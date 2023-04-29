SONAT BAHAR

Bu akşam nerede yesek derdine son! Ama iki yıl sonra. Arkdaşlarla haftasonu geldiğinde farklı yerlerde yemek deneyimi peşinde koşanlardansanız ya da özel bir yemek için özel bir yer arıyorsanız müjde... İki yıl beklerseniz, stratosferde, dünya manzarası eşliğinde yemeğinizi yemeniz mümkün.

Fransız girişim Zephalto, 2025 yılına kadar hevesli turistleri bir uzay balonuyla stratosfere göndermeyi planladığını duyurdu. Kişi başı 120.000 Euro'dan başlayan altı saatlik gidiş-dönüş yolculuğu, Dünya'nın benzersiz manzaralarını ve Celeste adlı lüks basınçlı kapsülün konforunda kaliteli bir yemek deneyimi sunacak.









120 bin Euro'su olana aradığı orjinallik sunulacak belli ki. Bu zamana kadar uzaya gitme hayalleri kuran siviller şimdilik bununla yetinecek anlaşılan. Zephalto'nun kurucusu ve havacılık mühendisi Vincent Farret d'Astiès'e neden sadece 25 km yukarı çıkıyorsunuz, daha yüksek olmaz mı diye sormuşlar, o da; "25 km yüksekliği seçiyoruz çünkü uzayın karanlığında bulunduğunuz, atmosferin %98'inin altınızda olduğu ve Dünya'nın mavi çizgideki eğriliğinin tadını çıkarabileceğiniz yükseklik burası. Sıfır yerçekimi deneyimi olmadan uzayın karanlığında duruyorsunuz."

Sıfır yerçekimi olmadan nasıl olacak, yemekler havada mı uçuşacak, onları yemek için nasıl bir çaba gerecek türü sorular da benim aklıma gelenler. Kafamda bir şeyler canlanıyor ama daha iki yıl var, neler olacak göreceğiz...







Turda yok yok... 120 bin Euro'nun içinde hem uçuş öncesi hem de uçuş sırasında gurme yemekler, aperatifler, içecekler, stratografik fotoğrafçık, ve deneyimi Wi-Fi aracılığıyla Dünya'daki insanlarla anında paylaşma imkanı sunulacak.

Kapsül, şu anda Fransız mimar Joseph Dirand tarafından tasarlanıyor. 20 metrekarelik bir iç odaya sahip olacak ve iki pilotun yanı sıra altı yolcuyu barındıracak. Helyum ve hidrojenle doldurulan balon, Fransa'dan hareket edecek ve yaklaşık bir buçuk saatlik bir sürede 25 km yüksekliğe ulaşacak. Bu, ticari jetlerin faaliyet gösterdiğinden yaklaşık iki kat daha yüksek, ancak deniz seviyesinden 80-100 km yükseklikte bulunan uzay sınırının oldukça altında. En yüksek irtifada balon, yere geri inmeden önce manzaraları rahatlıkla izlemeye yeterli zamanınız olduğundan emin olmak için üç saat boyunca havada asılı kalacak. Yılda 60 uçuş gerçekleştirilmesi planlanıyor. Şu ana kadar pilotların bulunduğu üç test uçuşu gerçekleştirdi, ancak hiçbirinde tam irtifaya çıkılmadı. Buna rağmen ön rezervasyonlar başladı bile. Bence uzaya çıkmak isterken hayal kırıklığına uğrayan Ahu Aysal, bu balona gider. Hayaller uzay, gerçekler balon olur!