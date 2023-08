Bir okurumdan '21. yüzyılda Y kuşağı olmak nasıl bir duygu?' diye düşündürücü bir soru gelmiş mail kutuma. Aşırı yoğun duygularla baş etmeyi bilmeden, zaman zaman ayarlarımızın bozulduğu ama bir o kadar da gerçek ve farkındalığı yüksek bir duygu. Peki ya acaba Z kuşağı bu çağda nasıl derseniz... Hatırlamadıkları bir dünyada nasıl olunursa öyleler sanırım... Elbette istisnalar vardır ancak benim 2023 yazı Bodrum mekanlarından gözlemlediğim bu. Kaos, akıl hastalıklarındaki artış, tükenmişlik sendromu, madde bağımlılığındaki artış, sosyal medyadaki öfke...









"Dün akşam nasıldı, ne yaptınız?" diye sorduğum Z kuşağı olan her gençten aldığım cevap "Hatırlamıyoruz" oluyor. Hatırlamadığınız bir hayat yaşamaktan mı mutlusunuz ya da sürüklendiğinizin farkında değil misiniz? Zorlama eğlenceler, yüzeysel diyaloglar, inat uğruna saçmalamalar, hırslar, öfkeler, ihtiraslar derken bir yazın daha nasıl geçtiğinin farkında bile olmayan bir Z kuşağı. Çabasızlık ve sadelik unutulmuşçasına çok fazla çaba içindeler, peki ya ne için? Yaşam amacın ne? Sonsuz eğlence harika bir şey ama maddelere bağımlı olarak mutluluğu yaşamak gerçek değil. Hayat geçip gidiyor, sen sadece izliyorsun, yaşamıyorsun aslında, yaşadığını sanıyorsun.



YALNIZ KALAMIYORLAR

Neden insan kendine bunu yapar? Yalnız tuvalete bile gidemiyorlar, bir dakika yalnız kalmaya cesaretleri yok, kendilerine yakın olup nelerden mutlu ya da mutsuz olduklarını nasıl çözebilecekler peki... İş güç ise umurlarında değil... Bazen ruh gibi bazen yok gibi ne bir duruşları var ne değerleri ne ilkeleri... Sahi Z kuşağı siz cevap verin bu sorulara, nasıl bir duygu 21. yüzyılda Z kuşağı olmak? Cevaplarınızı bekliyorum, bu köşede her cevabınıza yer vereceğim söz..









ATATÜRK DİZİSİ VE RTÜK

Disney+'ın Atatürk dizisini platformda yayınlamaktan vazgeçmesi üzerine RTÜK inceleme başlattığını açıkladı. Bu karara Ermeni lobisinin 'Atatürk' dizisi hakkındaki rahatsızlığının ve baskısının neden olduğu iddia edilse de Disney+ Türkiye, dizinin fragmanını Instagram'da yeniden paylaşarak, dizinin planlandığı gibi 29 Ekim'de platformda yayınlanacağını duyurdu. Fakat, bu hafta dizinin Disney+'ta değil Fox'ta izleyiciyle buluşacağı ortaya çıktı. Aslında, Disney+'ın halihazırda onaylanmış bazı projelerinin ve oyuncularla olan anlaşmalarının Fox'a kaydırılması bekleniyordu ancak Disney+ Türkiye'nin önceki açıklamasına ters adım atması tepki çekti. Sosyal medyada Disney+ abonelikleri için iptal kampanyaları organize edilirken, Ermeni Diasporası'nı destekleyen bazı sosyal medya hesaplarının bu durumu kendi başarılarıymış gibi lanse etmesi gerginliği kızıştırdı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise Disney+'a karşı soruşturma başlatılmasına karar verildiğini ve Ermeni lobisi iddialarının araştırıldığını belirtti. Merakla sonucunu bekliyoruz.









HOLLYWOOD GREVİ FAZLA UZUN SÜRMEDİ Mİ?

Beyazperde Aktörleri Derneği ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Birliği'nin (SAG-AFTRA) oyuncular adına başlattığı grev, gündemden bir türlü düşmüyor. Hollywood'da dev yapımları durduran greve ünlü isimler de destek veriyor. Will Smith, Brad Pitt, Daniel Radcliffe, Bradley Cooper gibi isimlerin ardından iki Oscar'lı yıldız Sean Penn de greve açık desteğini gösterdi. Penn, "Çalışanların sömürüldüğü bir işletmenin uzun vadede hiç kimse için üretken olmadığı, bunun bir yaşam kalitesi ve temel ahlak sorunu olduğu konusunda yapımcıların gerçeklerle yüzleşmesi gerek" ifadesini kullandı. Penn ayrıca, "Son derece ciddi sorunların olduğu bir dönem; insanlar çok net, ilkeli nedenlerle fedakarlık yapıyor" diye konuştu. Peki ya Penn şimdi mi aklına geldi, sayısız film çekerken sektördeki çalışanların sömürüldüğüne hiç dikkat çekmiyordun ama...