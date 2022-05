Ramazan boyunca hayatımıza huzur ve mutluluk katan, dini ve ahlaki konulardaki bilgilerimizi pekiştiren sevgili Nihat Hatipoğlu hocamıza şimdi gönülden bir teşekkür zamanıdır.

Profesör Hatipoğlu, programları sırasında sadece insanları aydınlatmakla kalmadı, hoşgörü ve sabır dersi de verdi. Cumartesi günü GÜ- NAYDIN'da, Hatipoğlu'na yöneltilen ilginç ve bir o kadar da akıl ve mantık dışı soruların listesi yayınlandı. Hocamız, sinirlenmeden, tepki göstermeden, hepsini büyük bir ağırbaşlılıkla, sakin sakin yanıtladı, kimsenin kalbini kırmadı.

Hatipoğlu hocamız bu Ramazan'da fazla mesai de yaptı. İftar, sahur ve kandil programları ile yetinmeyip, atv Ana Haber'in ardından meseller ve sahabeden hikayeler anlattı. Bunlardan biri vardı ki beni çok etkiledi.

Hazreti Muhammed'in (S.A.V.) savaşçılarından biri olan Usame Bin Zeyd, cenk sırasında bir kafirin canını alacakken adam birden Kelime-i Şehadet getirerek İslam dinini seçtiğini söyler ve aman diler. Ancak Zeyd, nefsine hakim olamaz ve düşmanının canını alır. Bunu duyan Peygamber Efendimiz onu huzura çağırır ve sorar: "Sen Allah birdir diyen birinin canını mı aldın?" Zeyd kendini savunmaya çalışır ama Hazreti Muhammed ona fırsat vermeden aynı soruyu iki kere daha sorar. Olayın doğruluğundan emin olduktan sonra kararını verir: "Sen Allah birdir diyen birini öldürdüysen artık benim safımda yerin yoktur..." Dinimiz; akıl, mantık, uzlaşma, affedicilik ve vicdan dinidir. Bunu en kısa, en net ve en anlaşılır şekilde anlatan Hocamız'a bir kez daha gönülden teşekkürler...



Daha güzeli gelmedi

Zevkler ve renkler tartışılmaz tabii... Ama bana soracak olursanız, şov dünyamıza Hülya Avşar'dan daha güzeli gelmedi. Son şarkısı için çektirdiği fotoğraflarla 60 yaşına merdiven dayamasına rağmen duru güzelliğini bir kez daha ortaya koyup, pek çok genç kıza parmak ısırttı. İşte kendi kararımca Hülya Avşar'ı Hülya Avşar yapan benzersiz özellikleri:

Ortalık hormonlu estetik güzelleriyle (!) dolmuşken her daim organik kalmasını bildi. Kendine baktı, sporunu yaptı, neştere, askıya hiç gerek duymadı.







Hülya'yı çoğunlukla şımarık diye eleştirirler. Ama o başkasının onu şımartmasını beklemez. Kendi kendini gayet güzel şımartır. Bunun sebebi, asla kibre varmayan müthiş öz güvenidir.

Kendisiyle dalga geçilmesine fırsat vermeden, kendini en ağır şekilde ti'ye almasını bilir.

Konu iş olunca ondan daha disiplinli olanı bulunmaz. Girdiği her ortama çekidüzen getirir.

Gündemle pek ilgilenmez. Canı isterse parlak zekasını kullanıp gündem olmasını bilir.

Evet, daha güzeli gelene kadar en güzeli Hülya. Onun deyişiyle; "İkinci kim?"



Ece Erken'in onurlu duruşu

Ece Erken belli ki çok sevmişti kahpe bir saldırı sonucu kaybettiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu... O elim olayın ardından her cümlesi, her jesti, her tavrı ile bunu ortaya koymuştu. Ama ona yasını tutmak için bile izin yoktu. Kimdi o hadsizler? Bu köşede hemen her gün lanet okuduğum sosyal medyadaki klavye cellatları. Kimsenin mutlu olmasına tahammül edemedikleri gibi, genç bir kadının acısını yaşamasına da izin vermediler. Neler yazdılar, neler söylediler neler... Onları bir de burada yazıya döküp sevgili Ece'nin yarasını yeniden kanatmaya niyetim yok, bilen biliyor zaten.

Ece Erken sonunda pes etti. Yazılıp söylenenleri bir kalemde silip atmak adına eşinden kalanlar için reddi miras talebinde bulundu. Çünkü eşi hayattayken tek beklentisi onun sevgisi, aşkıydı. Başkalarının iddia ettiğinin tam tersine, eşinden geriye sadece güzel anıların kalmasını arzu etmişti.

Bu karar onu ve evladını ekonomik açıdan riske sokacaktır belki ama 'gerçekten seven kadının onurlu duruşunun' bir anıtı olacaktır. Helal sana Ece...



Ne demiş?

"Benim programım boşanmış ya da boşanma aşamasında olan insanların birbirlerini rezil etme platformu değil. Ben buna asla izin vermem. Ben Müge Anlı'yım." (Müge Anlı'dan rakiplerine anlamlı gönderme)



Gaf kürsüsü

Safiye Soyman, arkadaşı Seda Sayan'ı savunmak isterken büyük çam devirdi: "Benim de zamanında karşıma genç bir adam çıksaydı onunla olurdum. Kısmetime Faik düştü işte..."



Zap'tiye

Seda Sayan yedinci evliliğini yaptı. 'Sayan' soyadını boşuna tercih etmemiş anlaşılan. Say say bitmiyor...