Son dönemin en çok güldüğüm isimlerinden biri Onur Buldu. Özellikle yer aldığı televizyon programıyla hayran kitlesini genişleten Buldu, sinema serüveninde de hep komedi işlerinde yer aldı. Ancak uzun süre komedi oynayan her oyuncu gibi ters köşe rollerde yer almak istedi. Nihayet bu amacına ulaştı. Buldu, dün gösterime giren 'Tebessüm' adlı filmde kendisinden komedi yapmasını bekleyen seyircileri şaşırtacak. Adının komediyle anılması, afişi görenler için komedi filmi izlenimi yaratabilir. Ancak Buldu burada oldukça dramatik bir rolle izleyici karşısına çıkıyor. Hatta yıllarca seyircisini güldürmeyi amaç edinmiş biri olarak bu filmde gülmeyi geçtim tebessüm bile etmeyen birini oynuyor ünlü oyuncu. Çevresi tarafından asık suratlılığıyla tanınan kendi hâlinde bir memur olan Mustafa kafalarının iyi olduğu bir akşam arkadaşı Zeki'nin etkisiyle saçlarını sarıya boyar. Zeki, hiç gülmediği için de Mustafa'nın gülen surat imajı olsun diye yanağını keser. Henüz yarası kabuk bile tutmamışken, babasının Denizli'de hastaneye kaldırılıp, bacağının kesildiğini öğrenen Mustafa, amcasının oğlu Mehmet'le birlikte memleketine dönüyor. Babasının kesik bacağını dini usullere göre gömmeye çalışırlarken kendilerini beklenmedik hataların ve absürtlüklerin içinde buluyorlar. Hastane personelinin yanlışı sebebiyle bacakların karışması işleri bambaşka bir boyuta taşıyor. Karışıklığa yol açan adamın karısı Fatma (Seda Türkmen) köye gelip bacakların değiştirilmesi gerektiğini söyler.







DRAMDA DA BAŞARILI

Mustafa, kendisine 'sarı saç yakışmış' diyen Fatma'ya ilgi duymaya başlar. Kendine güveni gelir. İstanbul'a dönme vakti geldiğinde aklı Fatma'da kalır, ancak o artık eski Mustafa değildir. Yapımcılığını Avcı Film ve Su Yapım'ın üstlendiği, Sezgin Cengiz'in yazıp, yine Cengiz'in Şiyar Gedik'le birlikte yönettiği filmde, sarı saçları ve yaralı yüzüyle Joker'i andıran Mustafa karakterini canlandıran Buldu bu türde de başarılı bir film performans sergilemiş. Televizyonda ve dijital platformlarda komediye sıkışmış oyuncu sanırım bu tarz filmlerle yeteneklerini ortaya çıkarmaya devam edecek.









HELİKOPTER EBEVEYNLERE CESUR GÖNDERME

Dünyanın en çok maaş alan kadın oyuncuları arasında yer alan Jennifer Lawrence, uzun aradan sonra komedi filmiyle seyirci karşısına çıktı. Bilimkurgudan aksiyona hemen her türde yüksek bütçeli filmde rol alan güzel oyuncu yapımcılığını da üstlendiği "Büyü De Gel" adlı filmde cesur sahnelere imza atıyor. Yönetmen koltuğunda Gene Stupnitsky'in oturduğu filmde Lawrence, bir yandan geçim telaşı yaşayan diğer yandan özel hayatında da istediğini bulamamış Maddie karakterini canlandırıyor. Annesinden kendisine kalan evi kurtarmak için çırpınan, borç batağındaki Maddie, kargo taşımacılığı yaptığı arabasına haciz gelmesiyle iyice dibi görür. İş ilanlarına bakarken araba ödüllü değişik bir iş dikkatini çeker. Çocuklarına aşırı düşkün zengin bir karı koca, 19 yaşındaki içine kapanık oğulları Percy'nin (Andrew Feldman) üniversiteye gitmeden önce kabuğundan çıkmasını isterler ve bu amaçla ona hayatı öğretecek birini ararlar. Maddi sorunlarına çözüm bulduğunu düşünen Maddie, işi kapar ve Percy'nin kabuğundan sıyrılıp gerçek hayatla tanışmasına yardımcı olmaya çalışır. Kendisinden 12 yaş küçük yeni yetme erkek çocuğuna ilişkiler hakkında dersler vermek isterken, aralarında duygusal bağ oluşur. Aslında klasik ergen hikâyesi filmlerinin tüm klişelerini barındıran filmi diğerlerinden ayıran Lawrence'ın cesur sahneleri oluyor. Güzel oyuncu filmde, çıplak kalmaktan çekinmeyerek tüm dişiliğini kullanıyor. 'Çocuğun hayatı ile aşırı ilgili olma durumu' olarak tanımlanan helikopter ebeveynlik meselesinden yola çıkılan film özellikle 2000 sonrası doğan gençlerle bir önceki nesil arasındaki kuşak çatışmasını da gözler önüne seren sahneleriyle dikkat çekiyor. Üniversite gençliğinin okul öncesi kaynaşma partisinde bile birbirileriyle eğlenmek yerine odalarına kapanıp sürekli telefonlarıyla ilgilenmeleri, değişen eğlence anlayışı çok iyi yansıtılmış. Bu anlamda 33 yaşındaki Lawrence'ın 21 yaşındaki partneriyle arasındaki yaş farkı filme tam anlamıyla katkı sağlamış. Özetle, sıcak yaz günlerinde sinema serinliğinde romantik komedi filmi izleyip kafa dağıtalım diyenlere önerebileceğim bir film olmuş.