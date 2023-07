Sıcak yaz günlerinde serin bir salonda film izlemek isteyen sinemaseverleri bu hafta komediden drama, animasyondan korkuya bol alternatifli biz vizyon haftası bekliyor. Haftanın öne çıkan filmlerinden biri olan 'Ruhlar Bölgesi: Kırmızı Kapı' korku türü sevenler için birebir. Ruhlar Bölgesi ve Ruhlar Bölgesi: Bölüm 2'nin ardından Ruhlar Bölgesi: Kırmızı Kapı filmiyle Josh Lambert rolüne geri dönen Patrick Wilson, bu kez yönetmen koltuğuna oturuyor. Amerikan basını tarafından 'Hollywood'un korku filmleri kralı' olarak anılan başarılı oyuncu, ilk yönetmenlik deneyiminde Ruhlar Bölgesi'nin orijinal kadrosunun yeniden bir araya getiriyor.







İkinci filmin on yıl sonrasını anlatan serinin beşinci filmi, iblislerini dindirmek için korkunç olaylarla yüzleşmek zorunda kalan Lambert ailesinin korkunç hikâyesini perdeye taşıyor. Korku Seansı ve Aquaman filmlerinin yönetmeni James Wan'ı kendisine örnek aldığını anlatan Wilson, halen öğrendiğini ve kendi tarzını bulma aşamasında olduğunu söylüyor. korku filmi oyunculuğunu çok sevdiğini vurgulayan Wilson, "İkinci filmden sonra, Lambert ailesine dair daha fazla yapılacak, söylenecek ya da keşfedilecek bir şey kalmadığını hissettim. Oğlumu kurtarmıştım, kendim ele geçirilmiş ve kurtarılmıştım; bir korku filminde olabilecek neredeyse her şeyi yaşamıştım. Ancak Ruhlar Bölgesi: Kırmızı Kapı kendime şu soruyu sordurdu: Aile travmanızı unutmak için hipnotize edildiğinizde, on yıl sonra o aileye ne olur?" Sorunun cevabı korku severlerin merakla beklediği filmde...









Haydi Çocuklar Sinemaya

Evde sıcaktan bunalan çocuk izleyiciler de bu hafta soluğu sinema salonlarında alabilir. Nitekim bu hafta vizyona iki animasyon film girdi. Biri, çocukların çok sevdiği 'Kaptan Pengu ve Arkadaşları' serisinin üçüncü filmi 'Buz Mandası Efsanesi', Kaptan Pengu ve arkadaşlarının Kuzey Kutbu'na doğru çıktıkları aksiyon dolu yolculuğu anlatıyor. Diğer film ise Dedelerini ziyaret için çıktıkları tatilde kendilerini türlü maceraların içinde bulan sevimli bir köpek ailesinin hikâyesini konu edinen 'Bonibomlar: Kediler Peşimizde'... İki film de çocuğumu nereye göteyim diye düşünen aileler için kurtarıcı olabilir.







Aksiyon ustası iş başında

Haftanın öne çıkan diğer filmi ise aksiyonsevenleri memnun edecek türden. 69 yaşındaki efsane oyuncu Jackie Chan'in başrolünde yer aldığı Ölümcül Çarpışma, Çinli bir özel güvenlikçinin hayatına odaklanıyor. Orta Doğu'daki Çin merkezli bir petrol rafinerisi saldırıya uğradığında güvenlikçiden petrol işçilerini oradan kurtarması istenir. Saldırganların amacının petrol çalmak olduğu anlaşıldığında güvenlikçi, Amerikalı eski bir bahriyeliyle iş birliği yaparak saldırganları durdurmaya çalışır.