Tasarım dünyasında iyi tasarımın güvenilir bir mührü var, peki ya o mührü almak kolay mı? İşte tam da bu sorunun cevabını yerinde öğrenmek için 65 yılı aşkın süredir düzenlenen dünyanın en saygın tasarım ödüllerinden biri olan IF Tasarım Ödülleri 2023'ün Berlin'deki törenine Karaca'nın davetlisi olarak gidiyorum.







En iyilerin IF mührünü almak için ünlü bir tiyatro salonunda buluştuğu gece; tasarım dünyasının sürdürülebilir, mükemmel, inovatif tasarımlarının zirvesi adeta... Tasarım başvuruları dünyanın dört bir yanından gelen bağımsız tasarım uzmanlarından oluşan 132 jüri tarafından değerlendiriliyor. Bu yıl 56 ülkeden 11 bin başvuru gerçekleşmiş, yani o mührü kimin alacağına karar vermek de, o mührü alabilmek de hiç o kadar kolay değil. Bu ödül töreni ve tasarımlar, yaratıcılığın, yenilikçiliğin ve estetiğin bir araya geldiği bir platform olarak büyük bir etki yaratıyor.









ASYALILAR DAMGA VURDU

Asyalıların damga vurduğu bir ödül töreniydi, en çok onların tasarımları konuşuldu. Sürdürülebilirlik başroldeydi elbette her tasarımda, iyi bir tasarımın çevre dostu olması gerekiyor maddesine çok önem vermiş jüri. Örneğin, kozmetik endüstrisindeki tek kullanımlık ambalaj fazlalığına alternatif bir çözüm olarak geliştirilmiş bir dizi jel ve şampuan için fonksiyonel bir aplikatör tasarlamışlar, bayıldım. Geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış ve tahmini dayanıklılığı 10 yıldan fazla... Böylece plastik şişelerin yerini alır ve kullanımını azaltır.









HAZİRANDA İSTANBUL'DA

IF Tasarım Ödülleri 2023'te (iF Design Award) sürdürülebilirlik ilkelerine önem veren Türkler de gururlandırdı. Karaca'dan başkası değil bahsettiğim... Streamline kahvaltı takımlarından Salsa, Blow ve Block ile ödüle layık görüldü. Daha önce de bu mührü başka tasarımlarıyla almışlardı elbette ama bu kez Almanya merkezli, IF Design Student Award ödülüne sponsor olan ilk Türk markası da oldular. IF Design Student Award 2023, 2022 yılında Dünya Tasarım Başkenti seçilen Valencia'dan sonra haziran ayında İstanbul'da gerçekleşecek. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda hazırlanan projeler Karaca'nın ödüllü Ürün Tasarım Müdürü Engin Akbaba'nın da aralarında yer aldığı uluslararası uzman jüriler tarafından değerlendirilecek. Karaca hem çevresel sorumluluk hem de tasarım alanında gösterdiği başarılarla ilham verici bir örnek oldu.



OSCAR SÜRPRİZİ

Türk mutfağının öncü markasının başarıları gördüğüm kadarıyla sadece ödülle sınırlı değil. Doğaya saygılı bir yaklaşım sergileyerek, çevresel etkileri azaltmayı hedefleyen konteynır mağazalarını hayata geçiriyor. Bu mağazaların yapımında geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılması, çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor. Paris, Ankara, İzmir ve Samsun'da faaliyete geçen konteyner mağazalarında daha yapım aşamasında geri dönüştürülmüş metal, palet, mobilya ve malzemeler kullanılıyor. 27 ülkede 576 mağazası ve 2 binin üzerinde satış noktasıyla faaliyet gösteren marka, geçtiğimiz günlerde İngiltere'de Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın taç giyme törenini takip eden yabancı medya merkezinin de sponsoru oldu. Uluslararası organizasyonlarda sürprizler yapmaya devam edecek markanın ilk büyük projesinin Oscar töreni olacağı da konuşulanlar arasında.







TOGG DA ÖDÜL ALMIŞTI

IF'in tasarım mührünü kimler almış geçmişte diye araştırdığımda yerli ve milli otomobilimiz Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), IF Design Awards 2021'i Türkiye'den mobilite alanında kazanan ilk marka olmuştu. 150 bin saat çalışma için tasarlanan ve Murat Günak'ın rehberliğinde 27 AB ülkesinin yanı sıra; Çin, Japonya ve Rusya'da tescil edilen TOGG C-SUV, Profesyonel Konsept kategorisinde ödül almıştı.