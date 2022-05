Atv'nin dizisi 'Yalnız Kurt' sadece aksiyon sevenlerin değil, memleket sevdalılarının da uğrak yeri oldu. Dizi hemen her bölümüyle vatan sevgisine vurgu yaparken, aynı zamanda düşmanlarımızın yıllar öncesinden başlayıp, günümüzde de devam eden kuşatma ve işgal manevralarını deşifre ederek hepimizi uyanık olma konusunda uyarıp duruyor.



TESADÜF DEĞİL

'Yalnız Kurt'un bu bölümünde kahramanımız Altay Kurtoğlu, sınır ötesi operasyonunda zor duruma düşen dava arkadaşlarının yardımına koştu. Yaralanan Sare'yi ve esir düşen Viking'i kurtarmak için tek başına bir ordu gibi çalıştı. Dizinin en can alıcı sahnesi ise Kurtoğlu ile onun sınır ötesine geçmesine yardımcı olan bir bordo bereli müfreze komutanıyla yaptığı diyalogdu.







Gece sınırı gizlice geçip, kendi özel görevleri için yol ayrımına geldiklerinde Komutan sordu: "Hayrola, heyecanlı görünüyorsun?" Kurtoğlu cevap verdi: "Hayatımda ilk defa yurt dışına çıkıyorum, ondandır belki." Komutan anlamlı bir gülümsemenin eşliğinde konuştu: "O zaman yurt dışına çıkmak için biraz daha bekleyeceksin. Çünkü buralar da, daha ötesi de bizim yurdumuzdur..."

Bu sahnenin, Pençe-Kilit operasyonunda 4 Mehmetçiğimizi vatan toprağına emanet ettiğimiz güne rastlaması sadece ilahi bir mesaj olabilirdi. "Oralarda ne işimiz var?" diyen gafiller aslında bal gibi bildikleri cevabı kendilerinden bile saklıyorlardı. Ne demişti Atatürk? "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır..." Eğer sınır ötesinde o harekatlara girişmesek, bugün kentlerimizin ortasında yine bombalar patlayacaktı. Cuma günü Mersin'de 1 Mayıs'ı kana bulamak isteyen PKK'lıların, bomba düzenekleriyle birlikte kıskıvrak yakalanmaları tesadüf mü sanıyorsunuz?

Allah, ülkemizin bekası için sınır içinde ve ötesinde yani 'tüm yurdumuzda' terini ve kanını akıtan Mehmetçiğimizin ayağına taş, gözüne yaş değdirmesin...



Yaşa be Leonardo!

Son günlerde biz göbekli Türk erkeklerinin en büyük moral kaynağı Leonardo Di Caprio oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı o kadar mutlu olmuş ki, sevincini o fotoğrafın altına "Hayalim Leonardo gibi olmaktı. O benim gibi oldu" yazarak dile getirmiş.







Efendim, "Evin balkonlusu makbuldür" düsturuyla hareket eden tüm hemcislerimi biraz daha mutlu etmek ve yaz öncesi morallerini yükseltmek için Göbekliler Manifestosu yerine geçecek aşağıdaki listeyi yaptım:

■ Biz göbeklilerin balkon konuşması için bir yerlere çıkmasına gerek yok. Zaten hep balkondayız.

■ Çarpışmalar için ekstra bir hava yastığımız var.

■ Suda asla batmayız.

■ Kediler hep bizim kucağımızda uyur.

■ Pandemide sosyal mesafeyi doğal biçimde koruruz.

■ Bize kimse "Çapsız" diyemez. Evelallah çevre genişliğimiz, 150 santimden aşağı değildir.

■ Pantolon askısı işi yapan onlarca aile, sayemizde geçinir.

■ Unutmayın, marulun bile en lezzetli yeri göbeğidir.

Ve... Züğürt tesellisi herkesin anayasal hakkıdır!



Bravo Ali Ferahbot

Spor spikerliğinin ilk adımlarına şahitlik ettiğim isimlerdendir Ali Ferahbot. Azmiyle, çalışkanlığıyla kısa zamanda olmasa da sonunda sektöre kendini kabul ettirmiştir.

Ali Ferahbot kardeşimi son olarak BeIN Sports'ta Trabzonspor-Antalyaspor maçını anlatırken dinledim. Tek kelime ile müthişti. Neredeyse tek bir hata yapmadan, bu çok özel maçın tüm atmosferini heyecanla ama abartmadan evlerimize taşıdı. Spikerlik mesleğinin 'yürekten' yapıldığı zaman izleyenlere nasıl keyif verdiğini hepimize gösterdi.

Ali geçen yıl sevgili eşinin ağır hastalığı nedeniyle çok zor günler geçirmişti. Neyse ki Allah aileden şifasını esirgemedi. Gördüm ki, Ali kardeşim yaşadığı bu kötü tecrübenin ardından işine gücüne, hayata daha bir şevkle sarılmış. Onunki acılı bir başarı hikayesi. Tüm genç spikerlere örnek olması için paylaşmak istedim...



Ne demiş?

"Ağzımdan çıkanı kulağım duymuyor. Kulaklık bile yetersiz kalıyor." (BeIN Sports'ta Trabzonspor-Antalyaspor maçını anlatan spiker Ali Ferahbot, stattaki sağır edici tezahüratı betimliyor)



Gaf kürsüsü

Sunucu Güntekin Onay, BeIN Süper Lig programında "Galatasaray, Sivasspor karşısında 3-2'lik skorla sahadan 3-2 galip ayrıldı" dedi. Oysa maç Sivasspor lehine sonuçlanmıştı.



Zap'tiye

Her bayram olduğu gibi bu bayram da Yakından Kumanda, medyanın nöbetçi köşesi olarak yayında. Herkese şeker tadında mutlu ve huzurlu bayramlar...