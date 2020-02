Quattro 40’ıncı yaşını kutluyor

Audi, 1980 yılında düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı’nda dört tekerden çekiş sistemine sahip ilk binek otomobil modelini tanıttı. Audi Quattro, otomotiv dünyasında taşları yerinden oynattı. Dört tekerden çekiş sistemi daha önce sadece kamyonlar ve off-road araçlarda kullanılıyordu

Dört tekerden çekiş sistemi bundan 40 yıl önceye kadar, sadece kamyonlar ve off-road araçlarda kullanılıyordu. Ancak 1980 yılında düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı'nda ilk kez tanıtılan dört tekerden çekiş sistemli bir coupe otomobil, otomotiv dünyasında taşları yerinden oynattı. Fuarda sergilenen Audi Quattro, dört tekerden çekiş sisteminin, ilk kez bir binek otomobile uyarlanmış halini taşıyordu.







Aslında dört tekerden çekiş sistemi olan bir binek otomobil üretme fikri, 1976-1977 yılları arasında Audi'nin Alman ordusu için geliştirdiği aracın testlerini yapan Audi mühendisleri tarafından ortaya atıldı. O dönem Audi'nin teknik gelişim direktörü Ferdinand Piech dört çekiş sistemini 80 serilerine kademeli olarak koydu. Bu testlerde aracın buz üzerindeki yol tutuşu ve sürüş karakteri, dört tekerden çekiş sistemini seri üretilen Audi 80'e uyarlanması, Quattro efsanesini doğurdu.

1979 yılının sonbaharında ortaya 200 bg güç üreten 2.2 litrelik 5 silindirli turbo motoru ile Audi Coupe çıktı. Audi Quattro, motorsporlarında ilk yarışına 1981 yılında Avusturya'daki Janner Rallisi'nde çıktı. Dört tekerden çekiş sistemi ralli dünyasında bir devrim yarattı ve otomotivde bir dönemi kapatıp başka bir dönemi açtı.







1981-1991 yılları arasında Quattro, Audi ralli araçlarının vazgeçilmezi oldu. Audi, Quattro'nun standart binek otomobiller için entegrasyonuna başladı. O zamanlar için karmaşık duran ancak yine de basit tasarlanmış bir sistemdi. Audi'nin şasi mühendisi Jörg Bensinger'in devreye girmesiyle ise proje resmen boyut atladı.

Islak ve kaygan yüzeylerde güvenlik açısından kendini kanıtlayan dört tekerden çekiş sistemi, tehlikeli virajlarda aracın kaydığı anlarda devreye girerek maksimum yol tutuşu sağlıyor. Dört tekerden çekiş sistemini bugün birçok markanın binek otomobillerinde mümkün.

***

Otomobilde dünyanın tercihi beyaz renk



Otomobilde beyaz, gerilemesine rağmen hâlâ en çok tercih edilen renk olma özelliğini koruyor. BASF tarafından açıklanan Otomotiv OEM Boyaları 2019 Renk Raporu'nun sonuçlarına göre ABD, Avrupa ve Asya yollarında beyaz otomobillerin diğer renklere oranla daha fazla olduğu ortaya konuldu. Rapora göre, dünya genelinde üretilen tüm otomobillerin yaklaşık yüzde 39'u beyaz renge boyanıyor. Beyaz her bölgede en popüler renk olsa da, bölgesel dağılımda önemli farklılıklar var. Asya Pasifik'te yaklaşık olarak her iki araçtan bir tanesi beyazken, Kuzey Amerika ve EMEA'da ise her üç araçtan bir tanesi beyaz.

Siyah, gri ve gümüş olmak üzere diğer akromatik renklerin ise beyazdan sonra en popüler renkler olduğu belirtilen rapora göre, bu trend, genel olarak en popüler otomobil segmenti olan SUV'larda da geçerli. Ancak dünyanın sadece siyah ve beyaz olmadığı vurgulanan raporda, 2019 yılında dünyadaki yeni araçların yüzde 22'sinin kromatik renklerle boyandığı belirtiliyor. Global olarak üretilen araçların yaklaşık yüzde 9'u mavi ve yüzde 7'si ise kırmızı oldu.

Küçük otomobiller ve daha küçük araçlarda ise bir renk patlaması olma olasılığı daha yüksek. Mavi ve kırmızının haricinde, özellikle Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde küçük otomobillerde kahverengi ve bejin payı artıyor.

Yüzde 77'lik pay ile akromatik renkler hâlâ EMEA bö-l gesindeki yollarda hakimiyetini sürdürürken, genel olarak en popüler renk olan beyaz otomobillerin payında bir parça gerileme var. Gümüşün popülerliği azalırken, gri ise pazarda yüzde 20'lik pay ile başarı hikayesine devam ediyor. Kromatik segmentin payında bir parça artış var ve Avrupa'da yaklaşık dört otomobilden bir tanesi kromatik renge sahip. Bu segment içerisinde mavi, yüzde 11'lik payı ile lider durumda ve yaklaşık 160 farklı tonu ile renk çeşitliliği alanında ilk sırada yer alıyor.