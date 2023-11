Sadece Türkiye'nin değil, dünya sahnesinin sevilen isimlerinden başarılı şarkıcı Cenk Eren, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki turnesi kapsamında Dallas, Los Angeles ve New York'ta sahne aldı. New York sahnesi tek kelimeyle muhteşemdi, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı da coşkuyla kutlandı. Türkiye'den herkes "New York'ta ne kadar çok Türk sanatçı sahne alıyor, bu tesadüf mü?" diye sormaya başladı. Tesadüf değil, yönetmen Deniz Akel'in başarısı aslında bu, onun vizyonu ve aracılığıyla birçok Türk sanatçı New York'ta sahne alıyor, sırada ise birçok sürpriz sanatçı daha var.

New York sahnesi sonrası Cenk Eren'in yeni şarkılarını da dinleme fırsatı buldum, şimdiden söylemeliyim ki inanılmaz iki hit geliyor; öyle duygusal, öyle çarpıcı sözlerle bir şarkı okumuş ki, dinleyince ne demek istediğimi anlayacaksınız.







New York, Cenk Eren için sürprizlerle dolu geçti. "Neden?" derseniz hemen anlatayım... Cenk Eren'i havalimanında karşılayan arkadaşı, onu otele bırakmış. Tam o sırada Eren araçtan inerken fark etmeden pasaportunu düşürmüş. Olayı gören iki kişi, hem pasaportu almış hem de ünlü sanatçıyı getiren aracın plakasını... Saatler sonra plakadan sanatçının arkadaşının telefonuna ulaşan kişiler, pasaportun iadesi için tam 10 bin dolar istemiş. Cenk Eren'in üç arkadaşı, şantajcılarla konuşmak için buluşmuş. Çıkan arbede sırasında bir arkadaşı, Eren'in pasaportunu şantajcıların elinden kapmayı başarınca sanatçı rahat bir nefes almış.

Filmlerdeki gibi anlar gerçekten... Eren, şimdi sağ salim ülkesine ve köpeği Mia'ya kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, İstanbul konserlerine devam ediyor.







NEW YORK'TA GURUR GECESİ

O gece, New York'un ışıkları altında, 42. Cadde'de bir gurur rüzgarı esti. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümü, uzak diyarlarda, New York Başkonsolosluğu'nun evsahipliğinde, unutulmaz bir resepsiyonla kutlandı. Başkonsolos Reyhan Özgür önderliğinde düzenlenen etkinlikte; Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Sedat Önal, çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve Türk vatandaşları bir araya geldi. Bu özel gece, sadece bir tarih kutlaması değil, aynı zamanda bir ülkenin gururunu dünyaya açtığı bir kapı gibiydi. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan, konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlayan Milli Mücadele'ye vurgu yaparak, "Cumhuriyetimiz, uluslararası arenada hak ettiği yeri, geçmişten aldığı güçle almıştır" dedi.

Ayrıca, Türk-Amerikan toplumuna, 6 Şubat depremlerinde gösterdikleri yardımlar için özel teşekkürlerini iletti ve "Varlığınız bize güç veriyor" ifadelerini kullandı.







New York Başkonsolosu Reyhan Özgür de Cumhuriyet'in 100. yılının aynı zamanda Hariciye Teşkilatı'nın kuruluşunun 500. yılına denk geldiğini belirterek, Türkiye'nin, uluslararası siyasette, tam bağımsız, gündem belirleyen, oyun kurucu, etkin ve etkili bir aktör konumuna eriştiğini söyledi. "Türkiye'nin uluslararası toplum nezdindeki itibarı sayesinde çatışmaları çözmesi ve arabuluculuk alanlarında oynadığı rol takdirle karşılanmaktadır" diyen Özgür, "Dünyanın yeni ve hayati meydan okumalarla karşı karşıya olduğu bu dönemde, Cumhuriyetimiz yeni yüzyıla güçlü bir başlangıç yapmaktadır" ifadelerini kullandı. New York Belediye Başkanı Eric Adams da Türkiye Cumhuriyeti için daha da başarılı bir yüzyıl temennisinde bulunarak, Türk toplumuna ABD'ye yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

Serkan Çağrı ve grubunun müzikleriyle renklenen gecede, konuklar fotoğraf sanatçısı Resul Çelik'e ait 'Gizem Dolu Anadolu' isimli fotoğraf sergisini de gezme fırsatı buldu.