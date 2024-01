Vallahi de ben demiştim, "Uzaylılarla ilk teması bizim nesil görecek" diye... Aha da geldiler... İnsan suretinde aramıza karıştılar. Hem de pop starları olarak...

Ünlü şarkıcılar Rafet El Roman ile Gökhan Özen'in son halini gördünüz mü? Gözlerine, kaşlarına ve özellikle de elmacık kemiklerine estetik operasyon yaptırmışlar. Her ikisi de Orion takım yıldızından gelmiş gibiler.

Çocukluğum Uzay Yolu'nu izleyerek geçti. Özelikle de Mr. Spock hayranıydım. Sağ olsun, Rafet El Roman sayesinde hasretimi giderdim. Yeniden o günlere döndüm.







Yahu ne yaptınız kardeşlerim? Estetik dediğiniz hadise, güzelleşmek, gençleşmek için filan yapılır. Kendinizi ne hallere koymuşsunuz? Jennifer Lopez'in elmacık kemiklerinin sizin suratınızda ne işi var?



Kedi katilleri çocuklarımızın peşinde

Daha ne kadar sapıtacağız diye kara kara düşünmekteyim. Her gün önüme bir başka sapkınlık çıkıyor. Bu kez de kedilere türlü işkence yapıp bu görüntüleri bir de Telegram'da paylaşan bir şeytani örgüt türedi. Kendilerine C31K ismini vermişler, her ne demekse? Zavallı sokak hayvanlarını alıp, akla hayale gelmeyecek eziyetler yapıyor, görüntülerini de büyük bir zevkle (!) paylaşıyorlar.

Neyse ki bu sapık örgüte karşı emniyet birimleri bir operasyon düzenledi ve 5 adres sahibini tutukladı. Ama bu bile onlara ders olmadı. Bu tutuklamaya sebep olanları açıkça tehdit ettiler. "Bizi ihbar edenleri ve operasyonları yapanları tek tek tespit ettik. Kedilere yaptıklarımızın daha beterini şimdi onların çocuklarına yapacağız. Artık çocuklarınız güvende değil, bunu bilin..." mealinde bir açıklama yaptılar.

"Bu gidiş nereyedir?" diye sormaktan uzun süre önce vazgeçtim. Geçenlerde de yazmıştım, "Kıyamet beklemeye gerek yok, yaşanıyor zaten" diye. Alın size yeni örnek...

Çocuğuma vicdan ve merhamet aşılamak için bugüne kadar hep hayvanları vesile ettim. Hem evimizde, hem sokakta beslediğimiz pek çok patili dostumuz sayesinde çocuğumu Allah'ın yarattığı her canlıya sevgi beslemeye, saygı duymaya yöneltmeye çalıştım. Çünkü çocukluğunda hayvanlara eziyet etmeye, onları hor görmeye alışan bireylerin ileride insanlara da aynı muameleyi yapacağını gayet iyi biliyordum.

Bu sapıklıkları önlemenin yolu; önce Allah'a, sonra onun yarattıklarına saygı göstermekten geçiyor, unutmayalım...



Bu yazı da hayvan katillerine gelsin

Bir genç kız Atv'deki Kur'an ve Sünnet programında Prof. Nihat Hatipoğlu'na sordu: "Hocam, hayvanlara eziyet edenler öbür dünyada nasıl bir muameleye tabi tutulacak?" Hocamız, bu soruya bir örnekle cevap verdi:

"Çok titiz bir anne, çocukları çok istemesine rağmen eve kedi almıyormuş. Çocuklar bir gün sokakta buldukları bir yavru kediyi gizlice eve getirip yatağın altında beslemeye başlamışlar. Onların evde olmadığı bir gün, anne, evdeki kediyi bulmuş ve onu kömürlüğe kapatmış. Çocuklar yana yakıla kediyi ararken hayvancağız açlık ve susuzluktan birkaç gün sonra ölmüş. Kadın da ölüsünü çocuklarına hissettirmeden alıp çöpe atmış. Kadın bu hareketiyle Allah'ın gazabına uğramış. O güne kadar kıldığı namazlar, ettiği dualar, yaptığı iyilikler yok sayılarak, tepe üstü cehennemde yaşamaya mahkum edilmiş. Bir kediden, köpekten ne olacak demeyin. Onlara iyi davranın. Zira Allah katında bir kedi yavrusunun canı bazen her şeyden değerli sayılabilir."



Zap'tiye

Cem Yılmaz'ın yeni gösterisinin bileti 4 bin 400 liraymış. Bir kahkahanın fiyatının bir kilo pirzola fiyatını geçtiğini görmek de varmış!



Gaf'let kürsüsü

İstanbul Fatih'te asfaltın üzerine kemer yapan ilkel Bizanslıları esefle kınıyoruz. (Teşekkürler Alpçik Saka)







Ne demiş?

"Ebru Gündeş'i dinlemeye kişi başı 20 bin veriliyor da, Cem Yılmaz'a niye kişi başı 4 bin mevzu oluyor? En az 10 bin olmalı." (Tuba Ekinci'nin sözleri)