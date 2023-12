Acil durum diyetiyle hızlı alınan kilolara veda edin

Yeni yıl geliyor, 2023’ü uğurlarken her sene olduğu gibi ailece yenen yeni yıl yemeği ve ertesi gün yapacağımız uzun süren geç kahvaltılar olacak. En az 1-2 kilo almamak elde değil diyebilirim. İşte tam da bu aşamada, kiloların vücudumuza yapışmaması için Acil Durum Diyetimi sizlerle paylaşmak istiyorum

Yeni yıl akşamı ve ertesi gün yapılan kahvaltılar meşhurdur. İşte bu yemekler, ölçünün kaçtığı zamanlardır. İşte Acil Durum Diyeti; özel günler ya da hafta sonu kaçamaklar ya da tatil sonrası alınan yağları eritmek için uygulamanız gereken özel bir beslenme programı. Acil Durum Diyeti'nin temel özelliği, ekstra kalori yakmaya yardımcı besinlerden oluşuyor. Ayrıca zayıflıyoruz ama kiloları korumayı da beceremiyoruz. Kilo veriyoruz fakat biraz kaçırdık mı hemen kilo almaya başlıyoruz. İşte tam bu aşamada verilen kilonun hem korunmasında destek olacak hem de hafta sonu, yeni yıl, doğum günü gibi özel günler sonrasında hızlı alınan 1, 2, 3 kiloyu hızlı verip vücutta yağlanmayı önleyecek önerilerim size çok iyi kılavuz olacak diyebilirim. Genel olarak zayıflama sonrasında vücudun kalori yakma ve yağ yakma metabolizması düzenlendiği için ilk altı ay kilo almadan geçebilmektedir. Fakat genelde kendi metabolizmamıza uygun iyi kazanılmış beslenme alışkanlıklarını bir bir terk etmeye başladığımızda kilo alma kolaylaşmaktadır. Bir de buna sık doğum günü, ev gezmeleri, ev dışı yemek siparişi, sık restorana gitme ve hep doğal yiyeceklerle zayıflayan ama sürekli aklında abur cubur düşündüğü için kalorili yiyecekleri yeniden beslenmeye koyma kiloların hem anlık hem de düzenli olarak geri gelmesini sağlar.







VÜCUT, HIZLA YAĞ DEPOLAR MI?

Aslında en önemli sorun; ben hafta içi her şeye dikkat ediyorum ve hiç yemiyorum ama hafta sonu geç kahvaltı, serbest akşam yemeği yememe rağmen hızlı kilo alıyorum kısmıdır. Kısa sürede vücut hızlı kilo alabilir mi? Evet hem de yağ dokusundan hızlıca kilo alabilir. Çünkü hafta içi az yiyen biri zaten hafta sonu fazla karbonhidrat, lezzetli yağlı yemek ve atıştırmalıkları yediğinde vücut kalori bombası etkisi altına kaldığında bu aşırı kiloyu bir şekilde depolamaya gidecektir ki, bu da en kolay olarak yağ deposu olur. Daha sonra kişinin kendine güveni sarsılacak, "Biraz kaçırsam hızlı kilo alıyorum" diyerek artık sağlıklı alışkanlıklarından uzaklaşıp kolay yola sapacak. Yani daha önceden sevdiği ve kilolarının temel nedeni olan yeme alışkanlıklarına farkına varmadan dönüş sağlayarak verdiği kiloları da yeniden almaya başlayacaktır. Peki ne yapmalıyız? İlk olarak iyi zayıflayan biri, zayıflama süresince haftada bir tartılmalı. Ancak hedef kilosuna gelmiş, başarılı zayıflama hikayesini başaran kişi, koruma döneminde her gün tartılmaya özen göstermeli. Çünkü her gün tartılmak bireyin "Dün ben ne yapmıştım? Fazla mı yedim?" sorularını sormasına olanak sağlayacak. Böylece tartıda değişiklik yukarı yönde olduysa o gün içinde dikkat ederek yeniden fazlalığın azaltılmasında bir aksiyon almasını sağlayacaktır. Her ne kadar kontrollü olunsa da özel bir gün veya hafta sonu rahatlığı sebebiyle kilo artışı varsa dört gün uygulanacak Acil Durum Diyetleri ile bunu hızla yok etmeye çalışaşacak, bu da yeniden kilo verilmesini kolaylaştıracaktır.



