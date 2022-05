Şırnak denilince akla ilk olarak terör, pusu, mayın ve operasyon haberleri gelir. Benim için de bugüne kadar sadece son dakika terör haberlerinde karşıma çıkan, korkunun ana merkeziydi. Ne mutlu ki huzur ve güvenlik ortamı sağlandıktan sonra her şey çok değişmiş. Şırnak artık terörle değil; yaylalarıyla, kanyonlarıyla, doğal güzellikleriyle, kültürel değerleriyle, spor faaliyetleriyle anılan şehir olma yolunda ilerliyor.







Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun davetiyle Şırnak'ın ilk uluslararası tenis turnuvası olan Cudi Cup'ı izlemek için ilk kez geldiğim şehirdeki güven ve huzur ortamı hayranlık uyandırıcıydı. Ayrıca bugüne kadar terörle anılan toprakların uluslararası sportif etkinliklerle anıldığını görmek umut veriyor. Öyle bir müsabaka düşünün ki kimsenin pek alışkın olmadığı bir yerde; İran, Litvanya, Tunus, Rusya, Polonya ve Gürcistan'dan 44'ü erkek 37'si kız olmak üzere 81 sporcu mücadele ediyor. Şırnak Üniversitesi Yerleşkesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kompleksi'nde düzenlenen organizasyonda Şırnaklı ve Hakkarili sporcularımız ilk uluslararası turnuva deneyimini yaşıyor, haliyle de çok heyecanlılar. 'Tenis sadece zengin sporudur' algısını da yıkan bir manzara var burada. Sporcular gündüzleri turnuvada mücadele ederken akşamları ise turnuva alanı bir gençlik festivali'ne dönüşüyor ve burada birbirinden değerli sanatçıların sahnesini izleyip eğleniyorlar.







Özetle Cudi Dağı'nda müthiş bir coşku var. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızı kutluyorum ancak kutlama kelimesi az gelir... Ülke sınırında böyle organizasyonların başarıyla, güven ortamında hayata geçtiğini gösterdikleri için binlerce kez teşekkür. Bu arada sadece Şırnak'ta değil, Hakkari, Tunceli, Bitlis, Batman, Erzurum ve Kars'ta kış sporları her geçen gün ağırlığını artırıyormuş. Çukurca'da Zap suyunda rafting şampiyonaları, Diyarbakır Hani'de yamaç paraşütü, atletizm derken, bu bölgeler dilerim yakın zamanda cazibe merkezi haline gelir. Gençlik ve Spor Bakanımız Kasapoğlu; dünyanın pek çok ülkesinden gelen misafirlerin hem spor yaptığını hem kültürümüzü tanıdıklarını hem de tarihte yolculuğa çıktığını anlattı. Kasapoğlu, bundan sonra da tüm desteği 81 il, 85 milyon için seferber etmeye devam edeceklerini belirtti.







'HER TENİSÇİNİN YOLU EN AZ BİR KEZ ŞIRNAK'TAN GEÇSİN'

Tüm branşlarda olduğu gibi teniste altyapıyı büyüttüklerini, daha da büyüteceklerini anlatan Bakan Kasapoğlu, "Cudi'de bu güzide eserler inşa edilirken 'Cudi'de raket sesleri yükselecek, bu spor güzellikleriyle Cudi'ye ayrı bir heyecan katacak' demiştik" ifadelerini kullandı. Turnuvanın Şırnak için ilk uluslararası organizasyon olma özelliğini taşıdığını, 81 sporcunun 7 gün boyunca dostluğun, kardeşliğin örneklerini verirken rekabeti de en güçlü bir şekilde ortaya koyacağını belirten Kasapoğlu, turnuvayı gelenekselleşen bir marka haline getireceklerini aktardı. Bakan Kasapoğlu, "Tenisçiler, gençler klasmanından başlayarak yılın büyük bir bölümünde dünyanın farklı turnuvalarını geziyor. İstiyoruz ki her tenisçinin yolu Şırnak'tan en az bir kez geçsin" dedi.

Son olarak ülkemizde lisanslı sporcu sayısının 11 milyonu geçtiğini de öğrenerek gurur tablosuyla Şırnak'tan ayrılıyorum...







NUH'UN GEMİSİ TARTIŞMALARI

Şırnak'ta olduğum süre içinde konu hep meşhur Nuh'un Gemisi tartışmalarına geldi. Bazıları Cudi Dağı'nın tepesine Hz. Nuh'un Gemisi'nin indiğine inanıyor, bazıları ise inanmıyor. Hud Suresi'nin 44. ayetinde ise 'Hz. Nuh'un Gemisi Cudi Dağı'nın üzerine konmuştur' deniliyor. Nuh'un Gemisi, Tevrat'ın Yaratılış bölümünde de anlatılan, insanların kötülüklere dalması dolayısıyla Tanrı'nın büyük bir tufanla "Yarattığım insanları, hayvanları yeryüzünden silip atacağım çünkü onlar gaflete düştü" dediği ancak Hz. Nuh'a insanoğlu ve diğer canlılara bir şans daha verme amacıyla yapmasını emrettiği efsanevi bir gemidir. Coğrafi ve bilimsel delillerin bir kısmı da geminin Cudi Dağı'nda olduğunu göstermektedir.