Oyuncu Şafak Sezer'in Kolpaçino macerası, Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi ismiyle 2009 yılında başlamıştı. Özgür karakterini canlandıran Sezer'in Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş, Hakan Ural ve Ali Sürmeli gibi isimlerle başrolü paylaştığı film, 14 hafta kaldığı vizyonda 457 bin kişi tarafından izlenmişti. Özgür'ün filmcilere kiraladığı evinin başka amaçlarla kullanılması üzerine gelişen aksiyon dolu komik olayları anlatan film kısa sürede fenomen haline gelmişti. Aydemir Akbaş'ın canlandırdığı Dolapdereli Sabri karakteri başta olmak üzere filmdeki pek çok karakter ve sahne hafızalardaki yerini hep korudu, replikleri dillere düştü. 2 sene sonra Sezer bu kez yönetmen koltuğuna da oturarak filmin devamı Kolpaçino Bomba'yı çekti ve film yaklaşık 740 bin tarafından izlenerek 2011'de en çok izlenen filmler arasında yer aldı. Seyirci Özgür, Sabri ve Tayfun üçgeninde dönen olayları çok sevdi. Serinin üçüncü filmi 2016'da Kolpaçino 3. Devre ismiyle vizyona girdi. Sezer'in yine yönetmenliğini üstlendiği film 1.4 milyon kişi tarafından seyredildi.







Bir öncekinin iki katı izlenme rakamına ulaşarak kendi rekorunu kıran filmin devamı gelir mi diye düşünürken Sezer, 7 yıl aradan sonra serinin belki de en iddialı filmiyle seyirci karşısına çıktı. Şafak Sezer'le beraber ilk üç filmin yıldız isimleri Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş ve Serkan Şengül'e şampiyonlar ligi gibi bir kadro eşlik ediyor. Daha kadro açıklandığında heyecan yaratan, fragmanı bile bir hafta gibi kısa sürede izlenme rekoru kıran serinin dördüncü filmi Kolpaçino 4x4'lük, bu büyük beklentiyle gösterime girdi. Poll Films yapımcılığında, yönetmenliğini Kamil Çetin'in üstlendiği film, Özgür'ün önceki hikâyelerde kendisine kazık atan, dostum dediği kişilerle hesaplaşmasını konu alıyor. Özgür ve Sabri aralarındaki husumete son vermek ve hesaplaşmak için bir mekânda toplanıyorlar. Ama ne mekân...







Kimler yok ki, Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç, Cengiz Kurtoğlu ve İbrahim Tatlıses gibi dev isimlerin hepsi orada. Bu ünlü sanatçılar yine kendileri olarak filme renk katmışlar. Doğal oyunculuklarıyla öne çıkmayı başarmış hepsi de. Özellikle Mehmet Ali Erbil ile Tatlıses'in atışmaları gerçek hayattakinin aynısı, hatta ondan daha komik. Şampiyonlar ligi gibi bir kadroyu bu filmin içine yedirmek öyle kolay bir iş değil. Bu isimlerin hepsini bir arada oynamaya ikna etmek ayrı bir başarı, hepsine diyalog yazmak, onların sevenlerini de üzmeyecek şekilde filmde rol vermek çok ayrı bir başarı. Bu noktada yapımcı Polat Yağcı ile senaryoyu yazan Sezer'i ayrıca tebrik ediyorum. Neticede serinin ilk üç filmini bilmeyenlerin bile izlemekten keyif alacağı, seriyi yakından takip edenlerin ise çok memnun kalacağı bir film olmuş Kolpaçino 4x4'lük. Devam filmleri her zaman zordur, riskleri barındırır ama Kolpaçino serisi öyle bir sevildi ki, her filminde üstüne koyarak kendini katlayarak gitti. Bu filmin de serinin en çok izlenen filmi olacağını düşünüyorum.

Bir parantez de filmin müziklerine... Ceyhun Çelikten, Mehmet Durak Şerbetçi ve Muhammed Tevfik Tepe imzalı müzikler adeta oyunculardan rol çalıyor. Seko&Tefo'nun İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği "Kara Üzüm Habbesi" ve arabesk müziğin klasiği "Seni Sevmeyen Ölsün" şarkıları daha şimdiden dillerde. Sahneye müthiş enerji katan bu müzikler ayrıca albüm olarak da çıkıyor.



2024 yerli filmlerin yılı olacak

Henüz yeni yılın ikinci haftasındayız. Ancak yerli sinema sektörü 2024'ün bereketli bir yıl olacağının sinyallerini daha 15 günde verdi. Sadece bu hafta 4 yerli film vizyona girdi. Yukarıda değindiğim Kolpaçino 4x4'ün yanı sıra Doğu Demirkol ve Yağmur Tanrısevsin'in başrolünde yer aldığı Yaşam Koçu, Beyza Alkoç'un aynı adlı kitabından sinemaya uyarlanan 3391 Kilometre, Hakan Meriçliler'in başrolünde yer aldığı '3310'dan Tüm Birimlere' de bu hafta seyirciyle buluşan yerli filmler.







Geçtiğimiz hafta da Atatürk filminin de aralarında yer aldığı 5 yerli film vizyona girmişti. 2023'ün son haftası gösterime giren İbrahim Büyükak'ın yazıp yönettiği ve başrolü Yasemin Sakallıoğlu ile paylaştığı 'Mutluyuz' ile 'Rafadan Tayfa Hayrimatör' filmlerini de yeni filmler grubuna dâhil ettiğimizde 15 günde toplam 11 yerli film izleyiciyle buluşmuş oldu.







Bu tabloya, ay sonuna kadar 'Lohusa' ve 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' gibi yılın merakla beklenen filmlerinin de bulunduğu 5 film daha eklenince sadece bir ayda toplam 16 yerli film gösterime girmiş olacak. Bu film bolluğunun seyirci sayısına da olumlu yansıyacağını varsayarsak, sinema sektörünün 2024 yılında yüzünün güleceğini düşünmek hayal olmaz.



Hayal kırıklığı yaşatan aşk

Günümüz ilişkilerinin en temel sorunu güven. Birbirini tanımadan kısa sürede evlenen çiftlerin sonu maalesef genellikle hüsran oluyor. Özellikle belli bir yaşa gelmiş bir kadının etrafındakilerin de baskısıyla evlenmeyi düşünmesi yıkıcı ve üzücü sonuçlar doğurabiliyor Vizyonda tam da bu konuyu ele alan bir film var. Narsistle Aşk isimli bu film, adından da anlaşılacağı üzerine psikolojik sorunları olan bir adamla evlenen kadının değişen dünyasını anlatıyor. Filmin yönetmeni Valérie Donzelli, senaryosunu da kendisi kaleme alıyor.







Başrollerini Virginie Efira ve Melvil Poupaud'un paylaştığı film, Blanche adlı bir kadının Grégoire ile tanışmasıyla başlıyor. Blanche, yakışıklı, karizmatik ve ilgi çekici Grégoire'nin aradığı ideal erkek olduğunu düşünür ve evlenir. Ancak adam evlendikten sonra değişir. Önce başka şehre taşınırlar ve eşini ailesinden uzaklaştırır. Öğretmen olan Blanche, zaman geçtikçe Gregorie'den mobbing görmeye başlar. Onun kıskanç, aşırı sahiplenici ve koruyucu tavrı ilişkilerine zarar verir. İki çocukları olan çiftin ilişkisi Blanche'nin bir günlük kaçamağıyla yokuş aşağı bir hal alır. Ondan sonrası da zaten ayrılık süreci. Film, bu süreci Blanche'nin ağzından geri dönüşlerle anlatıyor.