BU DİYETİ UYGULARKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

1 Dört gün boyunca öğünlerin yerini değiştirmemek oldukça önemli. 3 ana 3 ara öğün yapacağınız bu özel beslenmede termik enerji etkisi en yüksek besinleri yiyeceğiniz için vücut hızla yağ yakmaya başlayacak.

2 Ana öğünler sonrasında Metabolik Denge Sıvısı tarifimden 1'er su bardağı içmenizi önereceğim. Metabolik Denge Sıvısı vücutta fazla suyun hızla atılmasını sağlayacak ve tok kalmanızı kolaylaştıracaktır.









METABOLİK DENGE SIVISI TARİFİ

Tencereye 2 adet elma ve 1 adet limonu kabukları ve çekirdekleri ile dörde bölüp koyun. 1 adet rulo tarçın, birer tatlı kaşığı tane karabiber ve kuru karanfil ekleyin. 2.5 L su koyup kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika kaynatın, soğutun ve süzün. Serin bir yerde saklayın. 4 gün bu sıvıyı öğün sonrası 1 küçük su bardağı olarak için.

3 Gün boyunca her gün 2 litre su içmeniz önemli. Suyu gün içinde öğünle beraber, öğün öncesi veya sonrası tercih edebilirsiniz.

4 Çay şekersiz serbest, kahve az sütlü ve şekersiz olarak serbest bu özel diyetimde. Maden suyundan 2 küçük şişe hakkınız var.

5 Dört gün boyunca 60 dakika yürüyüş, olmazsa olmaz kuralınız. Bunu kesinlikle ihmal etmemeliyiz.



4 GÜNDE ALINAN TÜM KİLOLARINIZI YAĞDAN KAYBEDEBİLECEĞİNİZ ACİL DURUM DİYETİ



KAHVALTI



1 adet haşlanmış yumurta

1 dilim peynir

5 adet zeytin

4 tam ceviz

Domates, salatalık, maydanoz, kırmızı ve yeşil biber



ÖĞLE



1 kase balkabağı çorbası

1 Kase cacık

1 Dilim ekmek

1 Yemek kaşığı zeytinyağlı salata



ARA



1 su bardağı ılık kakao eklenmiş süt.









BAL KABAĞI ÇORBASI TARİFİ



1 Su bardağı kemik suyu veya et suyu veya tavuk suyu

1 Orta boy kuru soğan

2 Diş sarımsak

1 Kase doğranmış bal kabağı

4 Yemek kaşığı karabuğday

1 Yemek kaşığı zeytinyağı

Tercih edilen baharatlar



YAPILIŞI: Bal kabağı, kuru soğan, sarımsak fırında pişirilir. Bir tencereye alınır. Üzerine diğer malzemeler eklenerek kaynatılır. Mutfak robotundan geçirildikten sonra servis edilir.



ARA



1 kase ev yapımı yoğurt, 1 silme tatlı kaşığı pul biber ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile karıştırılmış yoğurt kasesi.



AKŞAM



1 küçük tabak zeytinyağ ile pişirilmiş bulgurlu mevsim sebze yemeği

1 su bardağı kefir veya ayran

1 yemek kaşığı zeytinyağı eklenmiş salata



ARA



1 adet elma veya 1 adet portakal veya 2 adet mandalina.









