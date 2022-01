Yeni yılın ilk günü bir 'Yakından Kumanda Klasiği' ile karşınızdayım. Seyircinin yeni yıl duası... Haydi o zaman uzansın ellerimiz göğe...

Ya Rabbim, sen bize bu yıl maskeleri sadece maskeli balolarda kullanmayı nasip et.

Yüce Yaradanım, senin gücün her şeye yeter. Salgın illeti yüzünden işini, evini, barkını, rızkını kaybedenlere gördüklerinden daha iyisini göster.

Allah'ım sen kadına, çocuğa, hayvana şiddet ve tecavüz olaylarını haber bülteninden, millet gündeminden ırak eyle.

Allah'ım, sen bu yıl bize yüreğimizi sıkıştıran 'Son Dakika' haberleri nasip etme. Savaşları, depremleri, selleri, orman yangınlarını memleketimizden uzak tut.

Yüce Rabbim, sen bizi kaşı- gözü, burnu, dudağı, elmacık kemiği aynı tornadan çıkmış gibi duran, yüzlerine sadece şaşkın bakışlar egemen olmuş, birbirinin kopyası sözde sunuculardan kurtar.







Kurban olduğum Rabbim, sen bu garip kullarını dizi sürelerini uzatmak için başvurulan aptal bakışmalardan, dizi içine sokuşturulan lüzumsuz müzik kliplerinden, lastik gibi uzatılan senaryolardan, ruh hali her hafta değişen, iki hafta iyi, üç hafta kötü olan garip dizi karakterlerinden esirge...

Allah'ım, sen dizilerdeki görüntüler ile sesleri bir araya getiren miks operatörlerine hiç olmazsa bu yıl duyma yetisi kazandır. Zira kimse fon müzikleri yüzünden dizilerde konuşulanları anlamıyor. Ey âlemleri yaratan sevgili Allah'ım, sen bizleri tartışma programına provokasyon için çıkan siyasilerin tehlikeli yorumlarından, muhalefet edeceğim diye düşmanlarla el ele verenlerden, spor programı niyetine kıraathane sohbeti yapan spor yorumcularının lüzumsuz geyiklerinden ve ahlaksızca hareketlerinden koru.

Alemleri yaratan Yüce Allah'ım, milletin cebindeki kuruşa göz diken fırsatçı esnafa, toptancıya, aracıya fırsat verme. Memleketi zora düşürmek için kur oyunlarına bel bağlayanların heveslerini kur'saklarında bırak inşallah...

Ve... Sizlere bu köşeyi en iyi şekilde hazırlamak için günün 15 saatini ekran başında geçirmek zorunda kalan fakir kulunuzun gözlerini bozulmaktan, vücudunu obeziteden, ruhunu kirlenmekten koru Allah'ım... Amin...



Polis nasıl tutuklar?

Dizilerdeki hukuk garabeti tam hız sürerken ve senaristler dizi yazarken hukuk danışmanlarına baş vurmaktan ısrarla kaçınırken, okurumuz Mustafa Demir de önemli bir tespitte bulunmuş:

"Yüksel Bey merhaba, köşenizi sürekli takip ediyorum. Yıllardır Türk dizi ve filmlerinde bir konu dikkatimi çeker. Bir hukukçu değilim ama bir zanlı yakalandığında polis gözaltına alır, gerekiyorsa tutuklama işini hakim yapar. Ama bizim dizi ve filmlerde polisin 'Sizi tutukluyorum' ya da 'Polis tutuklamış' vb. gibi repliklerle sürekli karşılaşıyoruz. Bu konuyu sizinle paylaşmak istedim, umarım gündeme getirirsiniz. İyi çalışmalar."



Bu konser kaçmaz

Benim 1 Ocak ritüellerimden biridir. Kahvaltıdan sonra ekran karşısına geçip, Berlin Filarmoni Orkestrası'nın Yeni Yıl Konseri'ni izleyerek yeni yılı karşılarım. Bu yılki muhteşem konser saat 13.15'den itibaren TRT 2'den yayınlanacak. Öncesinde de 12.45'de yayına girecek Konsere Doğru var. Kaçmaz!..



Gaf kürsüsü

Okurumuz Murat Kılıçarslan'ın tespiti: 23.12.2021 tarihli Kanal D Ana Haber'de, Zonguldak ilinde, bir köy muhtarının tüfekle ağaçların dalına ateş ederek, ağaç dallarını budadığı haberi yapılıyordu. Seslendirme "Zonguldak'ın Alaplı köyü" olarak habere başladı. Oysa Alaplı, Zonguldak ilimize bağlı bir ilçedir.



Zap'tiye

Millete kahve yerine nohut, bal yerine şeker, Antep fıstığı yerine bezelye, kırmızı biber yerine boyalı odun talaşı yediriyorlar. Biz de onları 'adam yerine' koyuyoruz ne yazık ki...



Ne demiş?

17 yaşındaki ar damarı patlamış genç, arkadaşıyla birlikte bir başka genci bıçakla göğsünden yaralayıp, karakolda dans videosu çektikten sonra altına şöyle yazdı: "Birini yaraladıktan sonra hiç Tik Tok videosu çekmiş miydim?"