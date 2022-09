Halk arasında "Garip kuşun yuvasını Allah yapar" diye bir deyiş vardır. Bu kez garip kuşun yuvasını yapmaya devletimizin başındaki Allah'a gönülden inanan yöneticilerimiz talip oldu.

Öyle böyle değil, tarihimizin en büyük konut hamlesinden söz ediyorum. Hemen söyleyeyim, birazdan okuyacağınız yazının hiçbir siyasi yönü yoktur. Amacı, yiğidin hakkını yiğide vermektir.

Dünya; salgın, savaş ve iklim değişikliğinin yarattığı ekonomik krizle boğuşurken, süper güçler bile yüksek enflasyonla yıllar sonra yeniden tanışırken, Avrupa'nın refah ülkelerinin vatandaşları bile gıda yardımı kuyruklarında bekleşirken, hükümetimiz vatandaşını bu "yokluktan" korumak için olağanüstü bir çabanın içine girdi. Ücretli ve emeklilerin maaşlarına hatırı sayılır zamlar yapıldı. Otomobil fiyatlarının köpüğünü almak için 6+6 formülü hayata geçirildi. Vatandaşa ucuz temel gıda temin etmek için uzun süredir atıl halde olan Et ve Süt Kurumu ile Tarım Kredi Kooperatifleri devreye sokuldu. Devlete borcu olanların ödemelerinin taksitlendirilmesi ya da silinmesi için harekete geçildi. Öğrencilerin kredi borçları affedildi. Vatandaşa düşük faizli ihtiyaç kredileri sağlandı.







Son olarak giderek şişen ev fiyatları ve kiralara karşı vatandaşı korumak, arzı artırıp, piyasa fiyatlarını düşürmek için TOKİ tarafından dünyada eşi benzeri görülmemiş bir konut ve işyeri yapım seferberliği başlatıldı. Hazine arsaları da en uygun şartlarla kendi evini yapmak isteyen vatandaşlara tahsis edildi. İstanbul'da "köpek bağlasan durmaz" harabelerin 4-5 bin liraya kiraya çıkartıldığı şu günlerde vatandaşa ayda 2 bin 180 liraya ev sahibi olma "ayrıcalığı" tanındı.

İnşaat sektörüne boşuna "lokomotif sektör" demezler. Bir ülkede inşaatlar hareketlenmeye görsün, peşinden beyaz eşya, elektronik, tekstil, ulaşım, mobilya sektörlerini de sürükler. Göreceksiniz, bu 2 trilyon lira hacmindeki hamle ile beraber her alanda büyük bir rahatlama sağlanacak.

Dedim ya, yiğidin hakkı yiğide... 80 yıldır ekonomik zorluklara karşı vatandaşını korumak için devletin tüm imkanlarını bu denli büyük bir cesaret ve hevesle seferber eden başka bir lider, bir başka yönetim gördünüz mü?

Yıllardır "sosyal devlet" olgusunu ağızlarına sakız eden, her seçimde bunu vaat olarak seçmenin önüne koyan ama uygulamada hep kendilerine yontanlar umarım "sosyal devlet anlayışının" ne demek olduğunu görüp, öğrenmişlerdir.



Yatacak yeriniz yok

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-2 yendiği maçtan sonra sarı-kırmızılı taraftar, Teknik Direktör Okan Buruk'un oğlu Yiğit Ali'yi üçlü çektirmek için tribünün önüne çağırdı. Küçük Yiğit Ali de büyük bir keyifle taraftarı coşturdu. Maçtan sonra Beyaz TV'ye verdiği röportajda ise "Çok heyecanlandım ve mutlu oldum. Babama inanıyorum, bu yıl şampiyon olacağız" derken sevinçten adeta havalara uçuyordu.







Gelin görün ki, sosyal medyanın kötü kalplileri o güzel çocuğun gözlerindeki mutluluk ışığını gölgelemekte gecikmediler. "O çocuğun sahada ne işi var? Sahaya girmek için nasıl akredite olmuş?" filan diye zırvaladılar. Oysa Ali Yiğit, Paris'teki lösemi tedavisinden yeni dönmüştü. O keyif, o mutluluk onun ilacıydı. Göremediler, bilemediler... Vallahi yatacak yerleri yok...



Gaf kürsüsü

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha tarih dersinden sınıfta kaldı. "Sakarya, İstiklal Savaşı'nın en büyük muharebesinin yapıldığı şehirdir" dedi. Oysa Sakarya Meydan Muharebesi, Polatlı ve Haymana'da gerçekleşmiş, ismini ise buradan geçen Sakarya Nehri'nden almıştır.



Zap'tiye

Dünyada her gün 30 bin çocuk yetersiz beslenme yüzünden ölüyor. Gelişmiş ülkelerde ise her üç çocuktan biri obez... Dünyanın dengesi fena halde bozuluyor. Eksenimiz kayarsa hiç şaşırmayacağım!



Ne demiş?

"Yunanistan kaşınmaya devam ediyor. Unutulmamalı ki, Türkiye'nin dostluğu kadim, husumeti vahimdir..." (Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan şımarık Yunan hükümetine şahane ayar)