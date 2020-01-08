HAZAL ATEŞ

Kış, yurdun dört bir yanına dondurucu soğuk, yoğun kar ve fırtınayla geldi. Çocukluğumda Ankara'ya boyumca kar yağardı, sabah okula vardığımızda ellerimiz tir tir titrer, sobanın başında buzlarımız çözülsün diye beklerdik. Kırk yıl geçse de hala üşürüm, elleri ısınmayan çocuklar aklıma gelir ve içim sızlar. Kar, kimisi için kayak, tatil, kimisi için de ısınmak için kara kömür… Başkent kar altında, beyaza teslim. Unutmayalım belki yanıbaşımızda yok ama kışlık giysi, battaniye, mevsimlik malzemelere ihtiyacı olan binlerce insan var. Giyecek, atkı, eldiven, ayakkabı, battaniye… Benim yaşadığım sokak da dâhil birçok noktada giysi bağış kutuları bulunuyor. Son yıllarda giderek yaygınlaşan şehirlerin cadde ve parklarına yerleştirilen bu kutulara kıyafetler konuluyor. Zaman aralıkları ile gelen ekipler içindeki kıyafetleri ayrıştırarak ihtiyacı olanlara ulaştırıyor. Kullanmadığınız kışlık kıyafetleri (bu bir eldiven de olabilir) güzelce yıkayıp, ütüleyip bu kutulara koymaya ne dersiniz? Gönülden yapılan yardım sessizce, incitmeden, unutularak yapılır. Lütfen atacağınız değil, kullanılabilecek yenilikteki giysilerinizi paylaşın. Çorap, iç çamaşırı gibi özel ürünleri de bırakmayın. Battaniye gibi büyük malzemeler için de muhtarlık, belediyeler, sivil toplum kuruluşlarından ihtiyaç sahiplerini öğrenip doğrudan adrese teslim de yapabilirsiniz. Ayrıca bazı mahallelerde bulunan ücretsiz giysi mağazalarına da bırakılabilir. Unutmayalım ki bizim beş yıldır kullanmadığımız bir palto başka birinin hayali olabilir. Nobel ödüllü ilk kadın yazar Bertha Von Suttner ne kadar da güzel söylemiş; "Sevmek fiilinden sonra gelen dünyanın en güzel fiili yardım etmektir!" Hadi, bu kara kışta bir eli, bir ayağı, bir sırtı ve en önemlisi bir yüreği hep beraber ısıtalım. Hintlilerin dediği gibi, "Kardeşinin salını karşıya geçirmeye yardım et göreceksin ki sen de karşıdasın!"



Mozorthaus Sanat ve Konser Evi bu ay harika keman ve piyano resitaline ev sahipliği yapacak. Sevgili arkadaşım İlknur Özcan Andersen ve Naile Ahmedova 22 Ocak'ta sahne olacak. Kurulduğundan bu yana yüzlerce etkinlikle Türkiye'nin önemli klasik müzik mekânları arasında yer alan Mozrthaus bu yıla da keyifli bir etkinlik listesiyle girdi. Yeni yılda Tango ve Valsler (Burak Şendağ ve Con Fuoca Quintet), Nazım Hikmet ve Arif Melikov'u anma konseri, "Işıltılar" 30. Yıl Sanat Yılı Konseri (Yeşim Gökalp), Viyolonsel ve Kontrabas Resitali (Hande Ulutaş ve Hacer Özlü), Flamenko Konseri "Geri Dönüş"…Başkentin sanat rehberini takip etmeyi unutmayın…