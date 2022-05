Şehirler de tıpkı insanlar gibidir, kaderlerinde yıldızlarının parladığı dönemler vardır. Örneğin 2022 Katar'ın yılı olacak. "Neden?" derseniz hayranlık uyandıran çölü, müzeleri, tarihi ve kültürüyle özellikle 2022 Dünya Kupası'nın ardından Orta Doğu'nun en önde gelen ülkesi olma hedefine yaklaşıyor. FIFA World Cup Qatar 2022 ile dünyanın bu en büyük futbol turnuvasına Orta Doğu ilk kez ev sahipliği yapıyor olacak. 2022 FIFA World Cup'a hazırlanırken Katar Turizm Ofisi'nin davetiyle Doha'ya gittim. İşte merakla beklenen dünya kupası öncesi Katar'a dair bilmeniz gerekenler...

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Al Zubarah'tan zamanı donduran Khor Al Adaid Çölü'ne, sanat eserini andıran görkemli yapılarından doğa harikası parklarına, tarihte inci avcılığı yapılan teknelerle düzenlenen yelkenli turlarından 2022 FIFA World Cup gibi rekabeti keyfe dönüştüren spor karşılaşmalarına kadar herkese özel bir hikayesi var.







SANATIN BAŞKENTİ

Katar; benzersiz sanat eseri koleksiyonları, modern sergiler ve farklı dönem mimarilerine de ev sahipliği yapıyor.

Doha aslında Katar'ın değil, sanatın da başkenti neredeyse, çünkü nereye baksanız dünyaca ünlü sanatçıların eserlerini görebileceğiniz kamusal alanlara ve eşsiz müzelere sahip. Damien Hirst'ün The Miraculous Journey adlı eseri bir hastanenin bahçesinde, Richard Serra'nın East-West/West-East adlı dev sütunlardan oluşan eseri ise çölde karşınıza çıkabiliyor örneğin.







Usta Fransız mimar Jean Nouvel'in imzasını taşıyan, çöl gülünden ilham alan Katar Ulusal Müzesi de görülmeye değer. Katar'daki inci avcılığının Japonya'da kültür incisinin bulunmasıyla bitişini ve daha sonra doğal gazın bulunmasıyla ülkenin kaderinin nasıl değiştiğini daha iyi anlıyorsunuz. Burada sergilenen birçok şey maket aslında, orijinal eserler kapalı kapılar ardında korunuyor.







Katar'da en etkilendiğim yerlerden biri de Paris Louvre Müzesi'nin bahçesindeki Piramit'in de yaratıcısı ve geometrik mimarinin en önemli temsilcilerinden olan I M Pei'nin tasarladığı İslam Sanatları Müzesi. Geometrik mimarinin hakim olduğu bina, Corniche adlı sahil şeridinin bir ucunda deniz kıyısından çok uzak olmayan bir adaya konumlanmış. Hem mimari açıdan hem de eserlerin sunum şekliyle dikkat çekiyor. Katarlıların geçmişine, bugününe ve geleceğine, gelenekleri ve yaşam tarzlarına yakından bakmak; bir zamanlar inci avıyla geçinen bir ulusun, petrolün bulunmasıyla değişen kaderini İslam Sanatları Müzesi'nde görebilirsiniz. Müze şu an kapalı, 2022 dünya kupası için hazırlanıyor.







KUM SÖRFÜ UNUTULMAZ BİR DENEYİM

Bir kenti keşfetmeye ilk olarak heyecan verici etkinliklerinden başlamak gerek çünkü o an hissettikleriniz, o ülkedeki hikayenizi oluşturuyor. Katar'da hayat boyu unutulmayacak birçok deneyim bulunuyor. Sırf bu deneyimleri yaşamak için bile Katar'a gitmeye değer. Kum sörfü bunların başında yer alıyor, inanılmaz bir adrenalin, müthiş bir mutluluk. Sandboarding, snowboard gibi karda öğrenmekten daha kolay ve acısız.







Hiç yapamazsanız, board'un üzerine yatıp kumlarda yuvarlanmayı tercih edebilirsiniz ya da Katar'ın en etkileyici doğa harikalarından biri Khor Al Adaid'i keşfedebilirsiniz. UNESCO tarafından korunan bu bölgeye sadece kum tepeleri aşılarak ulaşılabiliyor. Sadece gündüz değil gece de çölde aksiyon devam ediyor ancak yıldız gözlem gecesi için mutlaka rezervasyon yapmanız gerekiyor. Yıldız kayarsa dilek tutmayı unutmayın.