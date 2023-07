'Barbenheimer' fırtınası salonları ele geçirdi... Geçtiğimiz hafta gösterime giren Barbie, ilk hafta sonunda 155 milyon dolarla yılın en iyi açılışına imza atarken, Oppenheimer ise 80,5 milyon dolarla Christopher Nolan'ın Batman filmleri dışındaki en iyi açılış performansını gerçekleştirdi. Bu iki film ülkemizde de sinema salonlarını hareketlendirdi. Barbie'yi ilk haftasında 397 bin kişi izlerken, Oppenheimer 360 bin kişi izleyici topladı. Böylece pandemi ve dijital platformlara olan ilgi sebebiyle seyircisiz kalan sinema salonları uzun bir aradan sonra yeniden eski şaşalı günlerine dönme sinyalleri verdi. Bu durum ülkemizdeki sinemacıları da heyecanlandırdı. Pek çok yapım şirketi yeni sezon için çalışmalarını hızlandırdı. Şu an sette olan veya kısa zaman sonra sete çıkacak olan pek çok film var. Onlardan öne çıkanları derledim. Örneğin Anadolu rock müziğin efsane ismi Cem Karaca'nın hayat hikâyesini anlatan filmi merakla bekliyorum. İsmail Hacıoğlu'nun Cem Karaca'yı canlandıracağı, Yüksel Aksu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu filmin çekimleri henüz başlamadı.







Güzel oyuncu Büşra Pekin yeni filmi "Başkan"ın çekimleri için Tunceli'de kamera karşısına geçti. Necip Memili, Nursel Köse, Şerif Sezer, Salih Kalyon gibi isimlerin rol aldığı filmin çekimleri Ovacık'ta devam ediyor. Bir kasabadaki belediye başkanlığı yarışını eğlenceli bir dille anlatan, Ulaş Bahadır'ın senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği film, sonbaharda gösterime girecek.

Senaryosunu Ali Atay'la beraber Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi'nin kaleme aldığı "Ölümlü Dünya 2"nin çekimleri bitti. Uluslararası bir kiralık suç çetesinin Türkiye'deki işlerini halleden Mermer Ailesi'nin başından geçen komik ve aksiyon dolu olayları anlatan film yine Ahmet Mümtaz Taylan, Feyyaz Yiğit, Alper Kul, Mehmet Özgür, Sarp Apak, İrem Sak, Özgür Emre Yıldırım ve Doğu Demirkol'u bir araya getiriyor. Film 1 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.







Usta oyuncu Zafer Algöz ile Safa Sarı'nın başrolünde yer aldığı "Her Şey Aşk İçin" filminin çekimleri de tamamlanmak üzere. Ahmet Kapucu yönetmenliğinde çekilen film eğlenceli bir aile komedisi vaat ediyor.

'Çakallarla Dans' serisiyle tanınan Murat Şeker'in yönetip, senaryosunu Ali Tanrıverdi ile yazdığı "Aşk Mevsimi" de sete çıkıyor. Cem Yiğit Üzümoğlu, Dilan Çiçek Deniz ve Duygu Sarışın''ın başrolünde yer aldığı filmin çekimleri önümüzdeki günlerde Bozcaada' da başlayacak.

Yunanistan'da yaşayan Batı Trakya Türklerinin lideri olan Doktor Sadık Ahmet ve ailesinin gerçek hayat hikâyesini konu alan "Sadık Ahmet" filmi de sezonun merak edilen filmlerinden. Hakan Yonat'ın yönettiği iddialı kadrosuyla dikkat çeken filmin başrolünü Turgay Aydın canlandırıyor. Batı Trakya Türkleri'nin hak ve özgürlük mücadelesini anlatan film 5 Ocak 2024'te de sinema izleyicisi ile beyazperdede buluşacak.







Merakla beklenen komedi filmi "C Takımı"nın da kadrosu belli oldu. Yapımcılığını Vahdet Erdoğan'ın üstlendiği, senaryosunu Barış Başar'ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Bora Onur'un oturduğu filmde Murat Akkoyunlu, Toygan Avanoğlu, Sera Tokdemir gibi isimler yer alıyor. 90'lı yıllarda lisede tanışan bir arkadaş grubunun 30 yıl sonra yaşadığı eğlenceli olayları anlatan filmin çekimleri 7 Ağustos'ta başlayacak.

Yönetmen koltuğunda Metin Balekoğlu'nun oturduğu "Bana Sor" adlı sinema filminin çekimleri Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yapıldı. Erkan Petekkaya'nın başrolde yer aldığı filmde kendisine Özlem Maden, Zeynep Gülmez, Erdem Kaynarca, Cansu Fırıncı gibi isimler eşlik ediyor.

Yakup Korkusuz ve Onur Yaprakçı'nın yapımcılığını üstlendiği "Oyun Bitti" filminin yönetmenliğini Gökhan Arı üstleniyor. İlker Aksum, Can Nergis, İlay Erkök, Melih Selçuk ve Abdül Süsler gibi ünlü oyuncuların rol aldığı filmin çekimleri başladı.







KARADENİZ DOĞAL SET



Senaryosu Yılmaz Okumuş, yapım ve yönetmenliği Bilal Kalyoncu'a ait "Öğretmen" adlı film, çıkış noktasını Fenerbahçe ile Trabzonspor rekabetinden alıyor. İstanbul'da yaşayan, fanatik bir Fenerbahçe taraftarı ilkokul öğretmeninin tayininin Çaykara ilçesine çıkmasıyla başından geçen olayların anlatıldığı komedi filminde Önder Açıkbaş, Necmi Yapıcı, Ulaş İnan Torun, Burak Satıbol, Adem Yılmaz gibi isimler rol alıyor. Filmin çekimleri Çaykara'da devam ediyor.

Karadeniz'de çekilen bir diğer sinema filmi "Sağ Salim 3". Ersoy Güler'in yönettiği Toygan Avanoğlu'nun başrolünde yer aldığı filmin çekimleri Ordu'nun Kabadüz İlçesi Çambaşı Yaylası'nda devam ediyor.