Bayram sofralarında kilonuzu koruma rehberi

Aeri Ramazan boyunca günlük öğün sayısının azalması ve beslenme düzenindeki değişiklikler sebebiyle, bayramda psikolojik olarak daha fazla yeme eğilimine girebilirsiniz. Tam da bu noktada dikkat etmeniz gereken önemli hususlar var...

İftar ve sahurun arasında çok az zaman olması yüzünden öğün sayısını azalttınız, beslenme düzeniniz tamamen değişti ve kendinizi çok aç hissederek oturduğunuz o güzel iftar sofralarından, genellikle midenizde değil aklınızda kalan pek çok yiyecekle kalktınız. Ramazan boyunca günlük öğün sayısının azalması ve beslenme düzenindeki değişiklikler sebebiyle, bayramda psikolojik olarak daha fazla yeme eğilimine girebilirsiniz. Fakat ramazan ayının ardından aşırı yemek, bazı problemleri kaçınılmaz hale getiriyor.

Bayramı, ramazan öncesi beslenme düzeninize döneceğiniz geçiş günleri gibi düşünebilirsiniz. İlk güne hafif beslenerek başlayıp bedeninizi alıştırarak yemek yemeli, üçüncü gün tüketiminizi ilk güne oranla biraz daha arttırarak normal beslenme düzeninize geçiş yapmalısınız.



KAHVALTILAR HAFİF OLSUN

Kahvaltıda muhakkak sizi gün içinde daha uzun süre tok tutacak; yarım yağlı peynir, yumurta, tam tahıllı ekmek ve domates, salatalık, maydanoz gibi söğüş sebzeler tüketin. Yağlı yiyeceklerden ve kızartmalardan uzak durun. Bayramda kızartmalı veya ağır yemekler yerine, ızgara, buğulama ve haşlama şeklinde pişirilen yemekleri tercih edin. Tam tahıllı veya çavdarlı ekmek tercih ederek uzun süre tok hissetmenizi sağlayabilirsiniz. Ramazanda bozulan bağırsak düzeninizi sağlamak için bayramda posalı besinlere ağırlık verin.







ARA ÖĞÜN ÖNEMLİ

Ramazan ayında azalan öğün sayılarını bayramdan sonra günlük beslenme programına ara öğünler ekleyerek artırmak metabolizma hızını arttırır. Ara öğünler; taze veya kuru meyveler, badem, cevizi fındık gibi kuruyemişler, süt, peynir, yoğurt, tahıllı ekmek gibi besinlerden oluşmalıdır. Ayrıca az su tüketimi de yorgunluk, böbrek hastalıkları, deride kuruma ve sindirim sistemi gibi rahatsızlıklara yol açar. Bu nedenle ramazan ayından sonra günlük su tüketiminin minimum 8-10 su bardağı olmasına özen gösterilmelidir.



EGZERSİZİ İHMAL ETMEYİN

Bayram süresince ağır egzersizlere ve spora zaman ayırmak zor olabilir. Günlük hareketlerinizi artırmak için bayram sabahları tempolu yürüyüşler yapabilir, bayram ziyaretlerine yürüyerek gidebilirsiniz. Ziyarete gittiğiniz yerlerde asansör kullanmak yerine merdiven çıkmayı tercih edip egzersiz yapabilirsiniz.







SÜT ÜRÜNLERİNİ TÜKETİN

Süt sağlıklı vücut ağırlığının korunmasında eşsiz bir besindir. Ancak oruç sonrasında süt ürünlerini günün tüm öğünlerinde farklı çeşitlerde tüketin. Çünkü süt ürünleri protein, kalsiyum, fosfor, B2 vitamini, çinko ve B 12 vitamini gibi yağ yakmayı sağlayan, metabolizmayı hızlandıran besin öğelerinden zengindir. Kahvaltıda lor ve beyaz peynir, ara öğünlerde süt, kefir veya ayran, ana öğünlerde ise yoğurt yiyin. Günde üç-dört porsiyon süt ürünü tüketin.



ÖĞÜNLERİNİZİ DÜZENLİ TUTUN

Düzenli beslenmek sağlığınızı korumanın en önemli unsurlarından biri. Bayram sürecinde ikram edilen tatlıları dengelemek için öğün atlama yoluna başvurmamanız gerekir. Aksine, düzensiz öğünler kan şekerinizi daha hızlı yükselteceğinden öğünlerinizi atlamamalısınız. Uzun süren açlıklardan sonra vücut savunma sistemini devreye sokarak, tekrar uzun bir açlık gelir düşüncesiyle tüketilenleri depolar. Bu nedenle öğün sayısının azaltılması yarardan çok zarar sağlar. Geçiş döneminde erken kahvaltı, zamanında öğle yemeği ve erken akşam yemeği olmasına özen gösterin. Öğünler arasında üç-üç bucuk saat zaman bırakmayı ihmal etmeyin. Gün içerisinde yenilen tatlılar, hamur işleri fazlaya kaçarsa öğünlerin miktarları azaltılabilir.