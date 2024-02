11 ülkede Türk bayrağını dalgalandırıyor

Türkiye’de birçok alanda faaliyet gösteren Anadolu Grubu’nun hakim ortak olduğu Coca-Cola İçecek, bu yıl Bangladeş yatırımıyla Türk bayrağını dalgalandırdığı ülke sayısını 12’ye çıkaracak

Çorlu'dan Çin sınırına kadar 33 fabrikasıyla 11 ülkede Türk bayrağını dalgalandıran Coca-Cola İçecek (CCI), şimdi de Bangladeş'te faaliyet göstermeye başlayacak.

AG Anadolu Grubu Holding İcra Başkan Yardımcısı Burak Başarır, The Coca-Cola Beverages Bangladeş'in potansiyel satın alımına ilişkin olarak görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Faaliyet gösterdiğimiz 6.5 milyon kilometrelik coğrafyada 500 milyonluk nüfusa hizmet sunuyoruz. Coca- Cola İçecek A.Ş. (CCI), 'Anadolu'yu dünyaya, dünyayı Anadolu'ya bağlayan yıldız' olma vizyonu ile faaliyet gösteren Anadolu Grubu şirketi" dedi.

Yüzde 50.3'ü Anadolu Grubu'nun, yüzde 20.1'i The Coca-Cola Company'nin, yüzde 28.9'u halka açık olan CCI, Bursa Kestel'deki fabrikasının kapılarını SABAH yazarlarına açtı. Toplam 194 bin 420 metrekare alanı bulunan, 14 üretim hattına sahip olan fabrikada yılda 110 milyon ünite kasa üretim yapılıyor. 266 kişiye istihdam sağlayan fabrika, dünyadaki mega fabrikalar statüsünde…









1 MİLYON KİŞİYE FAYDA

Türkiye'nin dışında Orta Asya'nın tamamını kapsayan 10 ülkede (Pakistan, Kazakistan, Irak, Özbekistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Ürdün, Tacikistan, Türkmenistan ve Suriye) 10 binden fazla çalışan ile faaliyet gösterdiklerini anlatan AG Anadolu Grubu Holding İcra Başkan Yardımcısı Burak Başarır, "Türkiye'de 10 fabrika ve 3 meyve işleme tesisimizle yalnızca sanayi ve hizmet sektörlerinde doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 47 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Çiftçi tedarikçilerimiz dahil edildiğinde Türkiye'de 219 bin kişi, ekonomik etki alanı olarak yaklaşık 1 milyon kişi için geçim kapısıyız" dedi.









42.7 MİLYAR TL VERGİ ÖDEDİK

Şirketin 2017'den 2021 yılına kadar geçen zamanda devletin hazinesine 42.7 milyar TL vergi ödediğini anlatan Başarır, 4 yılda ihracata 549 milyon dolar, net dış ticarete de 348 milyon dolar katkı sağladıklarını söyledi. Ekonomiye her 1 TL'lik katkılarının 9.5 TL olarak geri döndüğünü anlatan Başarır, "CCI ekosisteminin toplam GSYH katkısı 252.3 milyar TL'dir. Yıllık ortalama GSYH katkısı ise 50.5 milyar TL. Sektördeki üretim ve dağıtım yapımız sayesinde Türkiye'de 290 bin küçük ve orta ölçekli işletmelere destek sağlıyoruz. Tüm operasyonlarımızda 890 bin müşteriden oluşan bir ekosisteme sahibiz" diye konuştu.









İKİ YENİ FABRİKA GELİYOR

CCI olarak organik ve inorganik olarak büyüyeceklerini anlatan Başarır, "Mevcut operasyonlarımızda satışlarımızı arttırmaya yönelik yaptığımız altyapı yatırımları, yeni fabrika, hat ve soğutucu yatırımlarıyla organik büyüme hedeflerimiz var. 2024'te de yeni hat eklemeleri ve çeşitli operasyonlarda dijitalleşmenin yanı sıra Özbekistan Semerkand'da ve Kazakistan Çimkent'te iki yeni fabrikamızı faaliyete geçirmeyi umuyoruz. Irak'ta Bağdat, yine Özbekistan'da Namangan ve Azerbaycan'da İsmailli fabrikalarımızın temellerini atacağız. The Coca-Cola Beverages Bangladeş'ın potansiyel satın alımına ilişkin olarak TCCC ile görüşmeler devam ediyor. Şu anda Coca-Cola sisteminde, hizmet verilen nüfus bakımından en büyük 3'üncü, satış hacminde ise 7'nci şişeleyiciyiz" dedi.









