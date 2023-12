Skandalların hep başrolde olduğu 2023'ü şanına yakışır bir finalle uğurluyoruz.

Kara para aklayan fenomenler, dolandırıcı banka müdürleri, vatandaşın fabrika ayarlarıyla oynayan televizyon dizileri ve sosyal medya platformları, saha içinde yumruklanan hakemler derken sonunda bir futbol maçını diplomatik krize dönüştürmeyi de becerdik.

En başından söylemeliyim ki, bu fiyaskonun baş sorumlusu Türkiye Futbol Federasyonu'dur. Çünkü anlaşıldığı üzere maçın seremoni bölümünün detayları, yapılan protokolde dikkat ve özenle belirlenmemiş. İstiklal Marşı'nın okunması, takımların sahaya 100. yıl tişörtleri ile çıkması ve taşıyacakları pankartlar hiç konu edilmemiş.







Üstelik Suudiler'in Cumhuriyet ve Atatürk ile ilgili "sıkıntıları" bilindiği halde bu önemli konular muallakta bırakılmış. Bu, tek kelime ile TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile ekibinin iş bilmezliği ve basiretsizliğidir.

Bana soracak olursanız, perşembenin gelişi, çarşambadan belliydi. Haftalar önce, 4 Kasım 2023'de bu köşedeki Zap'tiye kutucuğuna şöyle yazmıştım: "Süper Kupa Finali 100. yılında Cumhuriyet ateşinin yakıldığı Samsun'da oynansın. Tüm geliri de Filistin'e verilsin." İçime doğmuş gibi...

Hepimizin hassasiyetlerini ve kırmızı çizgilerini gözeterek milli duygularımızı eyleme dönüştüren iki güzide kulübümüzün yöneticilerini ise gönülden kutluyorum. Eğer Suudiler'in dayatmalarına boyun eğip maçı oynasalardı, hesabını ne taraftarlarına ne tarihe verebilirlerdi.

Ayrıca Süper Kupa finalinin Gazze konusunda örnek girişimleriyle takdir toplayan Katar yerine Filistin'e sırtını dönen Suudi Arabistan'da oynanmasını da bir türlü içim almamıştı doğrusu...

Bu arada ABD'deki Ermeni lobisinin baskısıyla Atatürk filminin engellenmesine sesini çıkarmayanların, Suudi Arabistan'daki maçın ertelenmesiyle aniden şahlanan (!) milli duygularını da bir yere not ettim tabii ki...



FELAKETİN UNUTULMAZ CÜMLELERİ

Memleketimiz ne yazık ki geride bırakmaya hazırlandığımız 2023'ü "Asrın felaketinin yılı" olarak hatırlayacak. O günlerden köşemize düşen sözler unutulur mu?

Elinde sıkı sıkı tuttuğu bir paket bisküviyle ailesinin bulunduğu enkazın başından ayrılmayan acılı babanın sözleri izleyen herkesin yüreğini dağladı: "Bu bisküviyi yiyemiyorum. Çünkü çocuklarıma verecektim..." (O baba, bir yıl sonra vefat etti. Bisküviler ise ne yazık ki cebinde kaldı)

Deprem bölgesinde çekilen bir videonun alt yazısında şöyle yazıyordu: "Kirama yaptığı fahiş zammı kabul etmediğim için beni evden çıkarmak isteyen ev sahibimle şu anda aynı ateşin başında ısınmaya çalışıyoruz."







Fransız Charlie Hebdo dergisinden depremde de yine aşağılık bir karikatür geldi. Yıkık bina çiziminin yanına iliştirilmiş bir yazı: "Türkiye'de deprem: Tank göndermeye bile gerek yok!" (Siz çoktan insanlığın altında ezilip kaldınız. Sadece şimdilik bundan haberiniz yok)

Kahramanmaraş'ta depremden hemen sonra otomobile binip ailesi ile bölgeden uzaklaşmaya çalışan çocuk, yolun iki tarafındaki enkaza bakarak sordu: "Baba, dünyada bir tek biz mi kaldık?"

Kahramanmaraş'ta enkazın altındayken oğlu Bilal'i kaybeden acılı anne Fatma Kurt'un sözleri yürekleri paraladı: "Bilal bu evi çok sevmişti. Babasına 'Bu evi bana vereceksin' derdi, babası da 'Vermem' diye şaka yapardı. Bilal'im evi alamadı ama ev Bilal'i aldı..."

Hepimiz, enkazdan çıkar çıkmaz "Su içer misin?" diyen kurtarma ekiplerine "Yok, ben daha muayene olmadım" diyen minik Hazal kadar bilinçli olsaydık, bu kadar zayiat verir miydik?

Onca yokluk içindeyken kendisine uzatılan ikinci yardım kolisini geri çevirip, "Yok, bana bir paket yeter" diyen tokgözlü teyzem; gaspçılara, soygunculara, yağmacılara en güzel cevabı verdi.

Çukurova'da yaptığı apartman 70 kişiye mezar olan müteahhit Hasan Alpargün, savunmasında "Mukadderat" demesin mi?

Deprem bölgesine gelen kahraman madencilerin iliştirdikleri not, herkesi duygulandırdı: "Kömür için değil, ömür için geldik."

Umre parasını depremzedelere bağışlayan Mehmet Dede'ye Türkiye'nin dört bir yanından "Seni Umre'ye biz götürelim" diye teklif yağdı. 77 yaşındaki dedemiz bir kez daha gönülleri fethetti: "Teşekkür ederim ama onun yerine depremzedelere yardım edin."



