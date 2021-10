İddia bana ait değil. CIA raporlarına göre 2002 yılında İspanya'da yere inen UFO'larının yanında bulunan uzaylıların Alpha Centauri Yıldız Sistemi'nden geldiği ve kendi aralarında Türkçe konuştuğu tespit edilmiş. Olay, 12 yıl sonra belgelerin ifşa olmasıyla 25 Mart 2015 tarihindeki gazetelere konu olmuş.

Başta Çin'deki Türk Piramitleri ve Oğuz Kağan Kitabeleri olmak üzere pek çok antik yapı ve yazıtta Türklerin ve Türkçe'nin kökeni olarak Pasifik Okyanusu'nda bulunduğu varsayılan Mu Medeniyeti işaret ediliyor. Hatta Atatürk, kendi geliştirdiği Güneş Dil Teorisi ışığında Mu Medeniyeti'ni araştırması için emekli general Tahsin Bey'i Meksika'ya elçi atamış. Tahsin Bey de Türkçe ile Maya dili arasında büyük benzerlikler tespit etmiş. Hatta Atatürk soyadı kanunu sırasında Tahsin Bey'e Mayatepek soyadını vermiş. Maya dilindeki tepek, bizdeki tepe anlamındaymış.

Pek çoğuna vakıf olduğum bu bilgileri hatırlamama neden olan, Hasan Er'in romanı Oğuz Kağan'ın Uzaylı Ataları adlı romanı oldu. Bilim kurgu türündeki romanda, kızları arkeolog olan bir Türk ailenin, Türük adlı bir gezegenden geldiği belirtilen 'soydaş uzaylılarla' karşılaşması sonrası gelişen serüvenlerini anlatıyor. Roman, ayrıca insanlığın erdemleri ve çevreci mesajlarıyla da dikkat çekiyor.

Okurken düşündüm. Elalem türlü türlü dizi çekerken biz neden aşk entrikalarına takılıp kaldık diye... Alın işte; Koreliler, Squid Game diye hayal ürünü bir hikaye ile dünyayı sallamıyorlar mı? Eğer yukarıda adı geçen hikayenin başrolünde Amerikalılar, İngilizler ya da Fransızlar olsaydı, çektikleri dizi ve filmlerle bizleri çoktan atalarının uzaylı olduğuna inandırmışlardı.

Bu arada... "Madem uzaylılar Türkçe konuşuyor, neden milletçe İngilizce öğrenmek için çırpınıyoruz?" diye de sorası geliyor insanın...







'Seçici suskunluk'tan sunuculuğa

Hafta sonu Magazin D'nin yeni sunucusu dikkatimi çekti. Hem güzel, hem sempatik ve güler yüzlü hem de akıcı konuşan bir genç kızdı. İsminin Tara de Vries olduğunu öğrenince merakım iyice arttı. Nasıl oluyor da bu kadar iyi Türkçe konuşabiliyordu. Meğer Tara, eski Türkiye güzellerinden Özlem Kaymaz'ın Hollandalı eşinden olan kızıymış ve 2018'de Miss Turkey ikincisi olmuş.

Tara'nın hakkında araştırma yaparken bir röportajda söylediklerine de rastladım. Meğer çocukluk çağı kaygı bozukluğu olarak bilinen 'seçici suskunluk' hastalığını, Miss Turkey yarışması sayesinde atlatmış ve yeniden konuşup, etrafıyla ilişki kurmaya başlamış.

Bu hikaye aklıma çocukluğunda uzun süre konuşma bozukluğu yaşayan sevgili Halit Kıvanç ağabeyimi getirdi. O da tedavi sonrasında bir konuşmuş, bir daha susmamış... Bu vesile ile sevgili Halit ağabeyime de sağlık ve esenlikler dilemiş olayım.



Tarkan reklamındaki tuhaflık

Tarkan yeni bir reklam filmiyle sevenlerinin karşısına çıktı. Tarkan aşığı genç bir kargocu, Megastar'ın şarkılarını söyleyerek, elindeki paketi adrese ulaştırırken, gördüğü her aynanın karşısında onu taklit etmeye çalışıyor. Sonunda kargoyu teslim edeceği adrese geliyor. Kapı açılınca dilindeki şarkı, şaşkınlıktan yarım kalıyor. Zira karşısında idolü duruyor. Tarkan, kargocunun bıraktığı yerden şarkıya devam ediyor...

Güzel ama mantıksız bir reklam... Hadi kargocuya kapıyı Tarkan'ın açmasını geçtim. Onu zaten Cem Yılmaz yeterince ti'ye aldı. Peki ya o kargocu kardeşimiz, paketin üzerinde yazması gereken 'Tarkan Tevetoğlu' ismini görmüyor mu? Yok eğer başka bir isim yazıyorsa, o paketi Tarkan'a nasıl teslim ediyor? Zira ben adıma gelen paketi almak için ya TC numaramı söyleyip, ismimin yazılı olduğu listeye imza atıyorum ya da telefonuma gelen şifreyi söylemek zorunda kalıyorum. Aksi halde kargoyu teslim etmiyorlar.

Eee, ekranda sadece 15 saniye göründüğün reklam için 30 milyon lira alırsan sana her şeyi teslim ederler. Bu da 'Tarkan forsu' olsa gerek!..



Şeref kürsüsü

Hasta refakatçisi Soner Uğurlu, Antalya'daki hastanenin kanepe bazasında bulduğu yüklü miktarda altını sahiplerine iade etmekte bir an bile tereddüt etmedi.



Zap'tiye

Zincir marketler ürün fiyatlarını kendi aralarında yaptıkları gizli anlaşmalarla belirliyorlarmış. Market zinciri değil, saadet zinciri!...



Ne demiş?

Yatıyla Marmaris'teki Emel Sayın Koyu'na demirleyen Bill Gates'i, Emel Sayın tüm nezaketiyle sosyal medyadan uyardı: "Aklından bile geçirme Bill, satılık değil."