SERMAYESİ DE TÜRK ŞİRKETİ

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, son dönemde gündemde olan boykot tartışmalarına değindi. Özilhan "Boykot demokratik bir haktır ancak biz yanlış bilgilere dayanarak bu gündemin parçası olduğumuz için üzgünüz. Coca-Cola İçecek bir Türk şirketidir, sermayesi Türkler'e aittir, yöneticileri Türk'tür ve tedarik ettiği malzemeleri, soğutucu dolaptan kasasına ve diğer hammaddelere kadar Türkiye'den sağlamaktadır. Coca- Cola İçecek ekosistemi sadece Türkiye'de 1 milyondan fazla insana katkıda bulunmaktadır. Sadece Türkiye'de değil, faaliyet gösterdiği Türkiye'den Çin'e kadar olan coğrafyadaki 11 ülkedeki tesislerinde Türk bayrağını dalgalandırmaktadır. Her faaliyet gösterilen coğrafyada sadece Coca-Cola İçecek değil çeşitli sektörlerdeki diğer Türk şirketlerinin yatırımlarına da önayak olmaktadır" diye konuştu. Boykotun satışları nasıl etkilediğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Burak Başarır ise Coca-Cola İçecek'in Anadolu Grubu'nun hakim ortağı olduğu bir Türk şirketi olduğunu vurgularken, "The Coca-Cola Company de yüzde 100 halka açık bir şirket. Tek bir sahibi yok. Bu tür dezenformasyonlar olur ve bunlar tabii ki satışı etkiliyor. Bu bir kısmı… Diğer kısmı da enflasyon. Enflasyonun da satışların düşüşünde negatif etkisi oldu. Bizim beklentimiz hızlı şekilde toparlanacağı… Boykotu inkar etmiyoruz ama yönetilebilir düzeyde" açıklaması yaptı.











20 YILDA 1.6 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Türkiye'de 20 yılda 1.6 milyar dolar yatırım yaptıklarını vurgulayan Başarır, "Tekirdağ-Çorlu'da, Bursa- Kestel'de, İzmir-Kemalpaşa'da, Muğla- Köyceğiz'de, Isparta-Gönen'de, Sakarya- Sapanca, Ankara-Pursaklar, Isparta-Gönen, Mersin-Akdeniz, Elazığ-Merkez ve Hazar'da yaptığımız fabrikalarda binlerce kişiye istihdam sağlıyoruz. Ürünlerimiz Türkiye'deki tesislerimizde Türk menşeili olarak üretiliyor" diye konuştu.









2024'TE % 100 YERLİ ENERJİYE GEÇİYOR

BU yıl Isparta ve Elazığ fabrikalarının yüzde 100 yenilenebilir enerjiyle çalışacağını anlatan Başarır, Isparta ve Köyceğiz'de de güneş enerjisiyle fabrikaların kendi enerjisini ürettiğini söyledi. Anadolu Grubu, Çorlu'daki fabrikada da enerji üretimi için rüzgar türbini kurdu. Yılda 13-18 mkw/h elektrik üretiliyor.



BURSA'DA 645 MİLYON LİTRE SU HASADI

COCA-Cola İçecek'in sürdürülebilirlik faaliyetlerini de anlatan Başarır, Bursa-Kestel'deki fabrikada, Bursa Su Geri Kazanım Projesi ile veriye dayalı, bilinçli sulama ve yağmur hasadı yoluyla su kaybını azalttıklarını anlatarak, "2023'te 645 milyon litre su geri kazandırma yatırımı ve 2024 yılında 111 milyon litre daha geri kazanım yatırımı yapılarak 2030 hedefimize ulaşmayı hedefliyoruz. Böylece 2030'a gelindiğinde kümülatif 756 milyon litre su geri kazandırmayı planlıyoruz" dedi. Bursa Kestel'de yürütülen su geri kazanım projesi ile çiftçilere dijital teknolojinin tarımda kullanımı, doğru sulama ve gübre kullanımı konularında uygulamalı bilinçlendirme eğitimleri verdiklerini de anlatan Başarır, "Çiftçilerin tarla ve bahçelerine yerleştirilen Tarımsal Sensör İstasyonu ile toprak nemi, sıcaklığı, mantar hastalığı riski; Orbit ile bahçe ve bitki sağlığı uydu üzerinden izlenmekte, çiftçiye mobil uygulama üzerinden sulama ve ilaçlama için doğru zamanları bildiren bildirimler gönderilmekte" ifadelerini kullandı.