DOĞRU BESİN SEÇİMİNDE 8 ALTIN KURAL



1 Beyaz ekmek yerine kesinlikle ekşi maya ekmeği:

Beyaz ekmek bol nişasta ile pankreası yoruyor. Ayrıca bira mayası denilen normal mayaların ekmeğe lezzet verse de mikrobiyotayı bozduğu anlaşıldı. Yani normal mayalı ekmekler maalesef doyma merkezimizi blokluyor ve aşırı yemeye yönlendiriyor. Bu nedenle ekşi mayanızı kendiniz yaparak ya da ekşi maya ile yapılmış bir ekmek satın alarak beslenmenizde bulundurmanız çok sağlıklı. Ekşi maya ekmeği besinlerdeki minerallerin bağırsaklarda çok daha iyi emilmesini sağlıyor. Folik asit ve çinkodan da ekmeğin zenginleşmesini sağlıyor.

2 Yapay tatlandırıcılar yerine kesinlikle bal:

Bal, doğal tatlı ihtiyacı gideren içerisinde hem antioksidanlar hem de enzimler içeren muhteşem bir besin. Bal, midede zararlı bakteri yaşamasını önlüyor ve her şeyden önemlisi doğal bağışıklık sistemi güçlendiriyor. Yapay tatlandırıcılar ise bağırsak mikrobiyotasını bozarak belirli bir miktar yiyecek yerken alacağımız belirli kaloriyi daha fazla kaloriye çevrilme ortamı yaratıyor bağırsaklarda. Bu nedenle sağlıklı kişilerin yapay tatlandırıcı kullanması çok sakıncalı. Son araştırmalar doyma merkezini de bozarak açlık ataklarının da artmasını sağladığını gösteriyor.

3 Kırmızı et yerine yumurta veya balık veya hindi eti...

Kırmızı et kömürde, ızgarada ya da çok yüksek ısıda kızartılarak pişirildiğinde kanser riski yaratan sağlıksız bileşikler oluşturur. Beyaz etlerde bu kanser yapıcı bileşikler çok oluşmaz. O nedenle kırmızı eti haftada 2-3 kere daha sık yağsız beyaz etleri tercih etmek önemlidir.

4 Light peynir yerine mutlaka tam yağlı peynir!

Light süt ürünleri A ve D vitaminlerinden de fakirdir. Light süt ve diğer süt ürünleri daha az kalori içerse de hem lezzetten yoksun olup hem de besleyici değeri de azdır. Tam yağlı süt ürünlerinde kalbe giden damarları koruyan özel doymuş yağ asitleri yüksek miktarda bulunur. Tam yağlı süt ve peynir daha doyurucudur.

5 Ayçiçek yağı yerine zeytinyağı...

Ayçiçek yağı hem aşırı yüksek omega 6 içerir. Hem de rafine edilmiştir. Ayçiçek yağını sık kullanan kişilerde genel beslenmenin omega 3'ün omega 6'ya orano bozularak kalp sağlığı olumsuz etkilenir, pıhtı oluşumu artabilir. Zeytinyağı doğal ve rafinasyon işlemine uğramayan tek yağdır. Oleik asit ve antioksidanlar içeriği sayesinde genel sağlığımıza en iyi gelen yağ çeşididir.

6 Kuru meyve yerine taze meyve...

Kuru meyveler de sağlıklıdır ama kuru ağırlıkları sebebiyle hem taze meyveye göre kalorilileri hem de karbonhidrat içerikleri daha yüksektir. Meyveler kurutuldukça bazı vitaminlerini de kaybeder. Taze meyveler bol vitamin ve antioksidan kaynaklarıdır.

7 Egzeması olanlarda süt yerine yoğurt

Aşırı süt içimi egzema ve bazı kanser riskleri için tehlike arz edebilir. Bu sebeple günde 1 veya 2 bardaktan fazla süt içilmemesi gerekir. Onun yerine yoğurt en iyi süt ürünü alternatiflerindendir.

8 Sakatatlar yerine kuru baklagillerden kuru fasulye ve yeşil mercimek...

Sakatatları sağlıklı yaşamdan çıkartmalıyız. Hem ürik asidi hem kolesterolü arttıran gıda güvenliği açısından da hayvanda insana hastalık etmeni bulaştırabilen riskleri sebebiyle yememek en doğrusu. Onun yerine lif ve bitkisel protein kaynağı baklagilleri haftada en az 3 kere yemek sağlıklı yaşama daha fazla değer katar diyebilirim.