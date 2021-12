Biliyorsunuz, bizim köşe de her yıl sonunda ödül dağıtıyor. Ama bizim ödüllerin bir farkı var. Her ödül dalı, bir sonraki ile kafiyeli... Haydi buyurun bakalım, ekranların en şiirsel ödül törenine...







YILIN KANALI: Ekrana sürdüğü hemen her yapım tutan, haftanın en az 5 günü zirveye adını yazdıran, reyting birinciliğini yıllardır kimseye kaptırmayan Atv.

YILIN SANALI: Kripto para soygunuyla piyasayı 2 milyar dolandıran sanal arkadaş.

YILIN KAPAĞI: Estonya'nın kadın başbakanı Kaja Kallas büyük fedakarlıklarını (!) açıkladı: "Afganistan'daki insani dramın çözümüne katkı sunmak adına 10 Afgan mülteciyi almaya hazırız." (Bizimkilerden biri de altına yorum yazmış: "Biz 10 Afgan'ı mutfaktan salona geçerken görüyoruz.")

YILIN SALAĞI: Profesör Celal Şengör'e canlı yayında "Fay hatlarını başka yere taşısak depremden kurtulur muyuz?" diye soran şaşkın.

YILIN KİBİRİ: Deniz Akkaya'nın "Çirkin insanlarla görüşmek istemiyorum. Onlar lütfen mesaj atsın. Çocuğumun psikolojisi bozuluyor" şeklindeki paylaşımı.

YILIN SİHİRİ: Başkan Erdoğan ve ekonomi kurmaylarının, doları bir gecede yüzde 40 düşürmeleri.

YILIN EĞİTİM NEFERİ: Otizmli öğrencisinin karnesine "Bembeyaz karlar yağdığında açan bir nergise benziyorsun. Kış rüzgarları sallandırıyor bütün bu narinliğini. Sana 'Dur, yavaş, koşma' dediğime bakma sen! Sana yetişemediğimden kendimedir sitemim" diye yazan şahane öğretmen Mehmet Satar.

YILIN EĞİTİM NEFRETİ: Aksaray'da 10 yaşındaki öğrencisini dersten çıkarıp, koridorda döne döne döven öğretmen müsveddesi Ali Rıza Yücel.

YILIN OTURTMASI: O Ses Türkiye'den bir diyalog: Ebru Gündeş: Beyaz televizyonculuğun duayenidir ama sahneyi bilmez. Beyaz: Sahneyi bilmez dedikleri, onlar 25 yıldır benim sahneme çıkıyorlar, Beyaz Show'a..."

YILIN KOPARTMASI: "Kist ameliyatı olacağım" diye para toplayıp, göğüslerine silikon yaptıran sosyal medya fenomeni Didem Şener.

YILIN İSYANI: CNN Türk'te sunucu Sultan Arınır, Bilim Kurulu toplantısını aktarmak için bekleyen muhabir Serhat Dal'a yanlışlıkla "Evet, enflasyon rakamları açıklandı. Ayrıntıları Serhat'tan alıyoruz" deyince, ne yapacağını bilemeyen muhabir, elindeki kağıtları yere fırlatarak çekip gitti.

YILIN NİSYANI (UNUTKANLIĞI): A Spor'da bir muhabbet: Tanju Çolak: Bu kadar yabancıya gerek yok. Ben sevmiyorum. Biz bize yeteriz. Yerli ve milli olalım. Sunucu: Bu arada dede oluyormuşsun? Tanju: Evet, yarın dede olmak için ABD'ye kızımın yanına gidiyorum."



