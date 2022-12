Atv'nin ilgiyle izlenen yapımı Yalnız Kurt sadece bir aksiyon dizisi olmakla yetinmeyip, bizi "yer kabuğunun altındaki gizli dünyadan" ve "gezegenimizin gayrı resmi gündeminden" de haberdar ediyor.







Son haftalarda dizinin üzerinde durduğu konulardan biri de dijital paranın yeni bir para aklama ve terör örgütleri arasındaki güvenli (!) mali transfer yöntemi haline gelmesi. Bu hafta olay biraz daha ileri taşındı. Bizimkiler, kendilerini şirket yöneticisi gibi gösterip Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan sözde Kürt devletinin yöneticilerine 7 milyar dolarlık yatırım teklif ettiler. Amaçları, devlet kurma yönünde atılan adımları öğrenmekti. Meğer örgüt, yabancıların desteğiyle birlikte önce dijital devlet parasına geçecek, ardından da Türkiye'nin Yunanistan ile savaşa girmesini sağlayarak, o toz duman arasında bağımsızlık ilan edecekti. Bu arada dizinin en flaş iddiası ise Türkiye Merkez Bankası'nın bu oluşumla mücadele etmek üzere resmi dijital para basmak üzere olduğuydu.

Dijital para baronlarının giderek dünyaya hakim olma çabası artık herkes tarafından biliniyor. Bilinmeyen ise devletlerin aynı yöntemle savunmaya geçmesiydi. Onu da Yalnız Kurt açıkladı...



Seda Bacı'nın animasyonu

Yeni bir aplikasyon, sosyal medyada herkesi esir almış görünüyor. Cep telefonuna indirilen bir uygulama sayesinde insanlar kendi portrelerini çizgi film ya da bilgisayar oyunu karakterlerine dönüştürüyorlar. Özellikle ünlüler dünyasında büyük ilgi gören bu uygulama sayesinde şov dünyasının ileri gelenlerini her gün bir başka çizgi film karakteri olarak görmeye başladık.







Kendini bu akıma kaptıranlardan biri de Seda Sayan'dı. Yaptığı animeyi kendi sosyal medya hesabından paylaşmış. Biri efektli, diğeri normal (!) iki fotoğrafını yan yana koymuş. Gelin görün ki, ben hangisinin animasyon olduğunu anlamakta güçlük çektim. Çünkü Seda Bacım, zaten fotoğraflarına fotoşop yapmadan, çeşitli filtreler uygulamadan paylaşmıyor. Böyle olunca da ortaya animasyonun animasyonu çıkıyor!..



Bir Gülben vakası daha

Beyaz TV'deki "Hayatta Her Şey Var" programında Yengeç burçları yorumlanacağı sırada sunucu Nur Viral ve astrolog Nuray Sayarı'nın arasında geçen ilginç diyaloğu sevgili dostum Tansu Sarı not etmiş:

NURAY SAYARI: Beni bitiremezler, bana hiçbir şey olmaz. Çünkü Mars'ım Koç'ta; 10'uncu evde...

NUR VİRAL: Hoşgeldin Gülben Ergen 2..

NURAY SAYARI: Ama Gülben'in de haritası çok güçlü.. Bana hiçbir şey olmaz...







NUR VİRAL: Vay be!!!

NURAY SAYARI: Bak benimle kim uğraştıysa ne oluyor biliyor musun? Parmağını ıslatıp prize sokuyor.... Zırrttt diye... Ben adamı bitiririm... Beni bitirdiğini zanneden kendini bitirir...

NUR VİRAL: Yürü be Nuray!!!

NURAY SAYARI: Ben daha ne diyeyim Nur?

NUR VİRAL: Bir şey deme...



Gaf kürsüsü

Zahide Yetiş, doğum günü için arkadaşına "Hatıram Olsun" şarkısını hediye ederken, eserin Müslüm Gürses'e ait olduğunu söyledi. Ancak şarkının söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan, bestecisi ise Coşkun Sabah'tı.



Zap'tiye

6'lı masanın aylardır belirleyemediği Cumhurbaşkanı adayını, yargı bir hamlede belirleyiverdi. Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı hayırlı olsun. Kemal Kılıçdaroğlu şansına küssün!..



Ne demiş?

"Deveyi büyük, sineği küçük görme. Deve çölde küçük, sinek çorbada büyüktür." (Sosyal medyadan)