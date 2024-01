Elâlem yapay zekayı Mars'a yerleşmek için kullanıyor biz ise birbirimizi dolandırmak için...

Özellikle "deep fake" denilen bilgisayar efekt programı sayesinde Zeki Müren'e Parla'yı söylettiriyorlar, televizyon muhabirleri bir anda Kemal Sunal sesiyle haber sunmaya başlıyor. Freddie Mercury'ye Ankara'nın Bağları'nı bile söylettiler yahu, dahası var mı?

Ancak bu işler yukarıda saydığım eğlencelik geyiklerden ibaret değil. Hatta her gördüğünüze, duyduğunuza inanırsanız, farkında olmadan ayağınızdaki pantolonu bile almaya kararlı bir sahtekar tayfası türedi, söyleyeyim.







Atv'nin başarılı programcısı Esra Erol'un görüntüsünün yanına kocaman BOTAŞ logosu ekleyip sanki çok önemli bir yatırım fırsatı tavsiye ediyormuş gibi konuşturmuşlar. Siz benim "konuşturmuşlar" dediğime bakmayın. Konuşan tabii ki sevgili Esra değil. Dijital sahtekarlar, deep fake teknolojisiyle izleyenleri onun konuştuğuna inandırıyor sonra da topladıkları paralarla ortadan kayboluyorlar.

İkinci ihbar ise değerli dostum ve meslektaşım Zekeriya Cengiz Tağtekin'den geldi. Gönderdiği mesajında şöyle yazmış:

"YouTube'da Çok Akustik programını izlerken araya giren reklamda karşıma ne çıktı biliyor musun kardeşim? Türkiye Petrol markasıyla Selçuk Bayraktar'ın sesini yapay zekayla birebir yapmışlar ve 150 bin lira istiyorlar yatırım için. Bayraktar'ın eski görüntülerinin üzerine ses montajı yapmışlar. Yuh diyorum ve konuyu sana bırakıyorum."

İşte son durumumuz budur sevgili okurlar. Babanız telefonda ya da gönderdiği videoda "Oğlum, çok sıkıştım acele 50 bin lira gönder" dese bile telefon bankacılığında işlem yapmadan önce babanızı bir arayın. Hatta gidip kanlı canlı görüşün derim.

Vallahi cümleten paranoyak ettiler bizi...



"Yenilebilir" enerji

Hayır, başlıkta bir yazım hatası yok. Yenilenebilir enerjiyi duymuş olabilirsiniz, "yenilebilir" enerjiyi de ben buradan duyurmuş olayım.







Sürdürülebilir bir dünya için çalışarak iklim değişikliği ile mücadelede de öncü bir rol oynayan Kalyon Enerji, Karapınar'da başlattığı "Otlatma Pilot Uygulaması" ile de adından söz ettiriyor. Kalyon Karapınar GES'te başlatılan uygulama ile hem yenilenebilir enerji hem de hayvancılık/tarım endüstrilerine fayda sağlanarak, çevre dostu çifte kazanç sağlandı. Uygulama ile bölge, çobanlarına uzun mesafeler giderek ulaştıkları otlaklara alternatif bir saha sunularak verim artışının önü de açılmış oldu. Sunduğu otlak, gölge ve koruma ile koyunlar için ideal bir ortam sunan Kalyon Karapınar GES'in otlatmaya açılmasıyla, hayvanlar uzun mesafeler giderek ulaştıkları otlaklar yerine sahaya daha kolay erişmeye başladı ve bu da et ve süt verimlerinde artış sağladı. Aynı zamanda gölgelenmenin artması ve nem kaybının önlenmesiyle güneş panellerinin altında bölgeye özgü endemik bitkiler tekrar yeşermeye başladı.



İşte gelecek

Otomotivin dünyadaki başkenti Detroit'te müthiş bir yenilik tanıtıldı. Dünyanın bu ilk elektrikli yolunda araçlar şarj edilebiliyor.

Breakingnews uluslararası haber sitesindeki habere göre, bu yenilikçi teknoloji, yolun altına yerleştirilen bakır endüktif şarj bobinlerini kullanarak, alıcılarla donatılmış elektrikli araçların sürüş sırasında, rölantide veya bu bobinlerin üzerinde park halindeyken şarj olmasını sağlıyor.



Gaf kürsüsü

Çanakkale Kepez'deki CHP'li belediyeye ait su tesislerinin duvarında kocaman harflerle "Gururla içebilirsiniz" yazıyor ama aylardır musluklardan çamur kıvamında su akıyor.



Zap'tiye

Fransa'nın eşcinsel başbakanı, sevgilisini Dışişleri Bakanı olarak atadı. Kabine toplantıları da "Fransız usulü" olur herhalde...



Ne demiş?

Seçil Erzan'ın duruşmasından: Erzan: Öyle bir an geldi ki, 'Bana para vermeyin' diye yalvarmaya başladım. Hakim: E, almasaydın o zaman. Erzan: Açığım çoktu...