Merakla Beklenen Görevimiz Tehlike serisinin 7. Filmi 'Görevimiz Tehlike Ölümsüz Hesaplaşma: Bölüm 1' vizyondaki yerini aldı. Film iki bölümlük büyük maceranın ilk bölümü... Daha vizyona girmeden çekim aşamasında ajan Ethan Hunt karakterini canlandıran Tom Cruise'un tehlikeli deneyimlerinin devam ettiği bir film olacağını biliyorduk. Jetlerden atlamak, gökdelenlere tırmanmak, su altında dakikalarca nefes tutmak gibi akıl almaz eylemler içeren ve çok kolay bir şekilde kötü sonuçlanabilecek aksiyon sahnelerinde dublör kullanmayan usta oyuncunun, bu filmde de ölüme meydan okuduğu akıl almaz sahnelere imza attığı haberleri filmin önüne çoktan geçmişti. Seyirci olarak bir oyuncu daha ne yapabilir ki diye sormadan edemiyorduk. Ancak gerçekten büyük beklenti yaratan sahneyi izledikten sonra usta oyuncuya bir kez daha şapka çıkarttık. Tehlikeli sahneleri seven oyuncu, bu kez karla kaplı bir tepeden motosikletle uçtu. Arkadaşını kurtarmak için hareket halindeki trene yetişmek zorunda olan Hunt, kestirme yolu kullanıyor ancak uçurumla karşılaşıyor. Hızını alıp 1200 metre yükseklikteki uçurumdan süzülürken, müzik duruyor. Issız boşlukta motosiklet denize düşüyor, Cruise ise havada paraşütünü açmayı başarıp sağ salim aşağı iniyor. Bu sahneye hazırlanmak için üç yılda 13 bin kez motosikletle atlama ve 500 gökyüzü dalışı yapmış Cruise. 'Şimdiye kadar denediğimiz en tehlikeli şey' diye bahsettiği sahne gerçekten insanüstü bir yeteneğin yapabileceği türden. 16 yılda 12 filmde birlikte çalıştığı yönetmen Christopher McQuarrie bile bu sahnede gözlerini kapatmış. Cruise'nin hayatta kalıp kalmayacağından çok korktuğunu itiraf eden yönetmen, 'O uçurumdan atladığımda oradan hepimiz birlikte atladık. Bir dönüm noktasıydı. İşte koyduğumuz standart bu. İşte yaptığımız filmin standardı bu. Ve bundan geri dönemeyiz.' diyerek aslında çıtayı kendilerinin belirlediğini vurguluyor.







ÇITAYI YÜKSEĞE TAŞIYOR

Sinema tarihinin en akılda kalıcı sahnelerinden birine imza atılan film, yaklaşık 300 milyon dolarlık bütçesiyle müthiş aksiyon vaat ediyor. Abu Dabi'de geçen çöl fırtınasındaki sahneler, Roma'nın dar sokaklarındaki dövüş ve tarihi yerlerinde geçen kovalama sahneleri ve tren uçurumdan düşerken yer çekimine karşı verilen amansız mücadele aksiyon severleri memnun ediyor. Altı film ve 27 yıllık Görevimiz Tehlike filmi serisi boyunca çeşitli düşmanlarla savaşarak dünyayı kötülerden kurtarmaya çalışan Ethan Hunt karakteri bugüne kadarki en büyük görevini üstleniyor. Çünkü bu kez dünyayı insanlığın gerçekliği algılama şeklini kontrol etme gücüne sahip çok güçlü, gizemli düşmandan kurtarmaya çalışıyor. Yani bu kez düşman 'Varlık' diye bahsedilen dijital bir algoritma. Bir nevi yapay zeka... Bu yapay zekanın görünen temsilcisi ise serinin eski kötü adamlarından biri olan Gabriel (Esai Morales)... Gabriel ve temsil ettiği düşmana karşı yine soluksuz bir maceraya atılan Hunt, ekip arkadaşları Ilsa (Rebecca Ferguson), Luther (Ving Rhames) ve Benji (Simon Pegg) ile birlikte bu dijital düşmanı kontrol altına alacak iki parçalı anahtarın peşine düşüyorlar. Yaklaşık 3 saatlik süresine rağmen yüksek temposuyla seyirciyi koltuğa yapıştıran filmin devamı, 28 Haziran 2024'te vizyonda olacak.







Harrison Ford gibi devam etmeyi umuyorum

1996 yılında Brain De Palma'nın yönettiği ilk filmde 34 yaşında olan Cruise şu an 61 yaşında ve daha uzun yıllar bu tehlikeli sahnelere devam etmeyi planlıyor. Verdiği bir röportajda 81 yaşında Indiana Jones'u canlandıran Harrison Ford'a özendiğini söyleyen Cruise, 'O'nun yaşına gelene kadar çekmeye devam etmeyi umuyorum' diyor.







6 Film 3.5 milyar dolar hasılat yaptı

Görevimiz Tehlike serisi bugüne kadar yaklaşık 3.5 milyar dolar hasılat yaptı. 1996'daki ilk film 80 milyon dolara mal olmuş ve dünya çapında 457 milyon dolar hasılat elde etmişti. 2000 yılında gösterime giren ve 125 milyon dolarlık bütçeli serinin ikinci filmi 546 milyon dolar hasılat başarısı gösterdi. 2006'da gösterime giren üçüncü film 150 milyon dolara mal oldu ancak 398 milyon dolarla serinin en düşük hasılatına ulaştı. 145 milyon dolar bütçeli serinin dördüncü filmi 2011'de gösterime girdi ve 694 milyon dolar gişe yaptı. 2015'teki beşinci film 682 milyon dolar hasılat elde etmişti. 178 milyon dolarlık bütçesiyle dikkat çeken serinin altıncı filmi 2018'de seyirciyle buluştu ve 791 milyon dolarlık hasılata ulaşarak rekor kırmıştı. Eleştimenlerden tam not alan bu son filmin, serinin en çok hasılata ulaşan filmi olması bekleniyor.