YILIN LAFI - 2

"Sonra da diyeler ki, Bill Gates insanlara çip takıp idare eyleyeceğimiş. Öyle olsa önce kendi avradına takar, evlilik yoluna devam ederdi." (Azerbaycanlı spiker, komplo teorilerine bir daha açılmamak üzere nokta koyarken)



YILIN SAFI - 2

"Kocişim bana katil almış. Kesene bereket evimin direyi..." (Eşinin hediye ettiği kettle'ı (Su ısıtıcısı) sosyal medyada paylaşan mutlu kadının notu)



YILIN GAFI - 2

Çizik olduğu için servise bıraktığı otomobili pert olan kadın avukat, muhabire durumu izah ederken çam devirdi: "Sadece arkada bir sürtük vardı o kadar..."







YILIN LAFLARI - 2

"Koca ineğim, tavşanım, civelek Dürdanem..." (Müge Anlı'da aşık çiftçinin, sevdiği evli kadına yazdığı mektuptan)

Volkan Konak, Star'daki Kuzeyin Oğlu şovunda ara taksimini çok beğendiği klarnetçi orkestra arkadaşını ilginç sözlerle övdü: "Hay kamışın kırılsın, klarnetinin kamışı kırılsın..."

Şarkılar Bizi Söyler'den bir diyalog: İbrahim Tatlıses: Keşke erkek olsaydın. Kızı Dilan Çıtak: Epilasyonun seansına 6 bin lira verip o erkekliği yok etmeye çalışıyorum zaten.

"Baba ben büyüyünce bana 5 taş değil, tek taş yüzük al. Çünkü tek taş benim bir tanen olduğumu gösterir. 5 taş alırsan, benden 5 tane varmış gibi olur..." (5 yaşındaki kızım Ela'nın nasihati)







YILIN SAFLARI - 2

Arjantinli spiker Noelia Novillo, ilk virüs aşısını olup hayatını kaybeden İngiliz vatandaşı William Shakespeare ile ünlü yazar Shakespeare'in isim benzerliğinin kurbanı oldu: "Hepinizin bildiği gibi İngiliz dilinin en önemli yazarlarından biri, benim için ise ustası. Koronavirüs aşısı olan ilk isimdi..."

Kıraathane baskınında masa başında yakalanan adamın mazereti şapka uçuracak cinstendi: "Ben fizyoterapi uzmanıyım, hasta tedavi etmeye geldim..."

Ormandaki kros yarışında bir vatandaş, parkuru işaretleyen şeritleri çöp sanıp toplayınca yolu bulamayan bisikletçiler kayboldu.

"Benim fikrim beni ilgilendirmez." (Sinan Engin'in Beyaz Futbol'da söylediği ve yeni bir felsefe akımına yol açan sözü.)







YILIN GAFLARI - 2

İdo, evden kız alma merasimi sırasında sarışın eşi Yasemin Şefkatli için "Esmersen güzelsin" şarkısını çaldırmasın mı?

Celal Şengör, bir Youtube yayınında İlber Ortaylı'yı överken kendini kaybetti: "Ona her selam verdiğimde yeni bir şey öğreniyorum. Dipsiz kuyu pe....nk ya!"

Lerzan Mutlu, programında konuk ettiği Nevra Serezli'ye "Yıldız Kenter ile Müşfik Kenter kaç yıl evli kalmışlardı?" diye sormasın mı? (Yıldız ve Müşfik Kenter kardeştiler)

Hıncal ağabey, "Okuma bir zevktir, keyiftir öncelikle..." diye yazdı ama cümle, köşesinde "O kuma zevktir, keyiftir öncelikle" diye çıktı.

TV 8'deki 2. Sayfa stüdyosuna tuhaf bir dansla giren Astrolog Dinçer Güner: "S... tutarak giriyoruz yeni yıla..." Gülşen Yüksel: "Canlı yayındayız..." Güner: Aaa, başladık mı?"

ABD'de yatırım uzmanı olarak çalışan akademisyen Damla Nurcan Özkılıç, Atv'deki Milyoner'de "Bir kasedeki 27 kaju fıstığının 9'u hariç hepsini yerseniz, kasede kaç fıstık kalır?" sorusuna 9 yerine 18 deyip ikinci soruda elendi.