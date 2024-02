4 adımda daha sağlıklı bir yaşam mümkün

Günlük hayatımıza katacağımız bazı beslenme alışkanlıkları sağlığımıza sağlık katacak. Günde bir kase ev yapımı yoğurt, mineral ve vitaminler ile vücudumuzu zinde tutacak, zeytinyağı kalp ve mide sağlığımızı koruyacaktır. Glutensiz ekmekler ise zannettiğimiz kadar masum değil. Kilo alımını tetikleyip diyabet riskini yükseltebilir

Yoğurt sütün ısıtılıp yoğurt mayası eklenerek saatler içinde pıhtılaşıp yani katılaşıp besinsel içeriğinin artmasıyla oluşan bizim besinimizdir. Yoğurt mayasında bulunan laktobacillus bulgaricus ve streptococcus termofillus bakterileri sayesinde laktozu laktik aside dönüştürür. Bu sütün koyulaşmasına ve ekşimsi tadı almasına olanak sağlar. Ve tabi ki sağlık faydasında yatan temel fizyolojik etkiyi de laktik asit bakterileri sayesinde sağlar. Ayrıca ev yapımı yoğurdun sağlığımıza yararı hayvansal protein, sağlıklı doymuş yağ, kalsiyum, magnezyum ve potasyum mineralleri, D, B2 ve B12 vitaminleriyle laktik asitten zengin olmasından dolayıdır. Kalorisi az ama besleyici değeri oldukça yüksek olan yoğurdun 1 küçük kasesi yaklaşık 145 kaloridir.









6 MADDEDE YOĞURDUN FAYDALARI

Bilimsel araştırmalarda her gün en az bir çay bardağı kadar yoğurt yemenin yararlarını sizler için altı maddede toparladım:

1 Yoğurt bağırsaklardan kolesistokinin doygunluk hormonunu aktive eder ve tok tutarak kilo almayı önler.

2 Yoğurt protein ve konjuge linoleik asit içermesi sebebiyle kas yapımını hızlandırır ve yağ dokusunun azalmasını sağlar.

3 Trans palmitoleik asit adlı doymuş yağ asidini yüksek miktarda içeren yoğurt kalp damarlarının temizlenmesini sağlar.

4 Yoğurt bakterileri doğal insülin üretimini destekleyici mekanizmaları harekete geçirerek tip 2 diyabetten korur.

5 Laktik asit bakterileri sindirim kanalının hareketini arttırır, kısa zincirli yağ asitleri üretimini arttırır, kabızlığı giderir.

6 Protein, D vitamini, kalsiyum ve magnezyum sayesinde düzenli yoğurt yeme kalça kemik kırılmaları riskini azaltır, kemik dokusunun bütünlüğünün korunmasında destek sağlar, güçlü kemik yapısının devamlılığı için yararlıdır.

Evimizden eksik etmediğimiz yoğurdu düzenli yemeyi de ihmal etmeyelim. Her gün en az bir en fazla iki kase yoğurt olarak yemeniz sağlığınız açısından oldukça yararlıdır.









DÜZENLİ KAHVE İÇİMİ KARACİĞERİ KORUYOR

Her geçen gün kahvenin ne kadar yararlı bir içecek olduğunu yeni bilimsel araştırmalarda daha da iyi görüyoruz. Günde üç-dört fincan kadar kahve içmenin bakın ne gibi sağlığımıza katkıları var hep birlikte bakalım. Kahve içerdiği kafein, B2 vitamini, magnezyum ve polifenoller sayesinde yarar sağlıyor. Kahve içerek oksidatif stresi azaltıyorsunuz, bağırsak mikrobiyotanızı güçlendiriyorsunuz. Karaciğer kanseri riskinde yüzde 40'a kadar azalma sağlıyor. Karaciğer hastalarında da karaciğer harabiyetine bağlı ölüm riskini yüzde 50 düşürüyor. Kahve içimi en az üç fincan olduğunda karaciğer yağlanmanız da geriliyor. Özellikle hepatit B ve C hastaları mümkün olduğunca her gün düzenli kahve içmesini öneririm. Hepatit hastalarında kahve içimi karaciğerde olan hasarın azalmasını desteklemektedir. Günde üç-dört fincan kahve içiminin kalın bağırsak ve rektum kanser nüksetmesini yüzde 32 engelliyor. En son yayınlanan bir araştırmada çay ve kakaonun değil kahve içiminin metabolik sendrom parametrelerini düzelttiği açıklandı. Üç-dört fincan kahve içimi Tip 2 diyabeti yüzde 30, kalp hastalıklarını yüzde 20, depresyonu yüzde 28 ve Parkinson'u yüzde 25 azalttığı birçok araştırmada gösterilmiştir. Kahve safra kesesinde kolesterolün kristalleşmesini önleyerek safra taşları oluşmasını engelleyebilmektedir. Her türlü kahve sağlıklıdır. Türk kahvesi, filtre ve espresso gibi kahveler yararlıdır. Kafeinli kahvelerin sağlık için daha faydalı olduğunu belirtmek isterim. O nedenle kafeinsiz değil normal kafein içeriği doğal kahveleri tercih etmelisiniz. Kahvenizi sütlü veya sade içebilirsiniz. Güne kahveyle başlayın, günün istediğiniz zamanı kahvenizi zevkle yudumlayın.









