HAZAL ATEŞ

Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe hayal dünyasının da kapılarını araladı.

İnsanlık tarihini binlerce yıl öncesine götüren görkemli tapınakların, dikili taşların dili olsa da anlatsa... Binlerce yıllık gizemi tarihi görüntülerle opera sahnesine taşınıyor. "Göbeklitepe-Mabedin Hüznü", üç boyutlu görüntüler eşliğinde, dev bir kadroyla sahnelenen ilk Türk operası olacak. Operanın dünya prömiyeri 19 Şubat'ta Ankara'da yapılacak.

Eser; bilimsel yazı ve çalışmalar, arkeolojik bulgular taranıp incelenerek, kazı yetkilileri ile görüşülerek hazırlandı.

Burcu Kılınç'ın oluşturduğu özel kurgusal hikâye yönetmen Lütfü Erol'un koordinasyonunda sahne kantatı formatında yapılandırıldı.

Can Atilla'nın bestelediği eserde sahnede opera ve bale sanatçılarından oluşan 200 kişi yer alacak.

Rejisörlüğünü Gürçil Çeliktaş, koreogafisi de DOB Genel Müdür Yardımcısı Volkan Ersoy'a ait.



Hikâye, bilge, doğaüstü yetenekleri olan Taru'nun Göbeklitepe'ye törenlerde gelen avcı grubundaki güzel Avva'ya âşık olmasını anlatır.

Avva'ya aynı zamanda avcı grubundan Agam da âşıktır. Bölgedeki bilge kadın Aba'nın bu aşklara bakışı, bölgedeki insanların yaşamı, bu ilişkilere tepkileri ile aşkın Göbeklitepe'deki son tapınma töreninde noktalanan sonunu anlatıyor.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan Anadolu'nun zengin melodik kaynaklarının kullanıldığı eseri, "muazzam bir prodüksiyon, yüz akımız" diye nitelendiriyor. Murat Bey ekliyor;

"Göbeklitepe ile dünya tarihinin ayarları alt üst oldu. Bu zengin kaynaktan yola çıkarak yeni bir bakış açısıyla eserler oluşturmaya çalışıyoruz. Göbeklitepe için Can Atilla ile beraber sahne kantatı yazıyorum.

Operayı sevmiyorum diyen seyircileri kazanmak için de bir fırsat olacak. Dans ve operanın iç içe geçtiği yerli yapım opera dünyada geniş yankı bulacak. Eser çocuklara da hitap edecek."



Troya, Yeniden Doğuş'un ardından evrensel formlarda dans ve operanın iç içe geçtiği, topraklarımızdaki bu tarihi değeri konu alan Göbeklitepe de Türk opera tarihine geçecek. İnanıyorum ki dünyada da yankı bulacak. Göbeklitepe eserinde de dünya güzeli Avva aşkı Taru'da mı ve Agam'da mı bulacak. Hakikati Paris özetliyor; "Aşk her şeyin üstündedir!"