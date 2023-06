Bu hafta vizyonda sinemaseverleri yine birbirinden farklı türde iddialı filmler bekliyor. Örneğin DC evreninden Flash ve Wes Anderson imzalı Asteroid Şehir adlı iki film daha çekim aşamasında iken bile sinemaseverleri heyecanlandırmıştı. Özellikle dünya prömiyerini 76. Cannes Film Festivali'nde yapan bilim kurgu filmi Asteroid Şehir; Tom Hanks, Scarlett Johansson, Margot Robbie, Steve Carell gibi görkemli kadrosuyla dikkat çekiyor. Öte yandan süper kahraman filmi The Flash da bu türü sevenler için cazip bir seçenek gibi duruyor. Adı son dönemde birden fazla taciz ve saldırı suçlamasıyla gündeme gelen ve bu nedenle gösterim öncesi basın kısıtlaması uygulanan Ezra Miller'ın başrolünde yer aldığı film annesinin ölümünü engellemek için gücünü kullanarak zamanda geriye giden Barry Allen'ın (Ezra Miller), zamanın lineer akışında istenmeyen sonuçlara yol açmasını konu alıyor.

Ancak ben yazımı yerli bir kahraman filmine ayırdım. Malum yarın Babalar Günü. Sinema dünyasında babalar ve bu özel günle ilgili pek çok film var. Onlara bir yenisi daha eklendi: Benim Babam Bir Kahraman. Daha önce Gelincik, Bu Son Olsun, Gülyabani, Hepyek 2 gibi filmleriyle tanınan yönetmen Orçun Benli'nin çektiği Benim Babam Bir Kahraman, bize oldukça tanıdık bir hikayeyi aktarıyor. Kıt kanaat geçinen çöpçü bir babanın, hastalığa yakalanan oğlunu hayata bağlamak için yaptığı fedakarlığı konu edinen film, bildiğimiz sularda yüzüyor ancak yine de duygulandırmayı başarıyor. Filmin kadrosunda Ufuk Bayraktar, Mahir İpek, Selim Erdoğan, İdris Nebi Taşkan ve Aslıhan Kapanşahin'in yanı sıra Metin Coşkun, Hülya Şen ve Bahtiyar Engin gibi deneyimli oyuncular da yer alıyor. Çocuk oyuncu Can karakterini ise Mehmet Emin Güney canlandırıyor.

Eşini kaybettikten sonra oğlu Can ile birlikte yaşayan Altan'ın hayatı, Can'ın kalp hastası olması ile değişiyor. Altan, işçi arkadaşlarıyla birlikte, kalp nakli olması gereken Can'a moral vermek için, çareyi onun en çok sevdiği çizgi roman kahramanları kılığına girmekte buluyor. Geceleri tayt giyip maske takan bu emekçi kahramanların düştükleri haller yer yer komik sahnelere yol açıyor. Elbette bir babanın çocuğu için yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Hele, çocuğu ölümcül bir hastalığa yakalanmışsa o babanın gözü dünyayı görmez. Ancak film, bu duyguyu seyirciye geçiremiyor. Yüreklere dokunan bir baba oğul hikayesi yaratılmak istense de bu amacına ulaşmakta zorlanıyor. Benli'nin Şükrü Üçpınar ve Alptekin Öztürkle birlikte kaleme aldıkları senaryo bu anlamda ne yazık ki zayıf kalmış. Süper kahraman filmlerine özenilen sahneler ve kostümler yine aynı şekilde inandırıcılıktan uzak. Yine de bir çocuğun en büyük kahramanının babası olduğu düşüncesini vurgulaması bakımından öne çıkan film, özellikle rahmetli Barış Akarsu'nun Kimdir O şarkısı ile hatırlanacaktır.