ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

ABD Başkan adayı muhalefetle iş birliği yapıp Erdoğan'ı devirecekmiş!

Bay Kemal 'olmaz öyle şey' diyeceği yerde deşifre olmasına kızmış.

Meğer Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ ve PKK'lılar gibi ABD'nin de umuduymuş!

Demokrat Başkan Adayı Joe Biden: "Türkiye'de Erdoğan'a karşı muhalefeti açıkça destekliyoruz. Erdoğan'a bedel ödetmeliyiz" derken Kılıçdaroğlu keyiften dört köşe olmuştu!

Şimdi üç maymunu oynuyor!

Halbuki Biden'in bu açıklaması 15 Temmuz üzerindeki gizemi de kaldırdı!

Yani darbenin siyasi ayağı belli oldu!

Bu durum Kalıçdaroğlu'nu öfkelendirdi.

Uyanık "7 ay önceki konuşmaymış" diyerek olayı geçiştirmeye kalktı!

Bay Kemal, Biden hariç herkesi edep dışı bir üslupla andı.

Böyle muhalefet olmaz olsun!

Biden bunlara 'eleman' diyerek hafife almış!

Diyelim ki; herifin biri 7 ay önce kameralar önünde size ana avrat küfretti, siz de bunu yeni duydunuz; "7 ay önce sövmüş" deyip susar mısınız, yoksa tepki mi gösterirsiniz?

İşin püf noktası burasıdır.

Bu itiraf aynı zamanda darbenin söylemsel yansımasıdır!

Tek farkı tank tüfek kullanılmamasıydı!

Siyasi anlam bakımından aynıdır!

Bunlar Joe Biden'ın askerleridir.

Nokta!

Peki kimdir bunlar?

Kılıçdaroğlu ve dostları!

Yani FETÖ,

Yani HDP/PKK,

Yani İyi Parti,

Yani SP,

Yani Ahmet Davutoğlu,

Yani Abdullah Gül ve Ali Babacan!

***

Joe Biden Reis'in tasfiyesi için MİT TIR'ları kumpasını ayarlayan adamdır!

Bu adam 15 Temmuz'dan hemen önce Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar ve oğlu Efe Dündar ile görüştü!

Ege Dündar o günlerde:

"Biden bana çok cesur bir babamın olduğunu söyledi. Gurur duymam gerektiğini de" demişti.

Kısacası suyun başındaki adamdır!

Yani Biden, FETÖ, BAE, Suud, İsrail,15 Temmuz, Türkiye seçimleri, HDPKK, Doğu Akdeniz gibi tüm olumsuzlukların merkezindeki isimdir!

Babacan, Davudoğlu, Yeni CHP ve HDP'ye desteği ise tamdır!

CHP'nin İstanbul'da aldığı sonucu genel seçimde de alması için ittifaklar kurmuştur.

KK'nın ABD'de hizmet aldığı 3 isim var.

Biri, Center for Strategic and International Studies Türkiye Masası Şefi Bülent Alirıza...

İkinci isim, Center for American Progress'ten Alan Makovsky!

Üçüncü isim de, WINEP'ten Soner Çağaptay'dır!

Dünyanın en zenginleri bir araya geldi.

Türkiye'de iktidarı değiştirmek için aralarında büyük paralar topladı...

***

Hepsi aynı şeyi söylüyor!

Biden: Erdoğan'ı devireceğiz!

Fetullah Gülen: Erdoğan'ı devireceğiz!

Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ı devireceğiz!

Akşener: Erdoğan'ı devireceğiz!

PKK: Erdoğan'ı devireceğiz!

Biden istediği kadar köpek satın alsın!

Kaybetmeye mahkumdur!

İrade ve yönetim millettedir çünkü.

Biden MOSSAD Başkanı "Yossi Cohen" ile birlikte yeni bir tezgah kurdu.

MOSSAD da; BAE, Suud, Mısır ile birlikte Türkiye'nin Akdeniz'den tasfiyesi için anlaştı.

Cohen toplantıyı BAE'ye yaptı.

Tezgahta içteki malum siyasiler de var!

Aldıkları kararlarda önemli;

Mesela Türkiye'nin Irak'taki sünni vekillerle ilişkisi kesilmesi gibi!

Sonra Esed birliğe davet edilecek!

PKK daha çok desteklenecek!

Akdeniz'de ortak hareket edip Türkiye kıskaca alınacak!

Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarına destek!

HDPKK'ya özerklik!

Kıbrıs'ın Rumlara bırakılması!

Hoşgörü adıyla FETÖ ve PKK'lı teröristlerin serbest bırakılması gibi kararlar var!

Bu kararların ancak CHP iktidarında yapılabileceği görüşündeler!

BAE, Erdoğan'ın tasfiyesi için milyarlarca dolar harcadı, darbeyi de o finanse etti!

Yani bu mesele Kemal Kılıçdaroğlu'nun '7 ay önce' gibi laflarla geçiştirilebileceği bir mesele değildir!