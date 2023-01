Dev şirketten dev yatırım

Çinli e-ticaret devi Alibaba, Türkiye’de 1 milyar doların üstünde yatırım planlıyor. Başkan Evans, “Türkiye’de büyük bir üretim gücü var. Dünyada bu anlamda en avantajlı ülke sizsiniz” dedi

Dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden olan Alibaba Group Dünya Başkanı Michael Evans, Türkiye'ye yeni yatırım yapacaklarını açıkladı. İstanbul Havalimanı'nda lojistik üssü, Ankara Temelli'de ise 200 bin metrekare alanda Türkiye'nin en büyük data center'ını kurmayı planladıklarını vurgulayan Evans, "Türkiye'ye yatırım fırsatlarını değerlendirmek için geldik. Lojistik ve buluta yatırım yapacağız. İstanbul Havalimanı'nda ciddi yatırım planımız var. Buradan Avrupa Ortadoğu ve Uzakdoğu'ya e-ihracat planlarını değerlendirebiliriz. 1 milyar doların üzerinde yatırım planlıyoruz" ifadelerini kullandı.









DÜNYADA EN AVANTAJLI ÜLKE

Turkuvaz Medya Grubu ziyaretinde Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör ile A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in sorularını yanıtlayan Evans, Alibaba Group'un yeni planlarını anlattı. Söze Türkiye'ye 2018'de neden yatırım yaptıklarıyla başlayan Evans, şöyle konuştu: "Avrupa ve Ortadoğu'ya yatırım yapmayı düşündük ama çok güçlü bir üretim üstü olması gerekiyordu. Araştırma yaparken, buranın büyük üretim kapasitesi olduğunu gördüm. Türkiye'ye inandım, burada büyük bir yatırım yapmak istedim. E-ticarette arkanızda büyük bir üretim gücünün olması gerekiyor. Dünyada da tek avantajlı ülke Türkiye… Avrupa ve Ortadoğu'da bizi avantajlı hale getirecek olan bu tedarik zinciri ve üretim gücü olacak. Trendyol'u seçmemizin nedeni de hem teknolojisi gelişmişti hem de potansiyeli büyüktü. Burayı Avrupa ve Ortadoğu'nun da üssü olarak konumlandırıyoruz."









OLİMPİYATLARA 'MADE IN TÜRKİYE' DAMGASI

Trendyol'da 300 bin satıcının yüzde 97'sinin KOBİ'lerden oluştuğunu anlatan Evans, "5 yıldır platformda ürün satan üreticileri dijitalleştirerek e-ihracat yapmaları için efor harcıyoruz" dedi. Alibaba Group'un Paris, Milano, Los Angeles'taki olimpiyatlara ana sponsor olduğunu söyleyen Evans, "E-ticaret hakkını aldık" dedi. Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin de ilk kez bir Türk markasının olimpiyatların ana sponsoru olduğunu, olimpiyat boyunca satılacak hazır giyim, süs eşyaları gibi ürünlerin Türkiye'de üretilip, 100 ülkeye Trendyol aracılığıyla ihraç edileceğini açıkladı: "Kore'deki birisi tişört sipariş verecek. 10 milyonlarca ürünü biz yollayacağız. Üzerlerinde 'Made in Türkiye' yazacak. "







3-5 YIL İÇİNDE HALKA ARZ OLABİLİR

Alibaba'nın Trendyol ile Türkiye'de borsa planı olup olmadığına ilişkin sorulara Evans, "Halka açılmanın avantajları da dezavantajları da var. Ben halka açık şirket olmanın avantajlı olduğunu düşünüyorum. Ama buna Trendyol yönetiminin karar vermesi lazım. Halka açılmak isterlerse destek oluruz, Trendyol büyüdükçe bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum" yanıtını verdi. Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin ise şirketin birçok yatırımcısı olduğunu, şu anda halka açılıp sermaye toplama ihtiyaçlarının bulunmadığını belirterek, "Kısa vadede planımız yok. İstediğimiz büyüme hedeflerini kısa sürede yakalarsak 3-5 senelik bir pencerede olabilir" açıklaması yaptı.







G-20'DE GÜÇLÜ OLACAKSINIZ

Evans, ekonomilerde volatilitelerin her zaman olduğunu, uzun vadeli düşünüldüğünde fırsatların bulunduğunu söyledi. Evans, "Türkiye'de KOBİ'lere ve esnafa yatırım yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin üretim gücü ve ihracat potansiyelini Avrupa ve Ortadoğu'ya da taşıyacağız. Oralarda ciddi pazar payı alacağımızı düşünüyorum. G-20'de birçok ülkenin tüketim gücü var, üretim gücü yok. Teknoloji altyapısı ve üretim gücü yüksek ülkeler öne çıkacak. Türkiye'nin iki alanda çok güçlü olduğunu gördüğümüz için G-20 içinde mutlaka avantajlı olacaktır" diye konuştu.



REKABETÇİ ORTAM VE REGÜLASYON ÖNEMLİ

Alibaba Group Başkanı Micheal Evans, Türkiye'de yürürlüğe giren E-Ticaret Yasası'yla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Evans, birçok ülkede regülasyonların devreye girdiğini hatırlatarak, "Rekabetçi ortamın ve regülasyonun önemli olduğuna inanıyoruz. Aynı zamanda regülasyonun da pozitif anlamda da değişmesi gerekiyor. Her regülasyon oyun seti koymalı ama aynı zamanda yatırımcılar ve şirketler için adil bir rekabet düzeni getirmesi lazım. İyi bir adım. Fakat adil rekabet konusunda belli eksikliklerin de gelişeceğini düşünüyoruz" dedi.