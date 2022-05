Yıllardır başımıza örülen terör belası yüzünden unutulmuşluğun, ihmal edilmişliğin hüznünü yaşayan o coğrafyadaki çocuk gözlerde umudun, neşenin, geleceğin parıltısını görmek bana öyle iyi geldi ki... Düşünün; bir dönem sokak çatışmalarından arta kalan mermi kovanlarını hurdacılara satarak ailelerini geçindirmeye çalışan Şırnaklı, Cizreli çocukların emrinde şu anda Cudi Dağı'nın eteğinde 8 tenis kortu, suni çimle kaplı kocaman bir futbol sahası, biri kapalı iki yüzme havuzu var. Siz bu yazıyı okurken 9 ülkeden 32 yabancı sporcunun da yer aldığı Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası'nda 8 Şırnaklı genç tenisçimiz, kendi evlerinde rakipleriyle mücadele etmenin keyfini yaşıyorlar. Allah kısmet eder de bir gün içlerinden biri Grand Slam turnuvası kazandığında "Ben onların ilk raket salladıkları gün ordaydım" diyerek böbürleneceğim.

Şırnak Şerafettin Elçi Havaalanı'ndan Cizre'ye, oradan da Cudi Dağı eteklerine kadar şahane duble yollar üzerinden gittik. Şırnak'ın, Cizre'nin "şehir içi" trafiğine girmemek için çevre yolunu kullandık, açılan dev tünellerin içinden geçtik, düşünebiliyor musunuz? Bu iman, bu azim, bu kararlılık yakında Cudi Dağı'nın, Gabar'ın üzerinden otoyol geçirir, benden söylemesi.







Bölgeye barış ve huzurun gelebilmesi için neredeyse her tepenin üzerine kalekollar, gözetleme kuleleri, beton duvarlar, sese ve görüntüye duyarlı sensorlar ile donatılmış elektronik düzenekler kurulmuş. Artık Suriye'den, Irak'tan teröristler eskisi gibi ellerini kollarını sallayarak bölgeye sızamıyorlar. Şanlı bayrağımız her tepede dalgalanıyor çok şükür.

Şırnak, Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip üç ilinden biri. Yaş ortalaması 21, inanabiliyor musunuz? Yani sınırları içinde muhteşem bir gençlik enerjisi barındırıyor. Bu enerjinin doğru yerlere kanalize edilmesinde üniversitenin, yurtların, spor tesislerinin, sosyalleşme ve hobi alanlarının hayata geçirilmesi son derece yerinde bir atılım olmuş. Bu yatırım sadece betona değil, bunu en geç 5-10 yıl içinde hep birlikte göreceğiz inşallah.

Bu yeni barış ortamı, bölgedeki gerginliği de insanların üzerinden alıvermiş. Beni en çok şaşırtan ne oldu biliyor musunuz? Şırnak Şerafettin Elçi Havaalanı'ndan çıktıktan sonra yol üzerinde tam üç tane güzellik, estetik ve lazer epilasyon hizmeti veren firmanın reklam tabelalarını görmüş olmam... İnsanlar rahatlamış, insan olduklarını hatırlamış, hem ruhlarını hem vücutlarını güzelleştirmeye başlamış. Öyle bir bahar gelmiş ki memleketimin dağlarına...



Nuh'un gemisi Cudi Dağı'nda mı?

Yıllardır terör bölgede öyle bir toz kaldırmış ki, yörenin kadim tarihinden kalan güzellikleri görmemizi engellemiş. Ben Nuh Peygamber'in türbesinin Cizre'de olduğunu bu gezi sayesinde öğrenip, utandım. Oysa bölgenin her metrekaresinden tarih fışkırıyor. Bunları bir tanıtabilsek; Şırnak, kültür turizminin cazibe noktası olarak son derece verimli bir destinasyon haline gelebilir.

Ağrılı dostlarım alınmasın ama beni Nuh'un gemisinin Cudi Dağı'nda olduğuna inandırdılar. Kimler mi? Yörenin bilgeleri, tarihçileri, akademisyenleri... Mehmet Ağa Kasrı'ndaki Dengvejler Evi'nde öyle harika bir sunum yaptılar ki, ben geminin Cudi Dağı'nda olduğuna kesinlikle ikna oldum. (Bu arada dengvejlik, bölgedeki tarihi ve kültürel mirası sözlerle, şarkılarla nesillere aktarma, yani "sözel tarih" anlamına geliyor.) Sonra gelsin yöre sanatçılarının şahane konseri... Kürtçe şarkıların tek kelimesini anlamamama rağmen, o aşk destanlarının yürek titreten manalarını kalbimin en derinlerinde hissettim.

Kısmet olursa, ilk fırsatta yeniden gidip kucaklaşacağım o güzel yürekli Kürt kardeşlerimle...



Ne demiş?

Bir ayda 33 hırsızlık olayı gerçekleştiren çete üyesi, polisler arasında götürülürken kendini görüntüleyen kameramana yüzsüzce seslendi: "Çek abi çek, Antalya yakışıklı görsün..."



Gaf kürsüsü

TRT 1'deki Alişan ile Hayata Gülümse programında Alişan, stüdyoya oğlunu getirip, şarkı söylemeye başladı. Ama ufaklık rahatsız olup, kulaklarını tıkayarak stüdyodan kaçtı!..



Zap'tiye

Futbol Federasyonu, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Bitcoin ile para atışı yapan hakem Arda Kardeşler'e hak mahrumiyeti cezası verdi. Hakemin en şanssız Bitcoin yatırımı bu olsa gerek.