2023'ÜN RÖNTGENİ - 2

YILIN MASASI: Hepsi içeri alınan fenomengillerin Şampiyonlar Ligi Masası.

YILIN MAKASI: Atatürk filminin Ermeni lobisi marifetiyle Disney+ kanalında yayınlanmasından vazgeçilmesi.

YILIN HESABI:CHP'nin seçim danışmanı Jeremmy Rifkin, telekonferansla sadece 26 dakika konuşup. 6 aylık maaş aldı.

YILIN KASABI: Gazze'de 20 bin çocuk, kadın ve ihtiyarı acımasızca katleden Netanyahu.







YILIN ŞANTAJI: İspanya'da eski rahip "Bana oy vermezseniz tüm günahlarınızı açıklarım" deyince büyük farkla belediye başkanı seçildi. 2002 yılından beri de görev başında.

YILIN MONTAJI: Aday olmasın diye CHP tarafından Muharrem İnce için hazırlanan feyk kaset.

YILIN FEDAKARI: Yardımların toplandığı merkeze gelir gelmez hazırladığı koliyi az bulup üzerindeki paltoyu da içine koyan Azerbaycanlı bacımız hepimizin gönlünde taht kurdu.

YILIN RİYAKARI: Sadece futbol dünyasının ünlülerini değil, doğup büyüdüğü Çorlu'daki komşu ve akrabalarını da dolandıran Seçil Erzan.

YILIN HACZİ: İçinde hasta bulunan ambulans yol ortasında haczedilip, çekiciye yüklendi. İçindeki diyaliz hastası dakikalarca yeni ambulans bekledi.

YILIN ACZİ: Libya'da Kaddafi'ye benzeyen kişi otomobile binip halkı selamladı. Arkasında ise büyük bir konvoy oluştu.



YILIN LAFLARI - 2

"Beni hep fakir adamlar buluyor. Zengin olanlar ise şişman ve kokuyor." (Oryantal Didem'in sözleri)

Kiracısını yanında getirdiği çatalla yaralayan ev sahibinin mahkemedeki savunması pes dedirtti: "Ben bekar adamım, yanımda hep çatal taşırım..."

Aileler Yarışıyor'dan bir diyalog: Yarışmacı: Beni hep size benzetiyorlar. Asuman Krause: Yaa!.. Yarışmacı: Ama karanlıkta...







"Ne çok gezen bilir, ne çok okuyan bilir. En çok cahil bilir. Çünkü o her şeyi bilir." (Aziz Sancar'ın sözü)

"Sinan... Sinan... Yayında şu kuşunu okşamayı bırak artık..." (Dr. Ahmet Çakar, Beyaz Futbol masasında sürekli önündeki kartal biblosuyla ilgilenen Sinan Engin'i uyarırken)

"Tek rakibim imam..." (Sabah saat 06.00'da A Haber'de Sabah Ajansı programını sunan Erkan Tan'ın sözü)



YILIN GAFLARI - 2

İngiltere'de bir doktor, hastalarına "Mutlu Noeller" mesajı atmak isterken yanlışlıkla "Akciğer kanserisiniz" mesajı göndermesin mi?

Dilek Sabancı, röportajında "Bir insanın 50 milyon doları, bir evi ve arabası olsa rahat yaşar" deyince şimşekleri üzerine çekti. Sonradan "Sayıları ve para birimlerini karıştırmışım" diye açıklama yapsa da durumu kurtaramadı.









Hakan Ural, Neler Oluyor Hayatta programında şöyle dedi: "Geçenlerde bir polis, önce kendini, sonra ailesini öldürdü..."

Lise tarih sınavında "Hürrem Sultan kimdir?" sorusuna öğrencilerin yüzde 85'i "Meryem Uzerli" cevabını vermesin mi?



YILIN SAFLARI - 2

Ajdar sosyal medya hesabından Edremit Belediyesi'ni etiketleyip, "Yeni klibimi Edremit'te çekeceğim, nereleri önerirsiniz?" diye yazmış. Belediye'den anında yanıt gelmiş: "Hangi tarihler arasında? Ona göre Belediye'yi kapatalım!.."







Bir köylü kadını, Prof. Nihat Hatipoğlu'nun Atv'deki programında sordu: "Hocam, evin her yerinden yumurta çıkıyor. Büyü olabilir mi?" Prof. Hatipoğlu cevap verdi: "Tavuklarınızı kontrol ettiniz mi? Belki onlar girip yumurtluyordur?.."

İstanbul'da bir adam, para kaybettiği kumarhaneyi ihbar etti. Ancak polis baskını sırasında kumar oynamaya devam ettiği için para cezası ödedi.



YILIN LAFI - 2

"Üç çocuğumdan birini ağabeyimin evine gönderdim. O da bir çocuğunu bizim eve yolladı. Hangimizin evi bombalanırsa, diğer evde kalanlar soyumuzu devam ettirecek." (Gazzeli bir babanın çaresizliği)



YILIN GAFI - 2

İskoçya'da yapılan Ampute Sporcular bisiklet yarışında 8 yaşındayken kollarını ve bacaklarını kaybeden Ricardo Ten'e birincilik ödülü olarak kol saati verildi.



YILIN SAFI - 2

Muhabir, otomobilinin penceresinden mikrofon uzatıp genç kadına sordu: "Alkollü araç mı kullanıyorsunuz?" Kadın: "Yoo, benzinli bu..."