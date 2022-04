Son zamanlarda dilimize dolanan bir tabir var: Z Kuşağı... Yeni nesil gençliği ifade etmekten öte pek çok anlam yükleniyor Z Kuşağı nitelemesine... Ben de bu kafa karışıklığını önlemek, sizlere uzman bir ağızdan bilgi aktarmak üzere İlişki Evlilik ve Aile Danışmanı Yazar Semra Binay'ı bu hafta köşeme konuk ettim. Buyurun, Z Kuşağı ile ilgili bilmek ve bilmemek isteyebileceğiniz her şey burada...

"Z Kuşağı özgürlük istiyor, haklarını istiyor. İtaatkar olmak istemiyor. Bu gençlik, 'Bizim zamanımızda' ile başlayan 'Ben senin yaşındayken' ile devam eden kıyaslamalar yapılmasını istemiyor. Z Kuşağı, ailelerinin ekonomik zorluklarla boğuşmalarına tanık olmalarına rağmen bugunün ekonomisinde kazanılacak çok para olduğuna inanıyor. Gençlerimiz fırsat ve destek istiyor. Onlara fırsat tanımayanlara karşı soğuk savaş ile meydan okuyorlar adeta."







HEPSİ 'TAŞKIN' DEĞİL

"Tüm sorunları Z Kuşağı'na mal etmek haksızlıktır. Bizden olmayanı ötekileştirmek, bizim doğru olduğumuzu göstermeyeceği gibi, onları bizden daha da uzaklaştırır. Ayrıca bu taşkın, asi ve şımarık gençlik her kuşakta vardı. 68 Kuşağı'nda da vardı, öncesinde de. Giderek artan kültürel yozlaşma, farklı şehirlere göç sebebiyle akraba ilişkilerinin zayıflaması, anne babanın yoğun çalışması, boşanma artışı ile tek ebeveynli çocuk bakımı veya bakıcı ile büyümek, aile bağı, kültür ve değerlerin azalarak sonraki nesillere aktarılmasına sebebiyet vermiştir. En büyük etken gelişen dünya, ilerleyen teknoloji ile farklı bir sistemde büyümeleridir. İzledikleri diziler, filmler de onları bir takım değerlerden yoksun bırakıyor. Diğer ülkeleri kopyalayarak kendi kültürünü kaybetme hızı artıyor. Onların dünyası pek reel değil. Sosyal medyada beğenilmekten keyif alan, özel hayatlarını oradan yaşayan bir nesil bu. Bağımlılık boyutuna gelmesı ise muhtemel işsizlik kaynaklı ekonomik sıkıntılar ve yalnızlıktan kaynaklanıyor. Ayrıca ailelerinin kendilerini anlamadığı düşüncesiyle de internette vakit geçirmek istiyorlar."



Z KUŞAĞI YANSIMADIR

"Z Kuşağı'nın oluşturduğu profil, toplumsal norm ve değerlerin, dünyanın sosyo-ekonomik, sosyo -politik süreçlerinin yansımasıdır. Bireysel varyasyonlar ve farklılıklar büyük ölçüde Z Kuşağı'nın oluşmasını sağlamıştır. Diğer tüm nesiller gibi Z Kuşağı'nın da yaşam tarzı, ülkesinin refah düzeyi, eğitim sistemi, darbe, savaş, terör gibi doğduğu koşullarla şekillenir. Kuşakların birbirini anlaması, dönemsel olayları bilmek ve tanımaktan geçiyor."



GELECEK KAYGILARI VAR

"Z Kuşağı gençleri en çok geleceksizlikten korkuyor. Zor şartlarda kazanıp gittikleri üniversitelerde aile desteği yetersiz kaldığından, ekstra çalışarak mezun oluyor ve iş bulamıyorlar. Gençler işsizlikten anne babanın eline bakıyor. Harçlık alamadığı için evden dışarı çıkamayan, ideolojilerini, hayallerini gerçekleştiremeyen harcanmış bir gençlik var. Gençler, büyüklerinden onlara kalan dünyayı sevmediler, bu nedenle sitemli ve küskünler."



AİLELERİN HATALARI

"Gençlerin yetiştirilme tarzında ailelere büyük bir görev düşüyor. Çocuk, doğduğu andan itibaren her anını sosyal medyada paylaşmak, çocukla oyun oynamak ve kaliteli vakit geçirmek yerine eline tablet vermek, televizyon ile oyalamak, çocuğun en başında sanal hayat ve reel hayatı ayırt edememesini sağladı. Aile çocuğuna 'Önemli olan senin ne düşündüğün' fikrini aşılayarak, kendinden başkasının duygularını önemsememesini empoze ediyor. (Özellikle öğretmenlere karşı saygısızlığın temelinde bu düşünce yatıyor) Ailenin, çocuğun hatalarını kapatması, aşırı korumak, başkalarını suçlamak, çocuğun kendini 'özel biri' olduğunu düşündürtmek gibi hatalar bugünkü eleştirilen Z Kuşağı'nı doğurmuştur.. Kısacası, Z Kuşağı bir sonuçtur."



