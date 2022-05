Kocaman adamlar utanmadan oturmuşlar gencecik bir kızın kıyafeti üzerinden yargı dağıtıyorlar. "Bir kıyafet giymiş. O kıyafet suç. Kanunen suç. Hem de şikayete bağlı olmayan suçtur. Göğüs dekoltesi tamamen açık, sütyen yok, göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş..." diyerek RTÜK'e çağrı yapıyorlar. Bir dönem milletvekilliği yapan Ahmet Çakar, hayal dünyasında kanunlara kendince yeni bir güncelleme getirmiş. Sütyen acaba anayasanın hangi maddesinde zorunlu vatandaşlık görevi olarak belirtilmiş! Asıl suç bir kadını hedef alarak ona zulmetmek değil mi? Size ne, bana ne, bize ne, kim ne giymiş, ne yapmış? Yeter artık! Başkası adına utanmak, üzülmek dedikleri noktadayım.







'Fremdschaemen Sendromu'ymuş bu yaşadığımın adı; bir diğer adıyla başkasının yerine utanma, empati eksikliği olarak tanımlanıyormuş. Hepimiz bunu yaşıyoruz. Gördüğümüz çirkin davranış içimize işliyor tıpkı Melis Sezen'e yapılan çirkinlikte olduğu gibi. Patetik hem de çok. Tüm bu tartışmalar sürerken Melis Sezen de sosyal medya hesabından paylaşım yaparak eleştirilere yanıt verdi: "Bu fotoğrafı paylaşmamıştım, içimde kalmıştı. Kalmasın. Biz kadınlar çok güçlüyüz, her zaman her yerde muhteşem işler başarmaya, ışıl ışıl parlamaya devam edeceğiz.



HULK SENDROMU

Ruhumuz nasıl isterse öyle. Bu ışığın herkesin yüreğini doldurması ve aydınlatması dileğiyle…" diye yazdı. Son derece zarif bir cevap. Bu yazıyı gördükten sonra Fremdschaemen Sendromu'ndan çıkıp hırsla ben olsam Hulk Sendromu'na girerdim. Hulk Sendromu, ani öfke patlamaları halidir. Şaka bir yana, bu sendrom da çok popüler. 21. yüzyılda tıbbi olarak, adı Amok Sendromu'dur. Her geçen gün sendromdan sendroma koşuyoruz...









EMADİ'NİN DUVAR YAZILARI

Türkiye'deki 23 çağdaş sanat galerisini buluşturan CI Bloom, Haliç'in kıyısında sanat festivalindeymişiz hissi veriyor. Fuarda en sevdiğim eser, Leyla Emadi'nin el figürleri ve duvar yazısı oldu. Eserin hikayesini sorduğumda, "Çalışmalarımda toplumsal yaralarımızın altında yatan cinsiyet eşitsizliği, adalet(sizlik) olgusu, ideolojik ve kalıplaşmış düşünce yapılarını ele alarak farklı medyumlarla ortaya koyma çabasında oldum. Travma kavramı üzerine oturttuğum üretimlerimi son yıllarda beton ve tipografi ile harmanlayarak gerek toplumsal gerekse bireysel hassasiyetlerimiz üzerinden ele aldım. Contemporary Istanbul için betondan ürettiğim 6 adet el heykeli ile 'Gelen Vurdu Giden Vurdu' adlı yazı enstalasyonu birbirinin tamamlayıcısı niteliğindedir. Eller, yazıdan referans alarak şekilden şekile girmişlerdir, aynı gündelik yaşantılarımızda dilimizin yetersiz kaldığı anlarda mimiklerimizin veya ellerimizin devreye girip tamamlayıcı bir rol üstlenmesi gibi" dedi. Bugün fuarın son günü, hâlâ gitmediyseniz mutlaka Haliç'in yolunu tutun derim.









DİNOZORA 12.4 MİLYON DOLAR

'Jurassic Park' filminin gösterime girmesinden sonra dünyanın en tanınmış dinozorlarından biri haline gelen 'Deinonychus antirrhopus' türünün iskeleti, müzayedede ismi açıklanmayan bir alıcıya 12.4 milyon dolar karşılığında satıldı. Müzayede evinden yapılan açıklamada, iskelette 126 gerçek kemik bulunduğu ancak geri kalanların kafatası kemikleriyle birlikte yeniden yapılandırıldığı kaydedildi.