ZEYTİNYAĞI POLİFENOLLERİNİN SAĞLIĞIMIZA ETKİLERİ

Mutfağın en değerli yağı zeytinyağında 3 ana polifenol sağlık açısından da inanılmaz özel olumlu etkiler sağlıyor. Kalp, kanser ve mide sağlığında etkileri bilinen zeytinyağının kim bilir daha ne çok yararı mevcut. Amerikan Kalp Birliği her gün sadece 1 yemek kaşığı zeytinyağını sağlıklı beslenmede yemenin kalp hastalıklarını ciddi bir şekilde koruyabildiğini açıkladı. Bu sebeple hem yemeklere hem her gün yediğiniz salatalara kişi başı 1 yemek kaşığı zeytinyağı eklemeyi ihmal etmemelisiniz. Zeytinyağını koyu renk cam şişe ya da zeytinyağına uygun tenekede serin yerde saklamalısınız. Açtıktan sonra da bekletmemeli düzenli tüketmelisiniz. Zeytinyağı polifenollerinden hidroksitirozol daha çok potansiyel kalbi korurken oleochantal polifenolünü inflamasyonu önleyici, kempoterapik ilaçlar gibi kanser hücrelerini yok edici, sinir sistemini koruyucu ve römotolojik hastalıkları engelleyici etkisi bulunuyor. Natürel sızma zeytinyağında yaklaşık 200-500 mg kadar oleochantal bulunur. Ve araştırmalar oleochantalin çok az miktarda alınmasının bile melanoma, prostat, meme, karaciğer ve kolon kanseri yapan hücrelerinden temizleyen güçlü bir antioksidan olduğunu açıklamıştır. Çünkü birçok sağlık yararı yanında zeytinyağında bulunan hidrokarbon olan SKUALENİN kanser riskini azaltıcı olduğu bilinmektedir. Zeytinyağı ile beslenme kadınlarda meme erkeklerde prostat kanserini önleyici etkisi bulunmaktadır. Sizlerle 2 adet zeytinyağı ile hazırlanan formülümü de paylaşıyorum. Biri mide koruyucu diğeri kolon temizleyici.



MİDE KORUYUCU ZEYTİNYAĞI FORMÜLÜ

Midenizi korumak için ayrıca gastrit ve ülser dahil tüm mide sorunlarını iyileştirmek adına öğle ve akşam yemeklerinden önce MİDE İYİLEŞTİRİCİ ZEYTİNYAĞI formülümü yaşam boyu kullanmak isteyenlere zeytinyağının iyileştirici förmülümü paylaşmak istiyorum. Tarif kolay. çay kaşığı zerdeçal, çay kaşığı tane karabiber ve 1 tatlı kaşığı balı iyice karıştırın ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı da ekleyerek formulü hazırlayın. Aç karnına yemekten önce tüketin.



KOLON TEMİZLEYİCİ ZEYTİNYAĞI FORMÜLÜ

Yemek kaşığına ¼ çay kaşığı öğütülmüş çörek otu, ¼ çay kaşığı zerdeçal, ¼ çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı bal koyup üzerini natürel sızma zeytinyağı ile doldurun. Her gün yatmadan önce tüketin ve üzerine 1 su bardağı ılık su tüketin.









GLUTENSİZ EKMEK VE ÜRÜNLER NİŞASTAYI ÇOK YÜKSEK MİKTARDA İÇERİR

Glutensiz ekmeklere, ürünlere dikkat etmenizi öneriyorum. Sağlıklı algısı ile sıkça yenilen glütensiz ekmekler ya da ürünlerin özellikle kan şekeri üzerinde yükseltici etkisi göz ardı edilmemelidir. Glutensiz ekmekler genelde mısır, patates, pirinç, tapyoka veya kassava nişastası ve unlarının bir araya getirilerek hazırlanır. Tadın lezzetli ve raf ömrünün uzun olması için de hidrokolloid bağlayıcılar, emülgatörler ve bir dizi katkı maddeleri eklenebilmektedir. Ayrıca glütensiz ekmek ve diğer ürünlerde glütenin uzaklaştırılmasıyla nişastanın sindirilebilirliği daha hızlı olmakta, glisemik indeksi ve kan şekerini yükseltme etkisi de beyaz ekmeğe göre bile daha fazla olmaktadır. Mısır ve pirinç ile hazırlanan glütensiz ekmek dahil tüm besinlerin glisemik indeksleri 75 ile 88 gibi yüksek değere sahiptir. Bu sebeple glütensiz ekmek ve ürünler öyle tahmin edildiği kadar masum da değildir. Glisemik indeksi yüksek glütensiz ekmek ve ürünleri düzenli ama kontrolsüz tüketmek diyabet riskini arttırabilir, kilo alımını tetikleyebilir, kan şekeri yükselmesini ve insülin direncini harekete geçirebilir, kan yağını arttırabilir, HDL kolesterolün azalmasını sağlayabilir. Hacettepe Üniversitesinde yapılan bir tez çalışmasında yetişkin sağlıklı kişilere glütensiz ekmek, beyaz ekmek, tam buğday ekmeği ve glikoz tükettirilerek başlangıç, 30, 45, 60 ve 120. Dakikalarda kan şekerleri test edilmiş en yüksek kan şekeri yükselten ekmeğin glütensiz ekmek olduğu onu takiben beyaz ekmek ve glikoz tüketenlerde kan şekeri yükseldiği gözlenmiştir. Kan şekerini en az yükselten ekmeğin tam buğday ekmeği olduğu da gösterilmiştir. Aman sağlıklıysanız glütensiz ekmek ve ürünler tercih etmeyin. Eğer glütensiz diyet uygulama endikasyonunuz varsa ticari olmayan karabuğday veya baklagil unlarından yapılan ekmekleri kendiniz hazırlayın derim.