatçıları ortaya koydukları teatral oyunculuk nedeniyle de ayrıca kutluyorum. Türkiye'nin dört bir yanında önemli projelere, eserlere imza atmaya devam eden Devlet Opera ve Bale Genel Müdürü Murat Karahan ve eşi Gülce Akbaş Karahan da izleyiciler arasındaydı.

Kısa bir süre önce yaşamlarını birleştiren Karahan çiftçini de tebrik ediyorum.