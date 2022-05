Mail kutuma New York'un en ünlü müzayede evinden Jack Nelson adında bir kişiden mail düştü. Miami Art Basel zamanı, yazdığım bir haberde kullandığım görselleri önümüzdeki günlerde başlayacak bir açık artırmada kullanmak üzere istediklerini belirtmiş. Niye istiyorsunuz bu görselleri diye sorduğumda ise önümüzdeki günlerde heyecanla beklenen dünyaca ünlü sanatçıların eserlerinin satılacağı bir açık artırmayı kısaca özetledi. Maildeki açıklamada gurur verici olay şu ki; söyledikleri kişi dijital sanat alanındaki gururumuz olan Refik Anadol'un yeni eserinin o müzayedede NFT olarak satılacak olması.







TAKDİR TOPLUYOR

Benden istedikleri görseller de zaten Refik'in Miami Beach'teki harika eserine aitti. Refik kamuya açık alanlarda binaların cephelerinde yaptığı görsel tasarımlarla dünyanın birçok ülkesinde büyük takdir toplamaya devam ediyor. Bugünlerde ise yeni eseri New York'un kamuya açık alanlarından en güzeli Rockefeller Center'ın önünde sergileniyor. Christie's Müzayede Evi'nde 10 Mayıs'ta açık artırmaya sunulacak olan 'Casa Batllo: Yaşayan Mimari' (Casa Batllo: Living Architecture) adlı NFT, Refik Anadol'un bu müzayede evinde satışa çıkan ilk eseri. Ayrıca bu eser Christie's'in, Spring Marquee Week akşam müzayedeleri kapsamında sunduğu tek NFT olacak. Bu beş günlük etkinlik sırasında Monet, Picasso, Warhol, Basquiat, Banksy, O'Keeffe ve Van Gogh eserleri de açık artırmaya çıkarılacak.







YAPAY ZEKA VERİ HEYKELİ

Doğadan esinlenerek yuvarlak hatlarda masalsı binalar inşa eden Gaudi'nin, denizden ilham aldığı Casa Batllo'su halen Barselona'da müze olarak ziyarete açık. Rengarenk mozaiklerle süslü cephesi, balkonları kemiklerden yapılmış gibi görünen, çatısı ejderhanın sırtını andıran bu sıra dışı bina ödüller aldı; Dünya Kültürler Mirası listesine girdi. Bu tarihi evi dijital sanatla buluşturmak isteyen İspanyol yetkililer, binayı Refik Anadol'a emanet ettiler. İyi ki de ettiler, ortaya şahane şahane bir iş çıkmış. Refik, Gaudi'ye ait 100 milyona yakın veri sayesinde, binanın cephesini yeniden tasarlayarak, 2021'de dinamik bir yapay zeka veri heykeli yaratmış. Refik Anadol'un 'Makine Halüsinasyonları' (Machine Hallucination) adlı NFT koleksiyonu da 2021'de Sotheby's platformunda açık artırmayla satışa sunulmuş ve 5.1 milyon dolara satılmıştı. Bakalım bu eser ne kadara satılacak, hep birlikte bekleyip görelim.



'KURTULUŞ HATTI' İÇİN GERİ SAYIM

Sinemaya gitmeyi özleyenlere, etkisi büyük olacağı söylenen bir film önerim var. Etkisi büyük dememin sebebi epik yapımlar her zaman hisli olur ve bahsettiğim film de böyle. Kurtuluş Savaşı döneminde büyük önem arz eden gizli haberleşme ağını kuran posta ve telgraf memurlarının hikâyesini Milli Mücadele çerçevesinde anlatan 'Kurtuluş Hattı'ndan fragman yayınlandı.







Film, 13 Mayıs'ta gösterime girecek. Selman Kayabaşı'nın gerçek bir hikayeden uyarladığı ve yönetmen koltuğunda oturduğu 'Kurtuluş Hattı', Milli Mücadele döneminde yaşanan binlerce hikâyeden birini odağına alarak Kurtuluş Savaşı'nın bekası için oldukça önem arz eden gizli haberleşme ağını kurmak için kolları sıvayan memurların yaşadıkları ışığında kurtuluş mücadelesini anlatıyor.



BU BALON FESTİVALİ ÇOK BAŞKA

Orta Doğu'nun en büyük balon festivaline şahitlik ettiğim için mutluyum. FIFA 2022 TM Dünya Kupası'na 200 gün kala Katar öyle bir balon festivaline ev sahipliği yaptı ki; popüler birçok oyundan tanınmış ve çok sevilen karakterler vardı. Buna ek olarak dhow teknesi, şahin, balina köpekbalığı ve hatta bir Katar Airways uçağı gibi sembol haline gelmiş Katar'ın simgelerine sahip 16 balon yükseldi. Katar'da bir turizm şirketinin direktörü olan Berthold Trenkel festivalle ilgili şunları söyledi:







"200 gün içinde FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanırken odak noktamız turizm ve bölge sakinlerine, yerlilere ve uluslararası gezginlere eşsiz deneyimler sunmak. Katar, Orta Doğu'nun özünü erişilebilir bir destinasyonda yakalıyor ve Katar'ın sunduğu her şeyin tadını çıkarmak için kıyılarımıza gelen yolcuları ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz."